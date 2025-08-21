Я намерен инициировать принятие закона, который признает Россию государством, поддерживающим терроризм, - Грем
Сенатор-республиканец Линдси Грэм хочет инициировать принятие закона, который признает Россию государством, поддерживающим терроризм, в соответствии с законодательством США, если она не вернет украинских детей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х.
Он отметил, что во время войны между Россией и Украиной РФ похитила более 19 тысяч украинских детей.
"Похищение детей из их родной страны является отвратительным и варварским поступком", - подчеркнул сенатор.
По его словам, он намерен инициировать принятие законопроекта, который признает Россию государством-спонсором терроризма.
"Как я уже заявлял в начале этого года, я намерен инициировать принятие закона, который признает Россию государством, поддерживающим терроризм, в соответствии с законодательством США, если она не вернет детей", - написал Грэм.
Политик подчеркнул, что в случае принятия такого решения сотрудничество с Россией станет неприемлемым для других стран и бизнесов.
а обіцяні рудим донні пекельні санкції будуть?!
чи то вже давно та неправда ?
хіба кацапстан та ***** не самі безпосередньо агресивними терористами, які до того ж погрожують вільному світові ядерною зброєю?!
що за фінти вухами перед виборцями, а, сенаторе?!
Та ні, це черговий пістьож магашиста. Традиційний, до якого вже звикли... Буде з як тим білем про мита/тарифи - трумп не дозволить до розгляду... не те що голосувати...
Тепер на цьому буде піаритись з тим же результатом.
Визнавайте ще й росію як спонсора тероризму. Десь через два три тижні.