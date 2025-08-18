Зеленский начал встречи с лидерами Европы перед разговором с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский утром понедельника встречается в Вашингтоне с лидерами европейских стран и организаций перед визитом в Белый дом, где планируются его переговоры с Президентом США Дональдом Трампом о прекращении войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, встречи с европейцами проходят в Посольстве Украины в Вашингтоне.
Переговоры в украинском посольстве будут происходить с разными лидерами в разное время. При этом ожидается, что с Президентом Украины встретятся, в частности, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Финляндии Адександер Стубб и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Как сообщалось, в понедельник состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете.
Ее начало ожидается в 13:15 по Вашингтону (20:15 по Киеву).
После этого, в 14:15 (в 21:15 по Киеву) Президент США поприветствует европейских лидеров в Белом доме, они вместе сделают "семейное фото" и в 15:00 (22:00 по Киеву) начнут обсуждение в расширенном формате.
Олександрович - ікона стилю!
Дають настанови що казати діду. І які матюки казати не потрібно.
Доленосних.
Я думаю зараз перед президентом пролітає все його життя ..
Не думаю, що хтось хотів би опинитись на його місці.
Варто всім бути чесними, і тим хто колись керував країною і нинішні владі, а народу порозумнішати, згадати, як то кажуть, все і скласти правильну картину, правдиву, того, що було і того, що є.
Трамп не дарма каже за Обаму, який примусив здати Крим без жодного пострілу, і за це в т.ч отримав премію миру, тому він вважає, що в цьому плані він немає відставати від Обами і здавши Донбас росії, має отриматм премію миру. Хоча один і інший мав би отримати за такі дії свій Нюрнберг.
Але маємо згадати, хто ж виконав наказ Обами здати Крим без спротиву і тим, саме тим підкласти під Україну і сьогодення потужну міну, яке детонує вже четвертиц рік. Саме ці люди Є АВТОРАМИ СЬОГОДНІШНЬОГО ТИСКУ НА УКРАЇНУ, і мають за це відповісти по всій суровості закону. Бо логіка у Трампа і його оточення проста - поголились здати крим на вимогу Обами, тож погоджуйтесь і на мої вимоги.
Саме тому, я співчуваю всім нам за недолугість перш за все дій і вибору народу, ми самі чимало посприяли тому, що має вирішити тепер Зеленський, який свого часу не зупинився вчасно на шляху до президенства, повіривши своєму оточенню і бравурним одам. Але попри все я бажаю йому сили, волі, витримки і Божої підтримки!