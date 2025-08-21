Генпрокурор: Прокуратура объявила 19 подозрений за коррупционные махинации на сумму 37 млн грн на Виннитчине

Органы прокуратуры в Винницкой области объявили 19 подозрений местным чиновникам и служащим. Общая сумма ущерба государства в результате преступной деятельности составляет 37 млн грн.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

"Растрата и присвоение бюджетных средств, махинации с имуществом, земельный дерибан и служебная халатность", - рассказал о коррупционных сделках Кравченко.

В частности, подозрения получили:

экс-глава Микулинецкого сельсовета - злоупотребление служебным положением и подделка документов о выделении 29 га сельхозземель;

бывший начальник ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области - растрата бюджетных средств при закупке 790 комплектов РХБ-защиты. Миллионные убытки и некачественная спецодежда;

госрегистратор исполкома Чечельницкого поселкового совета - незаконно зарегистрировал право собственности на доли зданий и сооружений Винницкого учебного курсового комбината аграрного образования;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нанесли ущерб государству на 10 млн грн. Генпрокурор объявил о 19 подозрениях в Черновицкой области

госрегистратор Томашпольской РГА - незаконная регистрация права собственности на земельные участки сельхозназначения;

чиновник управления комсобственности Калиновского горсовета, подрядчик и технадзор - присвоили средства во время капремонта дороги;

начальник управления труда и соцзащиты населения и начальник отдела бухучета Жмеринского горсовета - начисляли зарплату "мертвым душам", а деньги забирали себе;

два подрядчика - вместо строительных работ завладели бюджетными средствами;

бывший мастер леса ГП "Гайсинский лесхоз" - служебная халатность, которая привела к незаконной вырубке леса.

Также смотрите: Более 19,4 млн грн убытков и 15,7 млн грн неуплаченных налогов: На Сумщине 18 лицам сообщили о подозрении, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж