Зеленский начал встречи с лидерами Европы перед разговором с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский утром понедельника встречается в Вашингтоне с лидерами европейских стран и организаций перед визитом в Белый дом, где планируются его переговоры с Президентом США Дональдом Трампом о прекращении войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, встречи с европейцами проходят в Посольстве Украины в Вашингтоне.

Переговоры в украинском посольстве будут происходить с разными лидерами в разное время. При этом ожидается, что с Президентом Украины встретятся, в частности, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Финляндии Адександер Стубб и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Как сообщалось, в понедельник состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

Ее начало ожидается в 13:15 по Вашингтону (20:15 по Киеву).

После этого, в 14:15 (в 21:15 по Киеву) Президент США поприветствует европейских лидеров в Белом доме, они вместе сделают "семейное фото" и в 15:00 (22:00 по Киеву) начнут обсуждение в расширенном формате.

