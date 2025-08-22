УКР
Новини Гарантії безпеки для України
303 4

Туреччина хоче бути частиною гарантій безпеки України та відповідати за морську безпеку, - Зеленський

Гарантії безпеки Туреччина хоче долучитися

Президент Володимир Зеленський заявив, що Туреччина хоче бути частиною гарантій безпеки для України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав під час пресконференції із генсеком НАТО Рютте у Києві.

"Поки що зарано говорити, хто може дати своїх військових, хто розвідку, хто присутній в морі та в небі, а хто готовий фінансувати. Хто через свою конституцію не може бути присутній в будь-яких видах, але готові фінансувати. Хто, наприклад, як Туреччина, яка заявила на останній зустрічі "Коаліції охочих": ми хочемо бути частиною гарантій безпеки для України в частині моря", - сказав він.

Зеленський додав, що зарано казати про всі країни.

"Інфраструктура буде написана, виписана, а потім ми розумітимемо, хто, чим і як може допомогти", - сказав президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (25217) гарантії безпеки (191)
Насамперед за морську безпеку уже відповідають наші морські дрони, але поміч Туреччини не завадить.
22.08.2025 16:01 Відповісти
Туреччина дрейфить, що, дякуючи відсутньому українському флоту, її флот буде стояти в портах, як кацапський?
22.08.2025 16:23 Відповісти
Коли від України хотіли знищення ЯЗ то всі хотіли нам щось дати, а коли Україна виконала свої обовязки , знищивши третій ядерний потенціал в Світі, вже ні хто ні чого давати не хоче і це після того як угода була забеспечена знищенням ЯЗ, а зараз нам хочуть дати гарантії безпеки просто так? Зеленській або ідіот або зрадних і тому в черговий раз українцям гоне локшину.
22.08.2025 16:40 Відповісти
 
 