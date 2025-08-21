УКР
НАТО підтвердило підтримку України на рівні військових керівників

Каво Драгоне про подальшу підтримку Україну

Військові керівники країн-членів НАТО під час відеоконференції підтвердили подальшу підтримку України та наголосили, що пріоритетом залишається досягнення справедливого і тривалого миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне у соцмережі Х.

"Пріоритетом залишається мир, який буде справедливим, переконливим і тривалим. Наші думки - з хоробрими українськими братами і сестрами по зброї", - сказав він.

Саму зустріч він назвав "чудовою, відвертою дискусією між начальниками генеральних штабів країн-членів НАТО".

Він окремо відзначив "чудове оновлення інформації" щодо безпекової ситуації від нового головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексуса Гринкевича, який уперше брав участь у такому форматі.

НАТО (6719) Україна (6054) підтримка (637)
Чудові розмови - набалакались - аж лоби тверді
21.08.2025 08:30 Відповісти
Коротше,надії на цих горлопанів немає. Безтолкова балаканина вже давно перейшла всі рамки пристойності.
21.08.2025 08:36 Відповісти
млять,я прокинувся щасливим,за мене переймаються такі люди....верхівка обісцяного нато.....краще допоможіть грошима
21.08.2025 08:39 Відповісти
Та *** всі підтримують, а ***** щоночі витворяє шо хоче.
21.08.2025 08:53 Відповісти
НАТО підтвердило підтримку України на рівні військових керівників 3,14ЗДАБОЛІВ
21.08.2025 08:56 Відповісти
Тільки навіщо їм ті керівники? З ким вони там воюють, не в курсі?
21.08.2025 09:05 Відповісти
Авжеж чудове. Причин турбуватись немає. Українців ще багато.

Авжеж чудове. Причин турбуватись немає. Українців ще багато.
21.08.2025 09:03 Відповісти
Я думав вони будуть регулярно якісь нові теми підкидати для підбадьорювання, а тут просто по кругу одне й те ж. Так не цікаво. Де коаліції, саміти - де весь цей екшн? Халтурять союзники.
21.08.2025 09:20 Відповісти
 
 