Турция хочет быть частью гарантий безопасности Украины и отвечать за морскую безопасность, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Турция хочет быть частью гарантий безопасности для Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал во время пресс-конференции с генсеком НАТО Рютте в Киеве.
"Пока рано говорить, кто может дать своих военных, кто - разведку, кто присутствует в море и в небе, а кто готов финансировать. Кто из-за своей конституции не может присутствовать в любых видах, но готовы финансировать. Кто, например, как Турция, заявившая на последней встрече "Коалиции желающих": мы хотим быть частью гарантий безопасности для Украины в части моря", - сказал он.
Зеленский добавил, что рано говорить обо всех странах.
"Инфраструктура будет написана, выписана, а потом мы будем понимать, кто, чем и как может помочь", - сказал президент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль