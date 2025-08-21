УКР
Новини
1 483 32

Я маю намір ініціювати прийняття закону, який визнає Росію державою, що підтримує тероризм, - Грем

Ліндсі Грем

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем хоче ініціювати прийняття закону, який визнає Росію державою, що підтримує тероризм, відповідно до законодавства США, якщо вона не поверне українських дітей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х.

Він зазначив, що під час війни між Росією та Україною РФ викрала понад 19 тисяч українських дітей.

"Викрадення дітей з їхньої рідної країни є огидним і варварським вчинком", – підкреслив сенатор.

Читайте: "Кожна дитина має в серці однакові мрії": Fox News розкрив зміст листа Меланії Трамп до Путіна

За його словами, він має намір ініціювати ухвалення законопроєкту, який визнає Росію державою-спонсором тероризму.

"Як я вже заявляв на початку цього року, я маю намір ініціювати прийняття закону, який визнає Росію державою, що підтримує тероризм, відповідно до законодавства США, якщо вона не поверне дітей", – написав Грем.

Читайте також: Війна в Україні може завершитися до Різдва, якщо буде тристороння зустріч, - Грем

Політик підкреслив, що у разі ухвалення такого рішення співпраця з Росією стане неприйнятною для інших країн та бізнесів.

Автор: 

діти (5266) росія (67283) тероризм (2869) Грем Ліндсі (122)
Топ коментарі
+10
Трампон все одно заблокує бо ***** хороший хлопець.
21.08.2025 19:35 Відповісти
21.08.2025 19:35 Відповісти
+8
так само як Трамп ввів санкції....
21.08.2025 19:37 Відповісти
21.08.2025 19:37 Відповісти
+8
Грем, дай хоч трохи *****, Китаю та Індії оговтатися від запроваджнених 500% мит. Вирішив таки кацапів на нуль помножити. Справжній яструб
21.08.2025 19:40 Відповісти
21.08.2025 19:40 Відповісти
Трампон все одно заблокує бо ***** хороший хлопець.
21.08.2025 19:35 Відповісти
21.08.2025 19:35 Відповісти
А хто ж тоді терорист?
21.08.2025 19:35 Відповісти
21.08.2025 19:35 Відповісти
та невже?!
а обіцяні рудим донні пекельні санкції будуть?!
чи то вже давно та неправда ?
21.08.2025 19:35 Відповісти
21.08.2025 19:35 Відповісти
до речі, сенаторе, а чий тероризм кацапстан підтримує?! якої країни чи організації?!
хіба кацапстан та ***** не самі безпосередньо агресивними терористами, які до того ж погрожують вільному світові ядерною зброєю?!
що за фінти вухами перед виборцями, а, сенаторе?!

21.08.2025 19:41 Відповісти
21.08.2025 19:41 Відповісти
Кажучи на какацапській собачій мові : свежо приданье, но верится с трудом
21.08.2025 19:35 Відповісти
21.08.2025 19:35 Відповісти
чо-чо?
Та ні, це черговий пістьож магашиста. Традиційний, до якого вже звикли... Буде з як тим білем про мита/тарифи - трумп не дозволить до розгляду... не те що голосувати...
21.08.2025 19:35 Відповісти
21.08.2025 19:35 Відповісти
А хіба США не визнали рашу країною терористом за Байдена?
показати весь коментар
21.08.2025 19:36 Відповісти
Ні. Там був такий "неескалатор" Салліван, який не радив цього
показати весь коментар
21.08.2025 19:41 Відповісти
так само як Трамп ввів санкції....
показати весь коментар
21.08.2025 19:37 Відповісти
Товарищ Линдси верен своему пути- пи..ть шо попало, в целях поддержания имиджа властителя мира.
показати весь коментар
21.08.2025 19:38 Відповісти
Спізнився ти, років на 30.
показати весь коментар
21.08.2025 19:38 Відповісти
Грем, дай хоч трохи *****, Китаю та Індії оговтатися від запроваджнених 500% мит. Вирішив таки кацапів на нуль помножити. Справжній яструб
показати весь коментар
21.08.2025 19:40 Відповісти
😂
показати весь коментар
21.08.2025 19:41 Відповісти
цікаво консерватори хвилі у тазіку роблять , рятівникі пожежникі ,самі розпалять ,а потім розказують як вони гасити будуть ...
показати весь коментар
21.08.2025 19:42 Відповісти
Ви тільки обіцяєте по черзі з Трампом то 24 години то 2неділі (6 раз по 2),то 50 днів то ще неділю дві,то 100, то 500% мита,то первинні,то вторинні санкції,а результат НУЛЬ.
показати весь коментар
21.08.2025 19:43 Відповісти
Цей Грем таке ж мурло, як і Трумп. Московія не держава, яка "підтримує тероризм", а держава-терорист. А це дві дуже великі різниці!!
показати весь коментар
21.08.2025 19:46 Відповісти
Чий тероризм підтримує? Свій власний. І при цьому - не терорист!
показати весь коментар
21.08.2025 19:47 Відповісти
Пердьож в тазік з водою
показати весь коментар
21.08.2025 19:49 Відповісти
Грему багато ініціює,але толку з цього- нуль!! Можливо той Грес,як наша Безугла - відволікаючий фактор!!
показати весь коментар
21.08.2025 19:51 Відповісти
ВСЕ,ЩО З ТЕРЕНІВ США- ГОЛА БРЕХНЯ
показати весь коментар
21.08.2025 19:51 Відповісти
Як там на кацапії кажуть: "Мели Емеля - твоя неделя".
показати весь коментар
21.08.2025 19:54 Відповісти
Санкції вже ввели? Півроку піару та балабольства.

Тепер на цьому буде піаритись з тим же результатом.
показати весь коментар
21.08.2025 19:55 Відповісти
якщо за кожні твои брехліві слова платили гроші, то ти вже був багатший за Маска
показати весь коментар
21.08.2025 20:04 Відповісти
Санкцыъ вже ввів? А скільки розмов було що от-от... В те що Тампон щось проти ***** зробить вже не вірить не те що *****, Індія і Китай, а і мілкі жаби типу Бульбофюрера, який після розмови з Тампоном побіг з Іраном військову коаліцію створювати
показати весь коментар
21.08.2025 20:11 Відповісти
ще один старий імпотент ! спочатку купи Віагру .
показати весь коментар
21.08.2025 20:12 Відповісти
👏😂🤣🤣Та ти вже один закон "розробив"... Йди, діду, краще онуків доглядай, звісно якщо вони в тебе є🤗
показати весь коментар
21.08.2025 20:17 Відповісти
думаєш, він без яєць?
показати весь коментар
21.08.2025 20:20 Відповісти
Грем піздабол.. що там по величним санкціям?
показати весь коментар
21.08.2025 20:22 Відповісти
Ми тільки За. Санкції проти росіїї та тарифи 500% за купівлю її нафти вже ввели.
Визнавайте ще й росію як спонсора тероризму. Десь через два три тижні.
показати весь коментар
21.08.2025 20:26 Відповісти
ти вже щось там ініціював, а результат 0
показати весь коментар
21.08.2025 21:06 Відповісти
,,Я намерен инициировать,,---та даже и если так, то по процедуре на это год точно уйдёт. А нужно уже в сентябре, и не 30, а 1 сентября! Чтоб наши дети не зря в школу пошли.
показати весь коментар
21.08.2025 21:38 Відповісти
Грэм хочет в первую очередь чтобы трапм перестал общаться с своим корешом. Вот главная причина инцинеровки. Слава Украине!
показати весь коментар
21.08.2025 21:46 Відповісти
 
 