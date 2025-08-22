УКР
Навчальний табір для українських військових незабаром відкриють у Польщі

Навчальний табір для українських військових відкриють у Польщі

Глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що з 1 вересня буде відкрито навчальний табір для українських та польських військових, які будують країни НАТО та Норвегія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Його відкриють на півдні Польщі.

"Сьогодні ми перебуваємо на полігоні, де будуємо великий тренувальний табір – місце для навчання польських, а також українських військових. Це та місія, яку в рамках НАТО норвежці вирішили реалізувати у партнерстві з Польщею. Це і наша філософія – ми хочемо допомагати Україні на території Республіки Польща. Це партнерство з Норвегією приносить позитивні результати", - зазначив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нідерланди відправлять до Польщі засоби ППО, щоб захистити постачання техніки в Україну

Косіняк-Камиш розповів, що будівництво стартувало 14 липня. Наразі роботи перебувають на стадії завершення.

1 вересня на полігоні розпочнеться перший курс навчання для українських військ.

"Звичайно, не перший за всю історію, оскільки навчання тривають уже багато місяців, але перший у цьому таборі – побудованому разом з нашими норвезькими союзниками", - підсумував він.

Читайте: МЗС Польщі передало РФ ноту протесту через падіння російського безпілотника

Навчальний табір для українських військових відкриють у Польщі

Польща (8759) Косіняк-Камиш Владислав (55)
Тиса вже буде не актуальна.
показати весь коментар
22.08.2025 15:46 Відповісти
 
 