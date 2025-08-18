Це був абсолютно показовий і цинічний російський удар під час переговорів у Вашингтоні, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський назвав нічні удари Росії по Харкову, Запоріжжю, Сумщині та Одесі "показовими та цинічними". Він зазначив, що саме в день, коли у Вашингтоні відбувається зустріч для обговорення припинення війни, російська армія атакує цивільні об’єкти та житлові будинки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Зеленського у телеграм-каналі
"Будемо говорити про ключові речі з Президентом Трампом. Разом з Україною в розмові братимуть участь лідери Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії, ЄС, НАТО.
Всі хочуть достойного миру та справжньої безпеки. І саме в цей момент росіяни б’ють по Харкову, Запоріжжю, Сумщині, по Одесі, по житлових будинках, по нашій цивільній інфраструктурі", - написав Зеленський.
Президент наголосив, що під час удару дронами по Харкову загинули щонайменше сім осіб, серед них півторарічна дівчинка, десятки людей дістали поранення, серед них діти. У Запоріжжі внаслідок ракетних ударів загинули троє людей, поранення дістали 20 осіб. Крім того, було атаковано енергетичний об’єкт в Одесі, що належить азербайджанській компанії, що Зеленський охарактеризував як удар по енергетичній незалежності України та її міжнародних відносинах.
"Російська військова машина продовжує знищувати життя. Путін показово вбиватиме, щоб тиснути на Україну, Європу та принижувати дипломатичні зусилля", — заявив Зеленський.
Він підкреслив необхідність надійних гарантій безпеки та того, щоб Москва не отримала жодної винагороди за війну, а дипломатичні ініціативи були підтримані міжнародною спільнотою.
Київська Русь завжди була європейською державою. Діти київських князів женились на дітях Європейських королів.
Діти царів московії ніколи не женились на дітях Європейських королів. Там брєзгували московією, вважаючи її осколком Золотої орди. та і Московія завжди протиставляла себе Європі.
Московія завжди була азіатською. Вона реінкарнація Золотої Орди.
І Київська Русь була настільки ж багатою як інші європейські країни. Це через те, що московія в певний час затягнула нас у свій склад - ми так сильно обідніли.
Азіатська Московія зараз на нас напала, як колись Орда нападала на Русь!
А ти міг би давно зібрати усі випадки ударів росіян під час переговорів за період з 2014 року і передати доклад в ООН, в ПАРЕ, в ОБСЕ, А ЗАРАЗ ІМБИЦІЛУ ТРАМПУ.
але якщо не вміешь грати у шахи, то чого жалітися . Імбіціл Трамп в НЕВЕДЕНЬИ , тому і любить хутина . А твоя маркарова посуду моє у своєму ресторані- ось де сором ‼️
Зеленський, може і погодився б, але боїться: я не боягуз, але боюсь чи
зможу повернутися у "країну мрій"?