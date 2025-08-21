Контрабандист Альперин возвращает себе изъятую табачную линию, за которую боролись БЭБ и ОГП, - Плинский

Офис Генпрокурора готовится вернуть известному одесскому контрабандисту Вадиму Альперину изъятую в прошлом году табачную линию.

Об этом сообщил журналист Евгений Плинский, передает Цензор.НЕТ.

"Пока внимание общества приковано к кадровым изменениям в Генпрокуратуре, БЭБ и АРМА, подсанкционный "король контрабанды" Вадим Альперин возвращает себе табачную линию, за которую несколько лет боролись как БЭБ, так и Генпрокуратура", - отметил он.

По его словам, речь идет о схемах компаний "Орион Тобакко" и "Давос Групп".

Плинский утверждает, что они были частью глобального рынка нелегального производства сигарет. В 2022 году были проведены обыски, во время которых изъяли оборудование для изготовления сигарет, а также более миллиона пачек продукции с поддельными акцизными марками - "Золотая марка Оригинал", "Zapal Jazz", "RED WINS" и другие.

Тогда директор "Орион Тобакко" сбежал, он был объявлен в розыск и впоследствии задержан и взят под стражу.

"Еще в мае 2024 года эту табачную линию изъяли детективы БЭБ. С тех пор вокруг нее постоянно идут судебные войны - возвращение владельцу, повторный арест, передача на ответственное хранение, впоследствии - АРМА и аукцион", - напомнил журналист.

В январе 2024 года Шевченковский райсуд в лице судьи Виталия Циткича отменил арест оборудования, что позволило вернуть его "Давос Групп", которую следствие считает структурой Альперина. Впоследствии в мае 2024 года БЭБ повторно изъяло оборудование. Налоговые проверки установили, что государству был нанесен ущерб на 127 млн грн, а "Орион Тобакко" лишили лицензии.

Плинский отметил роль АРМА в затягивании процесса продажи изъятого оборудования.

"Именно АРМА как-то довольно долго проводила аукцион, потом отменяла его и назначала новый. За это время Альперин с помощью Овидиопольского районного суда Одесской области и судьи Панасенко успел получить все необходимые судебные решения. (Поблагодарим все вместе Елену Думу)", - отметил он.

По информации Плинского, Офис Генпрокурора в принудительном порядке должен изъять линию и передать ее обратно в структуру "Давос Групп".

"По моей информации, Генпрокуратура планирует вернуть линию по производству сигарет 7-8 августа. Соответствующую копию постановления уже получили по нынешнему месту ответственного хранения оборудования - в БЭБ и ОГП", - рассказал журналист.

По его словам, момент был подобран идеально, поскольку дело находится в суде, а БЭБ не сможет влиять на ход событий, изымать или инициировать повторный арест.

"И за время рассмотрения по существу линия незаметно превратится в груду металлолома. И вы же понимаете, что в этой истории главное - это не сама линия. За деньги, потраченные Вадимом Альпериным на адвокатов, суды и "прочее", можно было бы приобрести две такие линии.

Просто вопрос принципа. У "короля контрабанды" и "мэтра серых схем" никто ничего забрать не может. Статус не позволяет", - подытожил он.

