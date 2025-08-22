Росія захопила 330 кв. км в Україні, напрямок основного удару - Покровськ, - розвідка Естонії

За серпень російські війська захопили близько 330 квадратних кілометрів української території, зосередивши основні атаки на Донецькій області та напрямку Покровська. Середня кількість атак на день у серпні становила близько 158, а минулого тижня – 163.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це заявив глава Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг.

"Протягом серпня збройні сили Російської Федерації змогли захопити ще 330 квадратних кілометрів, що можна порівняти з попередніми літніми місяцями. ЗСУ змогли зупинити просування збройних сил Російської Федерації поблизу Добропілля, яке відбулося минулого тижня", – сказав він.

Очільник естонської розвідки підкреслив, що місто Покровськ має стратегічне значення: бої за нього та навколишні населені пункти утримують значну частину російських сил, що дозволяє роздрібнити ворога в регіоні та стримувати його атаки.

"Таким чином, збройні сили України обмежують можливості Російської Федерації посилювати атаки як на північ, де розташовані Слов'янськ і Краматорськ, так і на захід. Крім того, оборонні споруди навколо Покровська не дають російським військам просунутися вглиб Дніпропетровської області", – сказав Ківісельг.

