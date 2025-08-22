РУС
Турция хочет быть частью гарантий безопасности Украины и отвечать за морскую безопасность, - Зеленский

Гарантии безопасности Турция хочет присоединиться

Президент Владимир Зеленский заявил, что Турция хочет быть частью гарантий безопасности для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал во время пресс-конференции с генсеком НАТО Рютте в Киеве.

"Пока рано говорить, кто может дать своих военных, кто - разведку, кто присутствует в море и в небе, а кто готов финансировать. Кто из-за своей конституции не может присутствовать в любых видах, но готовы финансировать. Кто, например, как Турция, заявившая на последней встрече "Коалиции желающих": мы хотим быть частью гарантий безопасности для Украины в части моря", - сказал он.

Зеленский добавил, что рано говорить обо всех странах.

"Инфраструктура будет написана, выписана, а потом мы будем понимать, кто, чем и как может помочь", - сказал президент.

Насамперед за морську безпеку уже відповідають наші морські дрони, але поміч Туреччини не завадить.
22.08.2025 16:01 Ответить
Туреччина дрейфить, що, дякуючи відсутньому українському флоту, її флот буде стояти в портах, як кацапський?
22.08.2025 16:23 Ответить
Коли від України хотіли знищення ЯЗ то всі хотіли нам щось дати, а коли Україна виконала свої обовязки , знищивши третій ядерний потенціал в Світі, вже ні хто ні чого давати не хоче і це після того як угода була забеспечена знищенням ЯЗ, а зараз нам хочуть дати гарантії безпеки просто так? Зеленській або ідіот або зрадних і тому в черговий раз українцям гоне локшину.
22.08.2025 16:40 Ответить
Засунь в дупу свої гарантії, клоун... В нас уже є 28 безпекових угод... Єдина гарантія - вступ в НАТО, крапка .
22.08.2025 16:46 Ответить
Та у нас цих безпек не злічити!
22.08.2025 16:46 Ответить
На Крим око поклав??
22.08.2025 18:19 Ответить
 
 