Два склада боеприпасов РФ уничтожены на оккупированной Луганщине, - СБУ
Беспилотники Службы безопасности в ночь на 19 августа поразили два склада боеприпасов войск РФ в Белокуракино на оккупированной Луганщине.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Этот городок расположен на важной железнодорожной ветке, по которой из России поставляют боеприпасы на линию фронта, в частности на Покровское направление", - говорится в сообщении.
Предварительно, БпЛА по меньшей мере семь раз попали по территории складов. После взрывов вспыхнул мощный пожар, который зафиксировал также и международный сервис FIRMS, отслеживающий возгорания в реальном времени по всему миру.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Hanka Panyanka
показать весь комментарий19.08.2025 14:50 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль