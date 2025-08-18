Стармер в Белом доме выразил надежду, что сегодня можно достичь прогресса в отношении гарантий безопасности для Украины
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что участники саммита в Вашингтоне могут достичь реального прогресса, относительно гарантий безопасности для Украины.
Укринформ
"Я считаю эту встречу чрезвычайно важной. Как группа, мы неоднократно обсуждали это по телефону, и теперь, когда мы можем собраться за одним столом, чтобы продвинуться вперед, я действительно чувствую, что мы можем, при правильном подходе, сегодня днем достичь реального прогресса, особенно относительно гарантий безопасности. Ваше заявление о гарантиях безопасности, в частности вроде статьи 5 (Североатлантического договора. - Ред.), соответствует тому, что мы делали в рамках Коалиции желающих, которую мы начали несколько месяцев назад, объединяя страны и демонстрируя нашу готовность взять на себя ответственность в вопросах безопасности", - отметил премьер.
Глава британского правительства выразил убеждение, что на этой встрече в Вашингтоне удастся осуществить "исторический шаг" вперед.
"С вашим участием, вместе с США, наряду с тем, что мы уже разработали, я считаю, что мы можем сделать действительно важный шаг вперед сегодня, исторический шаг, который выйдет из этой встречи по безопасности Украины и безопасности в Европе", - сказал Стармер.
Он указал на возможность "достичь реального прогресса в направлении справедливого и длительного результата".
"Очевидно, что это должно включать Украину, и трехсторонняя встреча кажется разумным следующим шагом. Поэтому благодарю вас за готовность продвигать это. Ведь, если мы сможем обеспечить, чтобы результатом этой встречи стали гарантии безопасности и определенный прогресс в направлении трехсторонней встречи, которая бы позволила решить сложные вопросы, то я думаю, что сегодняшний день будет считаться очень важным в контексте последнего времени относительно конфликта, который длится уже три с лишним года", - заявил британский премьер.
