Украина, Европа и США разработали военные варианты поддержки мирных переговоров
В течение 19-20 августа начальники генеральных штабов Украины, США и европейских стран разработали военные варианты поддержки переговоров с целью установления длительного мира.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщил представитель Объединенного комитета начальников штабов армии США Джозеф Голстед.
Он рассказал, что 19-20 августа в Вашингтоне проходила встреча начальников генштабов Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Украины и США и верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.
"Начальники генеральных штабов разработали военные варианты поддержки переговоров с целью установления прочного мира в Европе", - отметил Голстед.
По его словам, наработки будут представлены советникам по вопросам безопасности "для надлежащего рассмотрения в рамках текущих дипломатических усилий".
усі інші плани до дупи
У них до сьогодні ЕНЕРГОАТОМОМ керував Котін - дружбан Андрія Декрача, мінсітерством енергеики до 18 липня Галущенко - другий дружбан Деркача.
Ці люди вели тьорки з МАГАТЕ, голова котрого на крючку хйла . Вони перетинали з кремлем можна сказати напряму усі роки війни справи з захопленої ЗАЕС ... А Деркач їхній ПАХАН депутат ГОСДУРИ рашки
ПРО 12 ДРУЗІВ ДЕРКАЧА у ЕНЕРГОАТОМІ