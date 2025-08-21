УКР
Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні Сили

Атака російських ударних безпілотників 21 серпня

Ввечері 21 серпня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.

Рух ударних безпілотників

  • Чернігів - загроза застосування ударних БпЛА!
  • Північ Київщини - БпЛА в районі Баришівки!
  • Південь Чернігівщини- БпЛА в районі Бобровиці та на межі з Київщиною, курсом на схід.

