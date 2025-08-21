УКР
Україна, Європа та США розробили військові варіанти підтримки мирних переговорів

Протягом 19-20 серпня начальники генеральних штабів України, США та європейських країн розробили військові варіанти підтримки переговорів з метою встановлення тривалого миру.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомив речник Об'єднаного комітету начальників штабів армії США Джозеф Голстед.

Він розповів, що 19-20 серпня у Вашингтоні відбувалася зустріч начальників генштабів Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, України і США та верховного головнокомандувача Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі.

"Начальники генеральних штабів розробили військові варіанти підтримки переговорів з метою встановлення тривалого миру в Європі", – зазначив Голстед.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заяви Лаврова ставлять під сумнів перспективи мирних переговорів України та РФ, - The Guardian

За його словами, напрацювання будуть представлені радникам з питань безпеки "для належного розгляду в межах поточних дипломатичних зусиль".

Автор: 

Європа (1962) США (24096) переговори з Росією (1411)
Топ коментарі
Там де є назва "США" толку нема
21.08.2025 18:39 Відповісти
21.08.2025 18:39 Відповісти
21.08.2025 18:43 Відповісти
Там де є назва "США" толку нема
21.08.2025 18:39 Відповісти
Вова знов запропонував зійтись десь посередині?
21.08.2025 18:39 Відповісти
А хіба він має інший план?
21.08.2025 18:52 Відповісти
А, що посередені вови знаходиться?
21.08.2025 18:56 Відповісти
Невже по кацапах в'@буть!?
21.08.2025 18:39 Відповісти
Ха-ха-ха, розсмішили!
21.08.2025 18:50 Відповісти
21.08.2025 18:39 Відповісти
21.08.2025 18:43 Відповісти
невже нарешті респи виховали у себе послідовника Горбачова
21.08.2025 18:52 Відповісти
У рудого донні тільки один план - як найбільше догодити своєму другові *****
усі інші плани до дупи
21.08.2025 18:44 Відповісти
Все буде чудово до того, як РФ попре війною з новою силою. "Думка про те, що війська США будуть воювати за Україну - це маяччня." CNN
21.08.2025 18:48 Відповісти
А коли зберетеся реально кацапню на фронтах пиз#ити? Чи про визволення територій мова вже , взагалі, не йде?
21.08.2025 18:49 Відповісти
ПЕРШИЙ ГОЛОВНИЙ ПУНКТ - ні копійки МАРОДЕРАТУ й контроль контроль контроль!!!

У них до сьогодні ЕНЕРГОАТОМОМ керував Котін - дружбан Андрія Декрача, мінсітерством енергеики до 18 липня Галущенко - другий дружбан Деркача.

Ці люди вели тьорки з МАГАТЕ, голова котрого на крючку хйла . Вони перетинали з кремлем можна сказати напряму усі роки війни справи з захопленої ЗАЕС ... А Деркач їхній ПАХАН депутат ГОСДУРИ рашки
21.08.2025 18:50 Відповісти
https://hvylya.net/uk/analytics/256511-istoriya-odnoy-izmeny-dvenadcat-druzey-derkacha#google_vignette

ПРО 12 ДРУЗІВ ДЕРКАЧА у ЕНЕРГОАТОМІ
21.08.2025 18:51 Відповісти
А тим часом МАГА неквапливо жує гумку в очікуванні захоплення пуйлом усього Донбасу+.
21.08.2025 18:54 Відповісти
 
 