НАТО подтвердило поддержку Украины на уровне военных руководителей

Военные руководители стран-членов НАТО во время видеоконференции подтвердили дальнейшую поддержку Украины и отметили, что приоритетом остается достижение справедливого и прочного мира.

об этом сообщил председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне в соцсети Х.

"Приоритетом остается мир, который будет справедливым, убедительным и длительным. Наши мысли - с храбрыми украинскими братьями и сестрами по оружию", - сказал он.

Саму встречу он назвал "замечательной, откровенной дискуссией между начальниками генеральных штабов стран-членов НАТО".

Он отдельно отметил "замечательное обновление информации" по ситуации с безопасностью от нового главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексуса Гринкевича, который впервые принимал участие в таком формате.

