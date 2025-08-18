РУС
Стармер в Белом доме выразил надежду, что сегодня можно достичь прогресса в отношении гарантий безопасности для Украины

Стармер во время встречи с Трампом поднял вопрос гарантий безопасности

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что участники саммита в Вашингтоне могут достичь реального прогресса, относительно гарантий безопасности для Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я считаю эту встречу чрезвычайно важной. Как группа, мы неоднократно обсуждали это по телефону, и теперь, когда мы можем собраться за одним столом, чтобы продвинуться вперед, я действительно чувствую, что мы можем, при правильном подходе, сегодня днем достичь реального прогресса, особенно относительно гарантий безопасности. Ваше заявление о гарантиях безопасности, в частности вроде статьи 5 (Североатлантического договора. - Ред.), соответствует тому, что мы делали в рамках Коалиции желающих, которую мы начали несколько месяцев назад, объединяя страны и демонстрируя нашу готовность взять на себя ответственность в вопросах безопасности", - отметил премьер.

Глава британского правительства выразил убеждение, что на этой встрече в Вашингтоне удастся осуществить "исторический шаг" вперед.

"С вашим участием, вместе с США, наряду с тем, что мы уже разработали, я считаю, что мы можем сделать действительно важный шаг вперед сегодня, исторический шаг, который выйдет из этой встречи по безопасности Украины и безопасности в Европе", - сказал Стармер.

Читайте: Возможность покупать оружие у США будет частью гарантий безопасности, - Зеленский

Он указал на возможность "достичь реального прогресса в направлении справедливого и длительного результата".

"Очевидно, что это должно включать Украину, и трехсторонняя встреча кажется разумным следующим шагом. Поэтому благодарю вас за готовность продвигать это. Ведь, если мы сможем обеспечить, чтобы результатом этой встречи стали гарантии безопасности и определенный прогресс в направлении трехсторонней встречи, которая бы позволила решить сложные вопросы, то я думаю, что сегодняшний день будет считаться очень важным в контексте последнего времени относительно конфликта, который длится уже три с лишним года", - заявил британский премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы не поддерживаем вступление Украины в НАТО, но предоставим ей четкие гарантии безопасности, - Трамп

Стармер Кир гарантии безопасности
представник Fire Point, яку називають українським виробником "Фламінго", у коментарі "Укрінформу" заявив, що вони кращі від американських "Томагавків", з якими їх вже порівнюють як далекобійні крилаті ракети.

"Томагавки", по-перше, застарілі, по-друге, вони за технічними характеристиками вже набагато гірші. В них абсолютно все гірше, ніж у сьогоднішніх "Фламінго". По-третє, вони, у п'ять, здається, разів дорожчі, без транспортування і засобів доставки", - пояснив він.

"Це вже серійне виробництво, це не прототип, а повністю українське виробництво", - запевнив представник Fire Point.

Однак головним питанням буде застосування цих ракет на практиці у реальних бойових умовах проти російської протиповітряної оборони, "об'єктового ППО" безпосередньо біля військових заводів та систем радіоелектронної боротьби.
Як там "миротворці" поживають, яких раніше планували відправити? Чи авіація для захисту західних областей?
+1
Британія і Туреччина без нато здатні взяти Севастополь і весь Крим. Але яєць їм ніхто не позичив, тож сидять як пні.
ви чули що таке атомна зброя і для чого її створюють?
Допомога зброєю - найкраща гарантія безпеки для України.

Україна оприлюднила фото і деякі технічні характеристики своєї нової крилатої ракети "Фламінго".

Як заявляється, вона може летіти на 3 тисячі кілометрів і нести до тонни вибухівки.

Якщо це відповідає дійсності, як і те, що ці ракети справді вже запущені у серійне виробництво, то "Фламінго" може стати серйозним викликом для російської військової промисловості не тільки у європейській частині РФ, а й у більш віддалених від України регіонах.
BBC

Чи зможе Україна виробляти по пів сотні "Фламінго" на місяць наразі невідомо.

Утім, навіть запуск 10-15 таких ракет з тонною вибухівки по якомусь з військових заводів углибині Росії може бути серйозним викликом для російського ВПК.

Дальність у 3 тис. км, якщо ці ракети справді будуть здатні летіти на таку відстань, дозволятиме Україні "діставати" цілі не лише у прикордонні Росії, а й у всій її європейській частині і навіть на Уралі і Татарстані.

Наприклад, відстань від Києва до Москви - 750 км.

Від Харківської області до Єлабуги в Татарстані, де виробляються "Шахеди", - близько 1400 км, а з тієї ж Харківщини до заводу "Купол" в Іжевську (ще одного місця виробництва "шахедів") - близько 1300 км.
Чергова пропаганда... Вартість Томагавка 1-2 мільони, в залежності від модифікації. Тобто цей "фламінго" коштує 200-400 тисяч? І це типу "*******" ракета яка краще по характеристикам? Той же "лютий" стільки коштує, але він значно гірший по характеристикам від ракети.
У недавній угоді вартість Томагавка становила приблизно 4,25 мільйона доларів за ракету.
Я вже не кажу, скільки років потрібно чекати на ці переоцінені Томагавки (якщо ще отримаєте дозвіл їх купити).
Людям хочеться вірити в казочки, але такого не буває що не маючи можливості випускати ракети з дальністью 200км різко перейти на випуск 3000км
Росіяни на перших шахедах писали герань, українці на перших "Фламінго" поставлять тризуб.
Усе в Божих руках
