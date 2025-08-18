Стармер в Белом доме выразил надежду, что сегодня можно достичь прогресса в отношении гарантий безопасности для Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что участники саммита в Вашингтоне могут достичь реального прогресса, относительно гарантий безопасности для Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я считаю эту встречу чрезвычайно важной. Как группа, мы неоднократно обсуждали это по телефону, и теперь, когда мы можем собраться за одним столом, чтобы продвинуться вперед, я действительно чувствую, что мы можем, при правильном подходе, сегодня днем достичь реального прогресса, особенно относительно гарантий безопасности. Ваше заявление о гарантиях безопасности, в частности вроде статьи 5 (Североатлантического договора. - Ред.), соответствует тому, что мы делали в рамках Коалиции желающих, которую мы начали несколько месяцев назад, объединяя страны и демонстрируя нашу готовность взять на себя ответственность в вопросах безопасности", - отметил премьер.

Глава британского правительства выразил убеждение, что на этой встрече в Вашингтоне удастся осуществить "исторический шаг" вперед.

"С вашим участием, вместе с США, наряду с тем, что мы уже разработали, я считаю, что мы можем сделать действительно важный шаг вперед сегодня, исторический шаг, который выйдет из этой встречи по безопасности Украины и безопасности в Европе", - сказал Стармер.

Он указал на возможность "достичь реального прогресса в направлении справедливого и длительного результата".

"Очевидно, что это должно включать Украину, и трехсторонняя встреча кажется разумным следующим шагом. Поэтому благодарю вас за готовность продвигать это. Ведь, если мы сможем обеспечить, чтобы результатом этой встречи стали гарантии безопасности и определенный прогресс в направлении трехсторонней встречи, которая бы позволила решить сложные вопросы, то я думаю, что сегодняшний день будет считаться очень важным в контексте последнего времени относительно конфликта, который длится уже три с лишним года", - заявил британский премьер.

