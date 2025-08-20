Одна людина загинула внаслідок російських ударів по Дніпропетровщині, - ОВА
20 серпня російські війська атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини.
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що по Нікопольщині протягом дня російська армія била здебільшого FPV-дронами. Обстріляла й з артилерії. Влучання зафіксовані у Нікополі та Марганецькій громаді.
"Від ударів безпілотниками потерпала й Межівська громада, що на Синельниківщині. Покровську у тому ж районі агресор атакував КАБами. На жаль, загинув чоловік. Виникло кілька пожеж. Зайнялися автівки та приватний будинок. Ще одна оселя і машина побиті", - розповів глава адміністрації.
