Генпрокурор: Прокуратура оголосила 19 підозр за корупційні оборудки на суму 37 млн грн на Вінниччині

Органи прокуратури в Вінницькій області оголосили 19 підозр місцевим чиновникам та службовцям. Загальна сума збитків держави внаслідок злочинної діяльності становить 37 млн грн.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

"Розтрата і привласнення бюджетних коштів, махінації з майном, земельний дерибан та службова недбалість", - розповів про корупційні оборудки Кравченко.

Зокрема, підозри отримали:

ексголова Микулинецької сільради - зловживання службовим становищем і підробка документів про виділення 29 га сільгоспземель;

колишній начальник ГУ ДСНС України у Вінницькій області - розтрата бюджетних коштів при закупівлі 790 комплектів РХБ-захисту. Мільйонні збитки і неякісний спецодяг;

держреєстратор виконкому Чечельницької селищної ради - незаконно зареєстрував право власності на частки будівель та споруд Вінницького навчального курсового комбінату аграрної освіти;

держреєстратор Томашпільської РДА - незаконна реєстрація права власності на земельні ділянки сільгосппризначення;

посадовець управління комвласності Калинівської міськради, підрядник та технагляд - привласнили кошти під час капремонту дороги;

начальник управління праці та соцзахисту населення та начальник відділу бухобліку Жмеринської міськради - нараховували зарплату "мертвим душам", а гроші забирали собі;

два підрядники - замість будівельних робіт заволоділи бюджетними коштами;

колишній майстер лісу ДП "Гайсинський лісгосп" - службова недбалість, що призвела до незаконної вирубки лісу.

