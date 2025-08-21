Україна, Європа та США розробили військові варіанти підтримки мирних переговорів

Протягом 19-20 серпня начальники генеральних штабів України, США та європейських країн розробили військові варіанти підтримки переговорів з метою встановлення тривалого миру.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомив речник Об'єднаного комітету начальників штабів армії США Джозеф Голстед.

Він розповів, що 19-20 серпня у Вашингтоні відбувалася зустріч начальників генштабів Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, України і США та верховного головнокомандувача Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі.

"Начальники генеральних штабів розробили військові варіанти підтримки переговорів з метою встановлення тривалого миру в Європі", – зазначив Голстед.

За його словами, напрацювання будуть представлені радникам з питань безпеки "для належного розгляду в межах поточних дипломатичних зусиль".