Україна, Європа та США розробили військові варіанти підтримки мирних переговорів
Протягом 19-20 серпня начальники генеральних штабів України, США та європейських країн розробили військові варіанти підтримки переговорів з метою встановлення тривалого миру.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомив речник Об'єднаного комітету начальників штабів армії США Джозеф Голстед.
Він розповів, що 19-20 серпня у Вашингтоні відбувалася зустріч начальників генштабів Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, України і США та верховного головнокомандувача Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі.
"Начальники генеральних штабів розробили військові варіанти підтримки переговорів з метою встановлення тривалого миру в Європі", – зазначив Голстед.
За його словами, напрацювання будуть представлені радникам з питань безпеки "для належного розгляду в межах поточних дипломатичних зусиль".
усі інші плани до дупи
У них до сьогодні ЕНЕРГОАТОМОМ керував Котін - дружбан Андрія Декрача, мінсітерством енергеики до 18 липня Галущенко - другий дружбан Деркача.
Ці люди вели тьорки з МАГАТЕ, голова котрого на крючку хйла . Вони перетинали з кремлем можна сказати напряму усі роки війни справи з захопленої ЗАЕС ... А Деркач їхній ПАХАН депутат ГОСДУРИ рашки
ПРО 12 ДРУЗІВ ДЕРКАЧА у ЕНЕРГОАТОМІ