Зеленський розпочав зустрічі з лідерами Європи перед розмовою з Трампом

Президент України Володимир Зеленський зранку понеділка зустрічається у Вашингтоні з лідерами європейських країн та організацій перед візитом до Білого дому, де плануються його переговори з Президентом США Дональдом Трампом щодо припинення війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, зустрічі з європейцями відбуваються в Посольстві України у Вашингтоні.

Перемовини в українському посольстві відбуватимуться з різними лідерами в різний час. При цьому очікується, що з Президентом України зустрінуться, зокрема, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, генсек НАТО Марк Рютте, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, президент Франції Емманюель Макрон, президент Фінляндії Адександер Стубб і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Також читайте: Мерц заявив, що хоче дати Зеленському кілька добрих порад щодо зустрічі з Трампом у Вашингтоні

Як повідомлялося, у понеділок відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з Президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

Її початок очікується о 13:15 за Вашингтоном (20:15 за Києвом).

Після цього, о 14:15 (о 21:15 за Києвом) Президент США привітає європейських лідерів у Білому домі, вони разом зроблять "сімейне фото" та о 15:00 (22-й за Києвом) розпочнуть обговорення в розширеному форматі.

Також читайте: Із Трампом була хороша зустріч, аспект тем якнайширший, передусім Patriot, - Зеленський