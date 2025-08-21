РУС
Новости Атака беспилотников
Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы

Атака российских ударных беспилотников 21 августа

Вечером 21 августа российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом пишут Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Движение ударных беспилотников

  • Чернигов - угроза применения ударных БпЛА!
  • Север Киевщины - БпЛА в районе Барышевки!
  • Юг Черниговщины - БпЛА в районе Бобровицы и на границе с Киевщиной, курсом на восток.

беспилотник (4124) Воздушные силы (2614) Шахед (1400) война в Украине (5754)
