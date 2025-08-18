РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11591 посетитель онлайн
Новости Встреча Зеленского с Трампом
1 815 20

Зеленский начал встречи с лидерами Европы перед разговором с Трампом

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский утром понедельника встречается в Вашингтоне с лидерами европейских стран и организаций перед визитом в Белый дом, где планируются его переговоры с Президентом США Дональдом Трампом о прекращении войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, встречи с европейцами проходят в Посольстве Украины в Вашингтоне.

Переговоры в украинском посольстве будут происходить с разными лидерами в разное время. При этом ожидается, что с Президентом Украины встретятся, в частности, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Финляндии Адександер Стубб и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Также читайте: Мерц заявил, что хочет дать Зеленскому несколько хороших советов по встрече с Трампом в Вашингтоне

Как сообщалось, в понедельник состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

Ее начало ожидается в 13:15 по Вашингтону (20:15 по Киеву).

После этого, в 14:15 (в 21:15 по Киеву) Президент США поприветствует европейских лидеров в Белом доме, они вместе сделают "семейное фото" и в 15:00 (22:00 по Киеву) начнут обсуждение в расширенном формате.

Также читайте: С Трампом была хорошая встреча, аспект тем - широчайший, прежде всего - Patriot, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21616) переговоры (5125)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Нажаль, їх немає. А як і є, то занадто хитровижарені.
показать весь комментарий
18.08.2025 17:30 Ответить
+4
Вони йому витирають носика, підтягують колготи, садять на горщик, бо може случитись ....
Дають настанови що казати діду. І які матюки казати не потрібно.
показать весь комментарий
18.08.2025 17:32 Ответить
+2
Нехай послухає розумних дядьків
показать весь комментарий
18.08.2025 17:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нехай послухає розумних дядьків
показать весь комментарий
18.08.2025 17:27 Ответить
Нажаль, їх немає. А як і є, то занадто хитровижарені.
показать весь комментарий
18.08.2025 17:30 Ответить
То добре... Хай послухає розумних людей. Але пам'ятає - наскільки розумних,наскільки ж і сцикливих.
показать весь комментарий
18.08.2025 17:29 Ответить
"людей, які працювали над усіма цими конфліктами роками, і так і не змогли нічого зробити, щоб їх зупинити"
показать весь комментарий
18.08.2025 17:31 Ответить
Може Мерц йому свого костюма дасть...
показать весь комментарий
18.08.2025 17:29 Ответить
Не потрібно!
Олександрович - ікона стилю!
показать весь комментарий
18.08.2025 17:55 Ответить
Ще трохи і буде просто ікона. Agios Zelenios
показать весь комментарий
18.08.2025 18:18 Ответить
Бидло-стиль!
показать весь комментарий
18.08.2025 18:27 Ответить
Вони йому витирають носика, підтягують колготи, садять на горщик, бо може случитись ....
Дають настанови що казати діду. І які матюки казати не потрібно.
показать весь комментарий
18.08.2025 17:32 Ответить
всі серйозні люди, або зацікавлені, скажімо так, зібрались тільки для того, щоб американські компанії продовжували й надалі заробляти на розробці ресурсі на рашці..., а наша справа маленька- забути про все, що відбувалось з 2014 року, підписати капітуляцію й знов повірити комусь на слово...
показать весь комментарий
18.08.2025 17:37 Ответить
Так вчора ж весь день тЬорлі...
показать весь комментарий
18.08.2025 17:39 Ответить
Який стильний чорнмй пінджак в нашого лідора
показать весь комментарий
18.08.2025 17:47 Ответить
Я завжди пищу слово Лідор з великої букви. Він в нас один.
показать весь комментарий
18.08.2025 18:05 Ответить
Поруч із зе (замість 'ермака) ОБОВ'ЯЗКОВО повинен бути ПРОФЕСІЙНИЙ ПЕРЕКЛАДАЧ-ДИПЛОМАТ З БАГАТОРІЧНИМ ДОСВІДОМ!!! Таке дозволено навіть в форматі тет-а-тет. Це дає можливість збавити градус, краще зрозуміти почуте, згладити гострі кути (при перекладі В ОБИДВА боки), банально - отримати додаткові хвилини для пошуку найкращої відповіді... Хоча кому я це кажу, воно ж геніальне та вміє все краще за всіх... За рахунок країни... Тім більше, що всі справжні Професіонали давно розбіглися... Знайшли б ХОЧА Б ОДНОГО - тимчасово - на погодинну оплату - заради країни..........
показать весь комментарий
18.08.2025 18:07 Ответить
Хоча б ЛАНА ЗЕРКАЛЬ...
показать весь комментарий
18.08.2025 19:05 Ответить
І хай цьому дятлові який нічого нікому не винен костюм подарують, бо ходить як ***** ин
показать весь комментарий
18.08.2025 18:11 Ответить
День не простих рішень.
Доленосних.
Я думаю зараз перед президентом пролітає все його життя ..
Не думаю, що хтось хотів би опинитись на його місці.
Варто всім бути чесними, і тим хто колись керував країною і нинішні владі, а народу порозумнішати, згадати, як то кажуть, все і скласти правильну картину, правдиву, того, що було і того, що є.
Трамп не дарма каже за Обаму, який примусив здати Крим без жодного пострілу, і за це в т.ч отримав премію миру, тому він вважає, що в цьому плані він немає відставати від Обами і здавши Донбас росії, має отриматм премію миру. Хоча один і інший мав би отримати за такі дії свій Нюрнберг.
Але маємо згадати, хто ж виконав наказ Обами здати Крим без спротиву і тим, саме тим підкласти під Україну і сьогодення потужну міну, яке детонує вже четвертиц рік. Саме ці люди Є АВТОРАМИ СЬОГОДНІШНЬОГО ТИСКУ НА УКРАЇНУ, і мають за це відповісти по всій суровості закону. Бо логіка у Трампа і його оточення проста - поголились здати крим на вимогу Обами, тож погоджуйтесь і на мої вимоги.

Саме тому, я співчуваю всім нам за недолугість перш за все дій і вибору народу, ми самі чимало посприяли тому, що має вирішити тепер Зеленський, який свого часу не зупинився вчасно на шляху до президенства, повіривши своєму оточенню і бравурним одам. Але попри все я бажаю йому сили, волі, витримки і Божої підтримки!
показать весь комментарий
18.08.2025 18:27 Ответить
Не вигадуйте. Крим здали звичайнисенькі кримчани.
показать весь комментарий
18.08.2025 18:44 Ответить
Поруч (замість ермака) - Лана Зеркаль
показать весь комментарий
18.08.2025 19:06 Ответить
Була б реальна допомога проф. діпломата та перекладача, а не чергова демонстрація ліпової "рукопожатості"
показать весь комментарий
18.08.2025 19:08 Ответить
 
 