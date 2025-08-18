Це був абсолютно показовий і цинічний російський удар під час переговорів у Вашингтоні, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав нічні удари Росії по Харкову, Запоріжжю, Сумщині та Одесі "показовими та цинічними". Він зазначив, що саме в день, коли у Вашингтоні відбувається зустріч для обговорення припинення війни, російська армія атакує цивільні об’єкти та житлові будинки.

"Будемо говорити про ключові речі з Президентом Трампом. Разом з Україною в розмові братимуть участь лідери Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії, ЄС, НАТО.

Всі хочуть достойного миру та справжньої безпеки. І саме в цей момент росіяни б’ють по Харкову, Запоріжжю, Сумщині, по Одесі, по житлових будинках, по нашій цивільній інфраструктурі", - написав Зеленський.

Президент наголосив, що під час удару дронами по Харкову загинули щонайменше сім осіб, серед них півторарічна дівчинка, десятки людей дістали поранення, серед них діти. У Запоріжжі внаслідок ракетних ударів загинули троє людей, поранення дістали 20 осіб. Крім того, було атаковано енергетичний об’єкт в Одесі, що належить азербайджанській компанії, що Зеленський охарактеризував як удар по енергетичній незалежності України та її міжнародних відносинах.

"Російська військова машина продовжує знищувати життя. Путін показово вбиватиме, щоб тиснути на Україну, Європу та принижувати дипломатичні зусилля", — заявив Зеленський.

Він підкреслив необхідність надійних гарантій безпеки та того, щоб Москва не отримала жодної винагороди за війну, а дипломатичні ініціативи були підтримані міжнародною спільнотою.

