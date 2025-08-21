УКР
Генпрокурор: Прокуратура оголосила 19 підозр за корупційні оборудки на суму 37 млн грн на Вінниччині

підозри за корупційні оборудки на Вінниччині

Органи прокуратури в Вінницькій області оголосили 19 підозр місцевим чиновникам та службовцям. Загальна сума збитків держави внаслідок злочинної діяльності становить 37 млн грн.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

"Розтрата і привласнення бюджетних коштів, махінації з майном, земельний дерибан та службова недбалість", - розповів про корупційні оборудки Кравченко.

Зокрема, підозри отримали:

  • ексголова Микулинецької сільради - зловживання службовим становищем і підробка документів про виділення 29 га сільгоспземель;
  • колишній начальник ГУ ДСНС України у Вінницькій області - розтрата бюджетних коштів при закупівлі 790 комплектів РХБ-захисту. Мільйонні збитки і неякісний спецодяг;
  • держреєстратор виконкому Чечельницької селищної ради - незаконно зареєстрував право власності на частки будівель та споруд Вінницького навчального курсового комбінату аграрної освіти;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завдали збитків державі на 10 млн грн. Генпрокурор оголосив про 19 підозр в Чернівецькій області

  • держреєстратор Томашпільської РДА - незаконна реєстрація права власності на земельні ділянки сільгосппризначення;
  • посадовець управління комвласності Калинівської міськради, підрядник та технагляд - привласнили кошти під час капремонту дороги;
  • начальник управління праці та соцзахисту населення та начальник відділу бухобліку Жмеринської міськради - нараховували зарплату "мертвим душам", а гроші забирали собі;
  • два підрядники - замість будівельних робіт заволоділи бюджетними коштами;
  • колишній майстер лісу ДП "Гайсинський лісгосп" - службова недбалість, що призвела до незаконної вирубки лісу.

Також дивіться: Понад 19,4 млн грн збитків та 15,7 млн грн несплачених податків: На Сумщині 18 особам повідомили про підозру, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Автор: 

Вінницька область (1064) корупція (4766) Кравченко Руслан (112)
а прикол в тому, що підозри виписують 35 річні прокурори інваліди пенсіонери!
****************.....
показати весь коментар
21.08.2025 15:36 Відповісти
Ви знаєте прокурора, який виписав підозру? Знаєто його вік і наявність інвалідності? Чи ви просто бот?
показати весь коментар
21.08.2025 15:49 Відповісти
ну, чого ви, відразу?
всі знають, що український прокурор, єдина чесна порядна справедлива людина в україні!!!
всі брешуть, мародерять, обдурюють! всі крім прокурора!
прокурор прозоріше за пісух грудничків!
показати весь коментар
21.08.2025 16:03 Відповісти
А скільки вироків????
показати весь коментар
21.08.2025 15:48 Відповісти
І шо толку?
показати весь коментар
21.08.2025 16:02 Відповісти
 
 