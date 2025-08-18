Это был абсолютно показательный и циничный российский удар во время переговоров в Вашингтоне, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский назвал ночные удары России по Харькову, Запорожью, Сумской области и Одессе "показательными и циничными". Он отметил, что именно в день, когда в Вашингтоне проходит встреча для обсуждения прекращения войны, российская армия атакует гражданские объекты и жилые дома.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке Зеленского в телеграмм-канале
"Будем говорить о ключевых вещах с Президентом Трампом. Вместе с Украиной в разговоре будут участвовать лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии, ЕС, НАТО.
Все хотят достойного мира и настоящей безопасности. И именно в этот момент россияне бьют по Харькову, Запорожью, Сумской области, по Одессе, по жилым домам, по нашей гражданской инфраструктуре", - написал Зеленский.
Президент подчеркнул, что во время удара дронами по Харькову погибли по меньшей мере семь человек, среди них полуторагодовалая девочка, десятки людей получили ранения, среди них дети. В Запорожье в результате ракетных ударов погибли три человека, ранения получили 20 человек. Кроме того, был атакован энергетический объект в Одессе, принадлежащий азербайджанской компании, что Зеленский охарактеризовал как удар по энергетической независимости Украины и ее международным отношениям.
"Российская военная машина продолжает уничтожать жизнь. Путин будет показательно убивать, чтобы давить на Украину, Европу и унижать дипломатические усилия", - заявил Зеленский.
Он подчеркнул необходимость надежных гарантий безопасности и того, чтобы Москва не получила никакого вознаграждения за войну, а дипломатические инициативы были поддержаны международным сообществом.
Київська Русь завжди була європейською державою. Діти київських князів женились на дітях Європейських королів.
Діти царів московії ніколи не женились на дітях Європейських королів. Там брєзгували московією, вважаючи її осколком Золотої орди. та і Московія завжди протиставляла себе Європі.
Московія завжди була азіатською. Вона реінкарнація Золотої Орди.
І Київська Русь була настільки ж багатою як інші європейські країни. Це через те, що московія в певний час затягнула нас у свій склад - ми так сильно обідніли.
Азіатська Московія зараз на нас напала, як колись Орда нападала на Русь!
А ти міг би давно зібрати усі випадки ударів росіян під час переговорів за період з 2014 року і передати доклад в ООН, в ПАРЕ, в ОБСЕ, А ЗАРАЗ ІМБИЦІЛУ ТРАМПУ.
але якщо не вміешь грати у шахи, то чого жалітися . Імбіціл Трамп в НЕВЕДЕНЬИ , тому і любить хутина . А твоя маркарова посуду моє у своєму ресторані- ось де сором ‼️
Зеленський, може і погодився б, але боїться: я не боягуз, але боюсь чи
зможу повернутися у "країну мрій"?