Учебный лагерь для украинских военных вскоре откроют в Польше

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что с 1 сентября будет открыт учебный лагерь для украинских и польских военных, которые строят страны НАТО и Норвегия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Его откроют на юге Польши.

"Сегодня мы находимся на полигоне, где строим большой тренировочный лагерь - место для обучения польских, а также украинских военных. Это та миссия, которую в рамках НАТО норвежцы решили реализовать в партнерстве с Польшей. Это и наша философия - мы хотим помогать Украине на территории Республики Польша. Это партнерство с Норвегией приносит положительные результаты", - отметил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы не отправим польских солдат в Украину, - Косиняк-Камыш

Косиняк-Камыш рассказал, что строительство стартовало 14 июля. Сейчас работы находятся на стадии завершения.

1 сентября на полигоне начнется первый курс обучения для украинских войск.

"Конечно, не первый за всю историю, поскольку обучение продолжаются уже много месяцев, но первый в этом лагере - построенном вместе с нашими норвежскими союзниками", - подытожил он.

Читайте: МИД Польши передал РФ ноту протеста из-за падения российского беспилотника

