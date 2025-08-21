Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы
Вечером 21 августа российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом пишут Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Движение ударных беспилотников
- Чернигов - угроза применения ударных БпЛА!
- Север Киевщины - БпЛА в районе Барышевки!
- Юг Черниговщины - БпЛА в районе Бобровицы и на границе с Киевщиной, курсом на восток.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль