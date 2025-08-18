УКР
Стармер у Білому домі висловив сподівання, що можна сьогодні досягти прогресу щодо гарантій безпеки для України

Стармер під час зустрічі з Трампом підняв питання гарантій безпеки

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що учасники саміту в Вашингтоні можуть  досягти реального прогресу, щодо гарантій безпеки для України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я вважаю цю зустріч надзвичайно важливою. Як група, ми неодноразово обговорювали це телефоном, і тепер, коли ми можемо зібратися за одним столом, щоб просунутися вперед, я дійсно відчуваю, що ми можемо, за правильного підходу, сьогодні вдень досягти реального прогресу, особливо щодо гарантій безпеки. Ваша заява щодо гарантій безпеки, зокрема на кшталт статті 5 (Північноатлантичного договору – ред.), відповідає тому, що ми робили в рамках Коаліції охочих, яку ми започаткували кілька місяців тому, об’єднуючи країни та демонструючи нашу готовність узяти на себе відповідальність у питаннях безпеки", - зазначив прем'єр.

Глава британського уряду висловив переконання, що на цій зустрічі у Вашингтоні вдасться здійснити "історичний крок" уперед.

"З вашою участю, разом зі США, поряд із тим, що ми вже розробили, я вважаю, що ми можемо зробити дійсно важливий крок уперед сьогодні, історичний крок, який вийде з цієї зустрічі щодо безпеки України та безпеки в Європі", - сказав Стармер.

Читайте: Можливість купувати зброю у США буде частиною безпекових гарантій, - Зеленський

Він вказав на можливість "досягти реального прогресу в напрямку справедливого та тривалого результату".

"Очевидно, що це має включати Україну, і тристороння зустріч здається розумним наступним кроком. Тож дякую вам за готовність просувати це. Адже, якщо ми зможемо забезпечити, щоб результатом цієї зустрічі стали гарантії безпеки та певний прогрес у напрямку тристоронньої зустрічі, яка б дозволила вирішити складні питання, то я думаю, що сьогоднішній день вважатиметься дуже важливим у контексті останнього часу щодо конфлікту, який триває вже три з лишком роки", - заявив британський прем’єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не підтримуємо вступ України в НАТО, але надамо їй чіткі гарантії безпеки, - Трамп

Стармер Кір (253) гарантії безпеки (161)
представник Fire Point, яку називають українським виробником "Фламінго", у коментарі "Укрінформу" заявив, що вони кращі від американських "Томагавків", з якими їх вже порівнюють як далекобійні крилаті ракети.

"Томагавки", по-перше, застарілі, по-друге, вони за технічними характеристиками вже набагато гірші. В них абсолютно все гірше, ніж у сьогоднішніх "Фламінго". По-третє, вони, у п'ять, здається, разів дорожчі, без транспортування і засобів доставки", - пояснив він.

"Це вже серійне виробництво, це не прототип, а повністю українське виробництво", - запевнив представник Fire Point.

Однак головним питанням буде застосування цих ракет на практиці у реальних бойових умовах проти російської протиповітряної оборони, "об'єктового ППО" безпосередньо біля військових заводів та систем радіоелектронної боротьби.
Як там "миротворці" поживають, яких раніше планували відправити? Чи авіація для захисту західних областей?
Британія і Туреччина без нато здатні взяти Севастополь і весь Крим. Але яєць їм ніхто не позичив, тож сидять як пні.
ви чули що таке атомна зброя і для чого її створюють?
Допомога зброєю - найкраща гарантія безпеки для України.

Україна оприлюднила фото і деякі технічні характеристики своєї нової крилатої ракети "Фламінго".

Як заявляється, вона може летіти на 3 тисячі кілометрів і нести до тонни вибухівки.

Якщо це відповідає дійсності, як і те, що ці ракети справді вже запущені у серійне виробництво, то "Фламінго" може стати серйозним викликом для російської військової промисловості не тільки у європейській частині РФ, а й у більш віддалених від України регіонах.
BBC

Чи зможе Україна виробляти по пів сотні "Фламінго" на місяць наразі невідомо.

Утім, навіть запуск 10-15 таких ракет з тонною вибухівки по якомусь з військових заводів углибині Росії може бути серйозним викликом для російського ВПК.

Дальність у 3 тис. км, якщо ці ракети справді будуть здатні летіти на таку відстань, дозволятиме Україні "діставати" цілі не лише у прикордонні Росії, а й у всій її європейській частині і навіть на Уралі і Татарстані.

Наприклад, відстань від Києва до Москви - 750 км.

Від Харківської області до Єлабуги в Татарстані, де виробляються "Шахеди", - близько 1400 км, а з тієї ж Харківщини до заводу "Купол" в Іжевську (ще одного місця виробництва "шахедів") - близько 1300 км.
представник Fire Point, яку називають українським виробником "Фламінго", у коментарі "Укрінформу" заявив, що вони кращі від американських "Томагавків", з якими їх вже порівнюють як далекобійні крилаті ракети.

"Томагавки", по-перше, застарілі, по-друге, вони за технічними характеристиками вже набагато гірші. В них абсолютно все гірше, ніж у сьогоднішніх "Фламінго". По-третє, вони, у п'ять, здається, разів дорожчі, без транспортування і засобів доставки", - пояснив він.

"Це вже серійне виробництво, це не прототип, а повністю українське виробництво", - запевнив представник Fire Point.

Однак головним питанням буде застосування цих ракет на практиці у реальних бойових умовах проти російської протиповітряної оборони, "об'єктового ППО" безпосередньо біля військових заводів та систем радіоелектронної боротьби.
Чергова пропаганда... Вартість Томагавка 1-2 мільони, в залежності від модифікації. Тобто цей "фламінго" коштує 200-400 тисяч? І це типу "*******" ракета яка краще по характеристикам? Той же "лютий" стільки коштує, але він значно гірший по характеристикам від ракети.
У недавній угоді вартість Томагавка становила приблизно 4,25 мільйона доларів за ракету.
Я вже не кажу, скільки років потрібно чекати на ці переоцінені Томагавки (якщо ще отримаєте дозвіл їх купити).
показати весь коментар
Людям хочеться вірити в казочки, але такого не буває що не маючи можливості випускати ракети з дальністью 200км різко перейти на випуск 3000км
Росіяни на перших шахедах писали герань, українці на перших "Фламінго" поставлять тризуб.
Усе в Божих руках
