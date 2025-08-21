Контрабандист Альперін повертає собі вилучену тютюнову лінію, за яку боролися БЕБ та ОГП, - Плінський

Офіс Генпрокурора готується повернути відомому одеському контрабандисту Вадиму Альперіну вилучену торік тютюнову лінію.

Про це повідомив журналіст Євген Плінський, передає Цензор.НЕТ.

"Поки увага суспільства прикута до кадрових змін у Генпрокуратурі, БЕБ та АРМА, підсанкційний "король контрабанди" Вадим Альперін повертає собі тютюнову лінію, за яку кілька років боролися як БЕБ, так і Генпрокуратура", - зазначив він.

За його словами, йдеться про схеми компаній "Оріон Тобакко" та "Давос Групп".

Плінський стверджує, що вони були частиною глобального ринку нелегального виробництва сигарет. У 2022 році було проведено обшуки, під час яких вилучили обладнання для виготовлення цигарок, а також понад мільйон пачок продукції з підробленими акцизними марками - "Золотая марка Оригинал", "Zapal Jazz", "RED WINS" та інші.

Тоді директор "Оріон Тобакко" втік, його було оголошено в розшук та згодом затримано і взято під варту.

"Ще у травні 2024 року цю тютюнову лінію вилучили детективи БЕБ. З того часу навколо неї постійно точаться судові війни - повернення власнику, повторний арешт, передача на відповідальне зберігання, згодом - АРМА та аукціон", - нагадав журналіст.

У січні 2024 року Шевченківський райсуд в особу судді Віталія Циткіча скасував арешт обладнання, що дозволило повернути його "Давос Групп", яку слідство вважає структурою Альперіна. Згодом у травні 2024 року БЕБ повторно вилучило обладнання. Податкові перевірки встановили, що державі було завдано збитків на 127 млн грн, а "Оріон Тобакко" позбавили ліцензії.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що столичні суди затягують передачу "тютюнових ліній Альперіна" до АРМА.

Плінський відзначив роль АРМА в затягуванні процесу продажу вилученого обладнання.

"Саме АРМА якось досить довго проводила аукціон, потім скасовувала його та призначала новий. За цей час Альперін за допомогою Овідіопольського районного суду Одеської області та судді Панасенко встиг отримати всі потрібні судові рішення.

(Подякуємо всі разом Олені Думі.)", - зазначив він.

За інформацією Плінського, Офіс Генпрокурора у примусовому порядку має вилучити лінію та передати її назад у структуру "Давос Групп".

"За моєю інформацією, Генпрокуратура планує повернути лінію з виробництва сигарет 7–8 серпня. Відповідну копію ухвали вже отримали за теперішнім місцем відповідального зберігання обладнання - у БЕБ та ОГП", - розповів журналіст.

За його словами, момент було підібрано ідеально, оскільки справа перебуває в суді, а БЕБ не зможе впливати на перебіг подій, вилучати чи ініціювати повторний арешт.

"І за час розгляду по суті лінія непомітно перетвориться на купу металобрухту. І ви ж розумієте, що в цій історії головне - це не сама лінія. За гроші, витрачені Вадимом Альперіним на адвокатів, суди та "інше", можна було б придбати дві такі лінії.

Просто питання принципу. У "короля контрабанди" та "метра сірих схем" ніхто нічого забрати не може. Статус не дозволяє", - підсумував він.

