На фронте зафиксировано 77 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 77 боевых столкновений.

Боевые действия на севере

В течение суток враг с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Прогресс, Старая Гута, Гаврилова Слобода, Нововасильевка, Сосновка, Шалыгино, Кучеровка, Стариково, Коренек, Ходино, Малушино, Заречное Сумской области; Железный Мост Черниговской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили две атаки захватчиков. Враг нанес четыре авиационных удара, сбросил восемь управляемых авиационных бомб и совершил 122 артиллерийских обстрела, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении с начала суток Силы обороны отбили пять вражеских атак вблизи населенных пунктов Волчанск, Хатнее, Амбарное, Западное.

На Купянском направлении наши воины успешно остановили пять наступательных действий врага в районах Голубовки, Ямполя и Купянска.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении произошло 13 боевых столкновений вблизи населенных пунктов Карповка, Зеленая Долина, Колодязи, Диброва.

На Сиверском направлении противник пять раз атаковал позиции наших защитников в районах Серебрянки, Выемки, Сиверска и Федоровки.

На Краматорском направлении противник трижды атаковал позиции Сил обороны в районах Константиновки и Предтечино.

На Торецком направлении захватчики четыре раза атаковали в районах Плещиевки, Софиевки, Полтавки и Торецка.

На Покровском направлении 24 раза в течение суток начинались столкновения различной интенсивности вблизи населенных пунктов Никаноровка, Новоэкономичное, Николаевка, Родинское, Миролюбовка, Красный Лиман, Проминь, Покровск, Зверево, Новопавловка, Муравка, Новоукраинка, Затышок, Котлино, Удачное. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Новопавловском направлении агрессор восемь раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Толстое, Лесное, Ольговское и в направлении населенных пунктов Камышеваха, Филия. Четыре боевые столкновения еще продолжаются.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях противник наступательных действий не проводил. Вражеская авиация нанесла удары по населенному пункту Орехов.