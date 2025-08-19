УКР
Два склади боєприпасів РФ знищено на окупованій Луганщині, - СБУ

СБУ занищила два склади БК окупантів на Луганщині Що відомо

Безпілотники Служби безпеки у ніч на 19 серпня уразили два склади боєприпасів військ РФ у Білокуракиному на окупованій Луганщині.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Це містечко розташоване на важливій залізничній гілці, якою з росії постачають боєприпаси на лінію фронту, зокрема на Покровський напрямок", - йдеться в повідомленнні.

Попередньо, БпЛА щонайменше сім разів влучили по території складів. Після вибухів спалахнула потужна пожежа, яку зафіксував також і міжнародний сервіс FIRMS, що відстежує загоряння у реальному часі по всьому світу.

Читайте: Сили оборони уразили ворожі склади боєприпасів у Брянській області РФ, - Генштаб

гарна новина... нещодавно головнокомандувач казав, що кацапи готуються до наступів, стягують сили..., а що ми? ми теж повинні готуватись, а не чекати, коли в них почнеться артпідготовка, потім наступ..., десь же вони скупчуються, кудись вони ж стягують свої сили...
19.08.2025 14:50
 
 