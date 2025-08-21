Я маю намір ініціювати прийняття закону, який визнає Росію державою, що підтримує тероризм, - Грем
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем хоче ініціювати прийняття закону, який визнає Росію державою, що підтримує тероризм, відповідно до законодавства США, якщо вона не поверне українських дітей.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х.
Він зазначив, що під час війни між Росією та Україною РФ викрала понад 19 тисяч українських дітей.
"Викрадення дітей з їхньої рідної країни є огидним і варварським вчинком", – підкреслив сенатор.
За його словами, він має намір ініціювати ухвалення законопроєкту, який визнає Росію державою-спонсором тероризму.
"Як я вже заявляв на початку цього року, я маю намір ініціювати прийняття закону, який визнає Росію державою, що підтримує тероризм, відповідно до законодавства США, якщо вона не поверне дітей", – написав Грем.
Політик підкреслив, що у разі ухвалення такого рішення співпраця з Росією стане неприйнятною для інших країн та бізнесів.
а обіцяні рудим донні пекельні санкції будуть?!
чи то вже давно та неправда ?
хіба кацапстан та ***** не самі безпосередньо агресивними терористами, які до того ж погрожують вільному світові ядерною зброєю?!
що за фінти вухами перед виборцями, а, сенаторе?!
Та ні, це черговий пістьож магашиста. Традиційний, до якого вже звикли... Буде з як тим білем про мита/тарифи - трумп не дозволить до розгляду... не те що голосувати...
Тепер на цьому буде піаритись з тим же результатом.
Визнавайте ще й росію як спонсора тероризму. Десь через два три тижні.