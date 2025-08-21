РУС
Генпрокурор: Прокуратура объявила 19 подозрений за коррупционные махинации на сумму 37 млн грн на Виннитчине

подозрения в коррупционных махинациях в Винницкой области

Органы прокуратуры в Винницкой области объявили 19 подозрений местным чиновникам и служащим. Общая сумма ущерба государства в результате преступной деятельности составляет 37 млн грн.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

"Растрата и присвоение бюджетных средств, махинации с имуществом, земельный дерибан и служебная халатность", - рассказал о коррупционных сделках Кравченко.

В частности, подозрения получили:

  • экс-глава Микулинецкого сельсовета - злоупотребление служебным положением и подделка документов о выделении 29 га сельхозземель;
  • бывший начальник ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области - растрата бюджетных средств при закупке 790 комплектов РХБ-защиты. Миллионные убытки и некачественная спецодежда;
  • госрегистратор исполкома Чечельницкого поселкового совета - незаконно зарегистрировал право собственности на доли зданий и сооружений Винницкого учебного курсового комбината аграрного образования;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нанесли ущерб государству на 10 млн грн. Генпрокурор объявил о 19 подозрениях в Черновицкой области

  • госрегистратор Томашпольской РГА - незаконная регистрация права собственности на земельные участки сельхозназначения;
  • чиновник управления комсобственности Калиновского горсовета, подрядчик и технадзор - присвоили средства во время капремонта дороги;
  • начальник управления труда и соцзащиты населения и начальник отдела бухучета Жмеринского горсовета - начисляли зарплату "мертвым душам", а деньги забирали себе;
  • два подрядчика - вместо строительных работ завладели бюджетными средствами;
  • бывший мастер леса ГП "Гайсинский лесхоз" - служебная халатность, которая привела к незаконной вырубке леса.

Также смотрите: Более 19,4 млн грн убытков и 15,7 млн грн неуплаченных налогов: На Сумщине 18 лицам сообщили о подозрении, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Автор: 

Винницкая область (1080) коррупция (8619) Кравченко Руслан (83)
а прикол в тому, що підозри виписують 35 річні прокурори інваліди пенсіонери!
****************.....
21.08.2025 15:36 Ответить
Ви знаєте прокурора, який виписав підозру? Знаєто його вік і наявність інвалідності? Чи ви просто бот?
21.08.2025 15:49 Ответить
ну, чого ви, відразу?
всі знають, що український прокурор, єдина чесна порядна справедлива людина в україні!!!
всі брешуть, мародерять, обдурюють! всі крім прокурора!
прокурор прозоріше за пісух грудничків!
21.08.2025 16:03 Ответить
А скільки вироків????
21.08.2025 15:48 Ответить
І шо толку?
21.08.2025 16:02 Ответить
 
 