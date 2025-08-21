Я намерен инициировать принятие закона, который признает Россию государством, поддерживающим терроризм, - Грем

Сенатор-республиканец Линдси Грэм хочет инициировать принятие закона, который признает Россию государством, поддерживающим терроризм, в соответствии с законодательством США, если она не вернет украинских детей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х.

Он отметил, что во время войны между Россией и Украиной РФ похитила более 19 тысяч украинских детей.

"Похищение детей из их родной страны является отвратительным и варварским поступком", - подчеркнул сенатор.

По его словам, он намерен инициировать принятие законопроекта, который признает Россию государством-спонсором терроризма.

"Как я уже заявлял в начале этого года, я намерен инициировать принятие закона, который признает Россию государством, поддерживающим терроризм, в соответствии с законодательством США, если она не вернет детей", - написал Грэм.

Политик подчеркнул, что в случае принятия такого решения сотрудничество с Россией станет неприемлемым для других стран и бизнесов.