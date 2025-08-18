УКР
Новини
Зеленський розпочав зустрічі з лідерами Європи перед розмовою з Трампом

зеленський

Президент України Володимир Зеленський зранку понеділка зустрічається у Вашингтоні з лідерами європейських країн та організацій перед візитом до Білого дому, де плануються його переговори з Президентом США Дональдом Трампом щодо припинення війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, зустрічі з європейцями відбуваються в Посольстві України у Вашингтоні.

Перемовини в українському посольстві відбуватимуться з різними лідерами в різний час. При цьому очікується, що з Президентом України зустрінуться, зокрема, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, генсек НАТО Марк Рютте, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, президент Франції Емманюель Макрон, президент Фінляндії Адександер Стубб і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Також читайте: Мерц заявив, що хоче дати Зеленському кілька добрих порад щодо зустрічі з Трампом у Вашингтоні

Як повідомлялося, у понеділок відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з Президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

Її початок очікується о 13:15 за Вашингтоном (20:15 за Києвом).

Після цього, о 14:15 (о 21:15 за Києвом) Президент США привітає європейських лідерів у Білому домі, вони разом зроблять "сімейне фото" та о 15:00 (22-й за Києвом) розпочнуть обговорення в розширеному форматі.

Також читайте: Із Трампом була хороша зустріч, аспект тем якнайширший, передусім Patriot, - Зеленський

Зеленський Володимир перемовини
Нехай послухає розумних дядьків
18.08.2025 17:27 Відповісти
Нажаль, їх немає. А як і є, то занадто хитровижарені.
18.08.2025 17:30 Відповісти
То добре... Хай послухає розумних людей. Але пам'ятає - наскільки розумних,наскільки ж і сцикливих.
18.08.2025 17:29 Відповісти
"людей, які працювали над усіма цими конфліктами роками, і так і не змогли нічого зробити, щоб їх зупинити"
18.08.2025 17:31 Відповісти
Може Мерц йому свого костюма дасть...
18.08.2025 17:29 Відповісти
Не потрібно!
Олександрович - ікона стилю!
18.08.2025 17:55 Відповісти
Вони йому витирають носика, підтягують колготи, садять на горщик, бо може случитись ....
Дають настанови що казати діду. І які матюки казати не потрібно.
18.08.2025 17:32 Відповісти
всі серйозні люди, або зацікавлені, скажімо так, зібрались тільки для того, щоб американські компанії продовжували й надалі заробляти на розробці ресурсі на рашці..., а наша справа маленька- забути про все, що відбувалось з 2014 року, підписати капітуляцію й знов повірити комусь на слово...
18.08.2025 17:37 Відповісти
Так вчора ж весь день тЬорлі...
18.08.2025 17:39 Відповісти
Який стильний чорнмй пінджак в нашого лідора
18.08.2025 17:47 Відповісти
Я завжди пищу слово Лідор з великої букви. Він в нас один.
18.08.2025 18:05 Відповісти
Поруч із зе (замість 'ермака) ОБОВ'ЯЗКОВО повинен бути ПРОФЕСІЙНИЙ ПЕРЕКЛАДАЧ-ДИПЛОМАТ З БАГАТОРІЧНИМ ДОСВІДОМ!!! Таке дозволено навіть в форматі тет-а-тет. Це дає можливість збавити градус, краще зрозуміти почуте, згладити гострі кути (при перекладі В ОБИДВА боки), банально - отримати додаткові хвилини для пошуку найкращої відповіді... Хоча кому я це кажу, воно ж геніальне та вміє все краще за всіх... За рахунок країни... Тім більше, що всі справжні Професіонали давно розбіглися... Знайшли б ХОЧА Б ОДНОГО - тимчасово - на погодинну оплату - заради країни..........
18.08.2025 18:07 Відповісти
І хай цьому дятлові який нічого нікому не винен костюм подарують, бо ходить як ***** ин
18.08.2025 18:11 Відповісти
 
 