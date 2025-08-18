Стармер у Білому домі висловив сподівання, що можна сьогодні досягти прогресу щодо гарантій безпеки для України

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що учасники саміту в Вашингтоні можуть досягти реального прогресу, щодо гарантій безпеки для України.

"Я вважаю цю зустріч надзвичайно важливою. Як група, ми неодноразово обговорювали це телефоном, і тепер, коли ми можемо зібратися за одним столом, щоб просунутися вперед, я дійсно відчуваю, що ми можемо, за правильного підходу, сьогодні вдень досягти реального прогресу, особливо щодо гарантій безпеки. Ваша заява щодо гарантій безпеки, зокрема на кшталт статті 5 (Північноатлантичного договору – ред.), відповідає тому, що ми робили в рамках Коаліції охочих, яку ми започаткували кілька місяців тому, об’єднуючи країни та демонструючи нашу готовність узяти на себе відповідальність у питаннях безпеки", - зазначив прем'єр.

Глава британського уряду висловив переконання, що на цій зустрічі у Вашингтоні вдасться здійснити "історичний крок" уперед.

"З вашою участю, разом зі США, поряд із тим, що ми вже розробили, я вважаю, що ми можемо зробити дійсно важливий крок уперед сьогодні, історичний крок, який вийде з цієї зустрічі щодо безпеки України та безпеки в Європі", - сказав Стармер.

Він вказав на можливість "досягти реального прогресу в напрямку справедливого та тривалого результату".

"Очевидно, що це має включати Україну, і тристороння зустріч здається розумним наступним кроком. Тож дякую вам за готовність просувати це. Адже, якщо ми зможемо забезпечити, щоб результатом цієї зустрічі стали гарантії безпеки та певний прогрес у напрямку тристоронньої зустрічі, яка б дозволила вирішити складні питання, то я думаю, що сьогоднішній день вважатиметься дуже важливим у контексті останнього часу щодо конфлікту, який триває вже три з лишком роки", - заявив британський прем’єр.

