РУС
Новости Мирные переговоры
921 15

Украина, Европа и США разработали военные варианты поддержки мирных переговоров

Украина, Европа и США готовят военные варианты поддержки мирных переговоров

В течение 19-20 августа начальники генеральных штабов Украины, США и европейских стран разработали военные варианты поддержки переговоров с целью установления длительного мира.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщил представитель Объединенного комитета начальников штабов армии США Джозеф Голстед.

Он рассказал, что 19-20 августа в Вашингтоне проходила встреча начальников генштабов Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Украины и США и верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.

"Начальники генеральных штабов разработали военные варианты поддержки переговоров с целью установления прочного мира в Европе", - отметил Голстед.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявления Лаврова ставят под сомнение перспективы мирных переговоров Украины и РФ, - The Guardian

По его словам, наработки будут представлены советникам по вопросам безопасности "для надлежащего рассмотрения в рамках текущих дипломатических усилий".

Автор: 

Европа (2000) США (27748) переговоры с Россией (1292)
+1
Там де є назва "США" толку нема
показать весь комментарий
21.08.2025 18:39 Ответить
+1
показать весь комментарий
21.08.2025 18:43 Ответить
+1
У рудого донні тільки один план - як найбільше догодити своєму другові *****
усі інші плани до дупи
показать весь комментарий
21.08.2025 18:44 Ответить
Там де є назва "США" толку нема
показать весь комментарий
21.08.2025 18:39 Ответить
Вова знов запропонував зійтись десь посередині?
показать весь комментарий
21.08.2025 18:39 Ответить
А хіба він має інший план?
показать весь комментарий
21.08.2025 18:52 Ответить
А, що посередені вови знаходиться?
показать весь комментарий
21.08.2025 18:56 Ответить
Невже по кацапах в'@буть!?
показать весь комментарий
21.08.2025 18:39 Ответить
Ха-ха-ха, розсмішили!
показать весь комментарий
21.08.2025 18:50 Ответить
показать весь комментарий
21.08.2025 18:39 Ответить
показать весь комментарий
21.08.2025 18:43 Ответить
невже нарешті респи виховали у себе послідовника Горбачова
показать весь комментарий
21.08.2025 18:52 Ответить
У рудого донні тільки один план - як найбільше догодити своєму другові *****
усі інші плани до дупи
показать весь комментарий
21.08.2025 18:44 Ответить
Все буде чудово до того, як РФ попре війною з новою силою. "Думка про те, що війська США будуть воювати за Україну - це маяччня." CNN
показать весь комментарий
21.08.2025 18:48 Ответить
А коли зберетеся реально кацапню на фронтах пиз#ити? Чи про визволення територій мова вже , взагалі, не йде?
показать весь комментарий
21.08.2025 18:49 Ответить
ПЕРШИЙ ГОЛОВНИЙ ПУНКТ - ні копійки МАРОДЕРАТУ й контроль контроль контроль!!!

У них до сьогодні ЕНЕРГОАТОМОМ керував Котін - дружбан Андрія Декрача, мінсітерством енергеики до 18 липня Галущенко - другий дружбан Деркача.

Ці люди вели тьорки з МАГАТЕ, голова котрого на крючку хйла . Вони перетинали з кремлем можна сказати напряму усі роки війни справи з захопленої ЗАЕС ... А Деркач їхній ПАХАН депутат ГОСДУРИ рашки
показать весь комментарий
21.08.2025 18:50 Ответить
https://hvylya.net/uk/analytics/256511-istoriya-odnoy-izmeny-dvenadcat-druzey-derkacha#google_vignette

ПРО 12 ДРУЗІВ ДЕРКАЧА у ЕНЕРГОАТОМІ
показать весь комментарий
21.08.2025 18:51 Ответить
А тим часом МАГА неквапливо жує гумку в очікуванні захоплення пуйлом усього Донбасу+.
показать весь комментарий
21.08.2025 18:54 Ответить
 
 