Один человек погиб вследствие российских ударов по Днепропетровщине, - ОВА

20 августа российские войска атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщины.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что по Никопольщине в течение дня российская армия била в основном FPV-дронами. Обстреляла и из артиллерии. Попадания зафиксированы в Никополе и Марганецкой громаде.

"От ударов беспилотниками страдала и Межевская громада, что на Синельниковщине. Покровскую в том же районе агрессор атаковал КАБами. К сожалению, погиб человек. Возникло несколько пожаров. Загорелись машины и частный дом. Еще один дом и машина побиты", - рассказал глава администрации.

