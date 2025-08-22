Россия захватила 330 кв. км в Украине, направление основного удара - Покровск, - разведка Эстонии

За август российские войска захватили около 330 квадратных километров украинской территории, сосредоточив основные атаки на Донецкой области и в направлении Покровска. Среднее количество атак в день в августе составляло около 158, а на прошлой неделе - 163.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом заявил глава Разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.

"В течение августа вооруженные силы Российской Федерации смогли захватить еще 330 квадратных километров, что сопоставимо с предыдущими летними месяцами. ВСУ смогли остановить продвижение вооруженных сил Российской Федерации вблизи Доброполья, которое произошло на прошлой неделе", - сказал он.

Глава эстонской разведки подчеркнул, что город Покровск имеет стратегическое значение: бои за него и окружающие населенные пункты удерживают значительную часть российских сил, что позволяет раздробить врага в регионе и сдерживать его атаки.

"Таким образом, Вооруженные силы Украины ограничивают возможности Российской Федерации усиливать атаки как на север, где расположены Славянск и Краматорск, так и на запад. Кроме того, оборонительные сооружения вокруг Покровска не дают российским войскам продвинуться вглубь Днепропетровской области", - сказал Кивисельг.

