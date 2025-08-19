Два склада боеприпасов РФ уничтожены на оккупированной Луганщине, - СБУ

Беспилотники Службы безопасности в ночь на 19 августа поразили два склада боеприпасов войск РФ в Белокуракино на оккупированной Луганщине.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Этот городок расположен на важной железнодорожной ветке, по которой из России поставляют боеприпасы на линию фронта, в частности на Покровское направление", - говорится в сообщении.

Предварительно, БпЛА по меньшей мере семь раз попали по территории складов. После взрывов вспыхнул мощный пожар, который зафиксировал также и международный сервис FIRMS, отслеживающий возгорания в реальном времени по всему миру.

Читайте: Силы обороны нанесли удар по складам боеприпасов россиян в Брянской области РФ, - Генштаб