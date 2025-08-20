Один человек погиб вследствие российских ударов по Днепропетровщине, - ОВА
20 августа российские войска атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщины.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что по Никопольщине в течение дня российская армия била в основном FPV-дронами. Обстреляла и из артиллерии. Попадания зафиксированы в Никополе и Марганецкой громаде.
"От ударов беспилотниками страдала и Межевская громада, что на Синельниковщине. Покровскую в том же районе агрессор атаковал КАБами. К сожалению, погиб человек. Возникло несколько пожаров. Загорелись машины и частный дом. Еще один дом и машина побиты", - рассказал глава администрации.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль