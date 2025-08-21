Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні Сили
Ввечері 21 серпня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.
Рух ударних безпілотників
- Чернігів - загроза застосування ударних БпЛА!
- Північ Київщини - БпЛА в районі Баришівки!
- Південь Чернігівщини- БпЛА в районі Бобровиці та на межі з Київщиною, курсом на схід.
