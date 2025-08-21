НАТО підтвердило підтримку України на рівні військових керівників

Військові керівники країн-членів НАТО під час відеоконференції підтвердили подальшу підтримку України та наголосили, що пріоритетом залишається досягнення справедливого і тривалого миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне у соцмережі Х.

"Пріоритетом залишається мир, який буде справедливим, переконливим і тривалим. Наші думки - з хоробрими українськими братами і сестрами по зброї", - сказав він.

Саму зустріч він назвав "чудовою, відвертою дискусією між начальниками генеральних штабів країн-членів НАТО".

Він окремо відзначив "чудове оновлення інформації" щодо безпекової ситуації від нового головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексуса Гринкевича, який уперше брав участь у такому форматі.

