605 9

НАТО подтвердило поддержку Украины на уровне военных руководителей

Каво Драгоне о дальнейшей поддержке Украины

Военные руководители стран-членов НАТО во время видеоконференции подтвердили дальнейшую поддержку Украины и отметили, что приоритетом остается достижение справедливого и прочного мира.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне в соцсети Х.

"Приоритетом остается мир, который будет справедливым, убедительным и длительным. Наши мысли - с храбрыми украинскими братьями и сестрами по оружию", - сказал он.

Саму встречу он назвал "замечательной, откровенной дискуссией между начальниками генеральных штабов стран-членов НАТО".

Он отдельно отметил "замечательное обновление информации" по ситуации с безопасностью от нового главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексуса Гринкевича, который впервые принимал участие в таком формате.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путину нельзя доверять, поддержка Украины будет продолжаться, - премьер Канады Карни

Чудові розмови - набалакались - аж лоби тверді
21.08.2025 08:30 Ответить
Коротше,надії на цих горлопанів немає. Безтолкова балаканина вже давно перейшла всі рамки пристойності.
21.08.2025 08:36 Ответить
млять,я прокинувся щасливим,за мене переймаються такі люди....верхівка обісцяного нато.....краще допоможіть грошима
21.08.2025 08:39 Ответить
Та *** всі підтримують, а ***** щоночі витворяє шо хоче.
21.08.2025 08:53 Ответить
НАТО підтвердило підтримку України на рівні військових керівників 3,14ЗДАБОЛІВ
21.08.2025 08:56 Ответить
Тільки навіщо їм ті керівники? З ким вони там воюють, не в курсі?
21.08.2025 09:05 Ответить
"словесним поносом" з куйлом воюють з часів рашистської окупації України
21.08.2025 09:43 Ответить
Він окремо відзначив "чудове оновлення інформації" щодо безпекової ситуації від нового головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Джерело: https://censor.net/ua/n3569736

Авжеж чудове. Причин турбуватись немає. Українців ще багато.
21.08.2025 09:03 Ответить
Я думав вони будуть регулярно якісь нові теми підкидати для підбадьорювання, а тут просто по кругу одне й те ж. Так не цікаво. Де коаліції, саміти - де весь цей екшн? Халтурять союзники.
21.08.2025 09:20 Ответить
 
 