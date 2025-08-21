Украина, Европа и США разработали военные варианты поддержки мирных переговоров

В течение 19-20 августа начальники генеральных штабов Украины, США и европейских стран разработали военные варианты поддержки переговоров с целью установления длительного мира.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщил представитель Объединенного комитета начальников штабов армии США Джозеф Голстед.

Он рассказал, что 19-20 августа в Вашингтоне проходила встреча начальников генштабов Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Украины и США и верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.

"Начальники генеральных штабов разработали военные варианты поддержки переговоров с целью установления прочного мира в Европе", - отметил Голстед.

По его словам, наработки будут представлены советникам по вопросам безопасности "для надлежащего рассмотрения в рамках текущих дипломатических усилий".