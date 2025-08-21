РУС
Новости Похищение детей Россией
Я намерен инициировать принятие закона, который признает Россию государством, поддерживающим терроризм, - Грем

Линдси Грэм

Сенатор-республиканец Линдси Грэм хочет инициировать принятие закона, который признает Россию государством, поддерживающим терроризм, в соответствии с законодательством США, если она не вернет украинских детей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х.

Он отметил, что во время войны между Россией и Украиной РФ похитила более 19 тысяч украинских детей.

"Похищение детей из их родной страны является отвратительным и варварским поступком", - подчеркнул сенатор.

По его словам, он намерен инициировать принятие законопроекта, который признает Россию государством-спонсором терроризма.

"Как я уже заявлял в начале этого года, я намерен инициировать принятие закона, который признает Россию государством, поддерживающим терроризм, в соответствии с законодательством США, если она не вернет детей", - написал Грэм.

Политик подчеркнул, что в случае принятия такого решения сотрудничество с Россией станет неприемлемым для других стран и бизнесов.

дети (6685) россия (96929) терроризм (18693) Линдси Грэм (112)
+10
Трампон все одно заблокує бо ***** хороший хлопець.
показать весь комментарий
21.08.2025 19:35 Ответить
+8
так само як Трамп ввів санкції....
показать весь комментарий
21.08.2025 19:37 Ответить
+8
Грем, дай хоч трохи *****, Китаю та Індії оговтатися від запроваджнених 500% мит. Вирішив таки кацапів на нуль помножити. Справжній яструб
показать весь комментарий
21.08.2025 19:40 Ответить
Комментировать
Трампон все одно заблокує бо ***** хороший хлопець.
показать весь комментарий
21.08.2025 19:35 Ответить
А хто ж тоді терорист?
показать весь комментарий
21.08.2025 19:35 Ответить
та невже?!
а обіцяні рудим донні пекельні санкції будуть?!
чи то вже давно та неправда ?
показать весь комментарий
21.08.2025 19:35 Ответить
до речі, сенаторе, а чий тероризм кацапстан підтримує?! якої країни чи організації?!
хіба кацапстан та ***** не самі безпосередньо агресивними терористами, які до того ж погрожують вільному світові ядерною зброєю?!
що за фінти вухами перед виборцями, а, сенаторе?!

показать весь комментарий
21.08.2025 19:41 Ответить
Кажучи на какацапській собачій мові : свежо приданье, но верится с трудом
показать весь комментарий
21.08.2025 19:35 Ответить
чо-чо?
Та ні, це черговий пістьож магашиста. Традиційний, до якого вже звикли... Буде з як тим білем про мита/тарифи - трумп не дозволить до розгляду... не те що голосувати...
показать весь комментарий
21.08.2025 19:35 Ответить
А хіба США не визнали рашу країною терористом за Байдена?
показать весь комментарий
21.08.2025 19:36 Ответить
Ні. Там був такий "неескалатор" Салліван, який не радив цього
показать весь комментарий
21.08.2025 19:41 Ответить
так само як Трамп ввів санкції....
показать весь комментарий
21.08.2025 19:37 Ответить
Товарищ Линдси верен своему пути- пи..ть шо попало, в целях поддержания имиджа властителя мира.
показать весь комментарий
21.08.2025 19:38 Ответить
Спізнився ти, років на 30.
показать весь комментарий
21.08.2025 19:38 Ответить
Грем, дай хоч трохи *****, Китаю та Індії оговтатися від запроваджнених 500% мит. Вирішив таки кацапів на нуль помножити. Справжній яструб
показать весь комментарий
21.08.2025 19:40 Ответить
😂
показать весь комментарий
21.08.2025 19:41 Ответить
цікаво консерватори хвилі у тазіку роблять , рятівникі пожежникі ,самі розпалять ,а потім розказують як вони гасити будуть ...
показать весь комментарий
21.08.2025 19:42 Ответить
Ви тільки обіцяєте по черзі з Трампом то 24 години то 2неділі (6 раз по 2),то 50 днів то ще неділю дві,то 100, то 500% мита,то первинні,то вторинні санкції,а результат НУЛЬ.
показать весь комментарий
21.08.2025 19:43 Ответить
Цей Грем таке ж мурло, як і Трумп. Московія не держава, яка "підтримує тероризм", а держава-терорист. А це дві дуже великі різниці!!
показать весь комментарий
21.08.2025 19:46 Ответить
Чий тероризм підтримує? Свій власний. І при цьому - не терорист!
показать весь комментарий
21.08.2025 19:47 Ответить
Пердьож в тазік з водою
показать весь комментарий
21.08.2025 19:49 Ответить
Грему багато ініціює,але толку з цього- нуль!! Можливо той Грес,як наша Безугла - відволікаючий фактор!!
показать весь комментарий
21.08.2025 19:51 Ответить
ВСЕ,ЩО З ТЕРЕНІВ США- ГОЛА БРЕХНЯ
показать весь комментарий
21.08.2025 19:51 Ответить
Як там на кацапії кажуть: "Мели Емеля - твоя неделя".
показать весь комментарий
21.08.2025 19:54 Ответить
Санкції вже ввели? Півроку піару та балабольства.

Тепер на цьому буде піаритись з тим же результатом.
показать весь комментарий
21.08.2025 19:55 Ответить
якщо за кожні твои брехліві слова платили гроші, то ти вже був багатший за Маска
показать весь комментарий
21.08.2025 20:04 Ответить
Санкцыъ вже ввів? А скільки розмов було що от-от... В те що Тампон щось проти ***** зробить вже не вірить не те що *****, Індія і Китай, а і мілкі жаби типу Бульбофюрера, який після розмови з Тампоном побіг з Іраном військову коаліцію створювати
показать весь комментарий
21.08.2025 20:11 Ответить
ще один старий імпотент ! спочатку купи Віагру .
показать весь комментарий
21.08.2025 20:12 Ответить
👏😂🤣🤣Та ти вже один закон "розробив"... Йди, діду, краще онуків доглядай, звісно якщо вони в тебе є🤗
показать весь комментарий
21.08.2025 20:17 Ответить
думаєш, він без яєць?
показать весь комментарий
21.08.2025 20:20 Ответить
Грем піздабол.. що там по величним санкціям?
показать весь комментарий
21.08.2025 20:22 Ответить
Ми тільки За. Санкції проти росіїї та тарифи 500% за купівлю її нафти вже ввели.
Визнавайте ще й росію як спонсора тероризму. Десь через два три тижні.
показать весь комментарий
21.08.2025 20:26 Ответить
ти вже щось там ініціював, а результат 0
показать весь комментарий
21.08.2025 21:06 Ответить
 
 