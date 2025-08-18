РУС
Это был абсолютно показательный и циничный российский удар во время переговоров в Вашингтоне, - Зеленский

Пожар на нефтебазе Socar в ночь на 18 августа

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ночные удары России по Харькову, Запорожью, Сумской области и Одессе "показательными и циничными". Он отметил, что именно в день, когда в Вашингтоне проходит встреча для обсуждения прекращения войны, российская армия атакует гражданские объекты и жилые дома.

"Будем говорить о ключевых вещах с Президентом Трампом. Вместе с Украиной в разговоре будут участвовать лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии, ЕС, НАТО.

Все хотят достойного мира и настоящей безопасности. И именно в этот момент россияне бьют по Харькову, Запорожью, Сумской области, по Одессе, по жилым домам, по нашей гражданской инфраструктуре", - написал Зеленский.

Президент подчеркнул, что во время удара дронами по Харькову погибли по меньшей мере семь человек, среди них полуторагодовалая девочка, десятки людей получили ранения, среди них дети. В Запорожье в результате ракетных ударов погибли три человека, ранения получили 20 человек. Кроме того, был атакован энергетический объект в Одессе, принадлежащий азербайджанской компании, что Зеленский охарактеризовал как удар по энергетической независимости Украины и ее международным отношениям.

"Российская военная машина продолжает уничтожать жизнь. Путин будет показательно убивать, чтобы давить на Украину, Европу и унижать дипломатические усилия", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул необходимость надежных гарантий безопасности и того, чтобы Москва не получила никакого вознаграждения за войну, а дипломатические инициативы были поддержаны международным сообществом.

