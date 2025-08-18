Стармер у Білому домі висловив сподівання, що можна сьогодні досягти прогресу щодо гарантій безпеки для України
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що учасники саміту в Вашингтоні можуть досягти реального прогресу, щодо гарантій безпеки для України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я вважаю цю зустріч надзвичайно важливою. Як група, ми неодноразово обговорювали це телефоном, і тепер, коли ми можемо зібратися за одним столом, щоб просунутися вперед, я дійсно відчуваю, що ми можемо, за правильного підходу, сьогодні вдень досягти реального прогресу, особливо щодо гарантій безпеки. Ваша заява щодо гарантій безпеки, зокрема на кшталт статті 5 (Північноатлантичного договору – ред.), відповідає тому, що ми робили в рамках Коаліції охочих, яку ми започаткували кілька місяців тому, об’єднуючи країни та демонструючи нашу готовність узяти на себе відповідальність у питаннях безпеки", - зазначив прем'єр.
Глава британського уряду висловив переконання, що на цій зустрічі у Вашингтоні вдасться здійснити "історичний крок" уперед.
"З вашою участю, разом зі США, поряд із тим, що ми вже розробили, я вважаю, що ми можемо зробити дійсно важливий крок уперед сьогодні, історичний крок, який вийде з цієї зустрічі щодо безпеки України та безпеки в Європі", - сказав Стармер.
Він вказав на можливість "досягти реального прогресу в напрямку справедливого та тривалого результату".
"Очевидно, що це має включати Україну, і тристороння зустріч здається розумним наступним кроком. Тож дякую вам за готовність просувати це. Адже, якщо ми зможемо забезпечити, щоб результатом цієї зустрічі стали гарантії безпеки та певний прогрес у напрямку тристоронньої зустрічі, яка б дозволила вирішити складні питання, то я думаю, що сьогоднішній день вважатиметься дуже важливим у контексті останнього часу щодо конфлікту, який триває вже три з лишком роки", - заявив британський прем’єр.
Україна оприлюднила фото і деякі технічні характеристики своєї нової крилатої ракети "Фламінго".
Як заявляється, вона може летіти на 3 тисячі кілометрів і нести до тонни вибухівки.
Якщо це відповідає дійсності, як і те, що ці ракети справді вже запущені у серійне виробництво, то "Фламінго" може стати серйозним викликом для російської військової промисловості не тільки у європейській частині РФ, а й у більш віддалених від України регіонах.
Чи зможе Україна виробляти по пів сотні "Фламінго" на місяць наразі невідомо.
Утім, навіть запуск 10-15 таких ракет з тонною вибухівки по якомусь з військових заводів углибині Росії може бути серйозним викликом для російського ВПК.
Дальність у 3 тис. км, якщо ці ракети справді будуть здатні летіти на таку відстань, дозволятиме Україні "діставати" цілі не лише у прикордонні Росії, а й у всій її європейській частині і навіть на Уралі і Татарстані.
Наприклад, відстань від Києва до Москви - 750 км.
Від Харківської області до Єлабуги в Татарстані, де виробляються "Шахеди", - близько 1400 км, а з тієї ж Харківщини до заводу "Купол" в Іжевську (ще одного місця виробництва "шахедів") - близько 1300 км.
"Томагавки", по-перше, застарілі, по-друге, вони за технічними характеристиками вже набагато гірші. В них абсолютно все гірше, ніж у сьогоднішніх "Фламінго". По-третє, вони, у п'ять, здається, разів дорожчі, без транспортування і засобів доставки", - пояснив він.
"Це вже серійне виробництво, це не прототип, а повністю українське виробництво", - запевнив представник Fire Point.
Однак головним питанням буде застосування цих ракет на практиці у реальних бойових умовах проти російської протиповітряної оборони, "об'єктового ППО" безпосередньо біля військових заводів та систем радіоелектронної боротьби.