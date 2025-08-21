На фронті зафіксовано 77 боєзіткнень, найбільше - на Покровському та Лиманському напрямках, - Генштаб

Від початку доби, станом на 16:00, на фронті відбулося 77 бойових зіткнень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Бойові дії на півночі

Протягом доби ворог з території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Прогрес, Стара Гута, Гаврилова Слобода, Нововасилівка, Соснівка, Шалигіне, Кучерівка, Старикове, Кореньок, Ходине, Малушине, Зарічне Сумської області; Залізний Міст Чернігівської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили дві атаки загарбників. Ворог завдав чотири авіаційні удари, скинув вісім керованих авіаційних бомб та здійснив 122 артилерійські обстріли, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку з початку доби Сили оборони відбили п’ять ворожих атак поблизу населених пунктів Вовчанськ, Хатнє, Амбарне, Западне.

На Куп’янському напрямку наші воїни успішно зупинили п’ять наступальних дій ворога в районах Голубівки, Ямполя та Куп’янська.

Читайте: Росіяни просунулись біля Торського та ще чотирьох населених пунктів на Дніпропетровщині та Донеччині, - DeepState. КАРТИ

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень поблизу населених пунктів Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Діброва.

На Сіверському напрямку противник п’ять разів атакував позиції наших захисників у районах Серебрянки, Виїмки, Сіверська та Федорівки.

На Краматорському напрямку противник тричі атакував позиції Сил оборони в районах Костянтинівки та Предтечиного.

На Торецькому напрямку загарбники чотири рази атакували в районах Плещіївки, Софіївки, Полтавки та Торецька.

На Покровському напрямку 24 рази протягом доби розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Никанорівка, Новоекономічне, Миколаївка, Родинське, Миролюбівка, Червоний Лиман, Промінь, Покровськ, Звірове, Новопавлівка, Муравка, Новоукраїнка, Затишок, Котлине, Удачне. Одне бойове зіткнення триває дотепер.

На Новопавлівському напрямку агресор вісім разів намагався просунутися в районах населених пунктів Зелене Поле, Толстой, Лісне, Ольгівське та у напрямку населених пунктів Комишуваха, Філія. Чотири бойові зіткнення ще тривають.

Читайте також: Росіяни не припиняють обстріли правобережжя Дніпра та штурми біля Антонівських мостів, - Сили оборони

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках противник наступальних дій не проводив. Ворожа авіація завдала ударів по населеному пункту Оріхів.