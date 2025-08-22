Не розумію, які гарантії безпеки потрібні агресору Росії, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський не знає, що має на увазі Росія, коли порушує питання щодо гарантій безпеки.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Президент прокоментував заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що гарантії безпеки мають включати і Росію. Зеленський зауважив, що гарантії безпеки Україні потрібні для того, аби унеможливити напад Росії у майбутньому.

"Щоб ми з вами, наші діти і онуки чітко знали, що Росія на нас не нападе. Це гарантії безпеки проти агресора заради української безпеки, нашого суверенітету, нашої територіальної цілісності. Бо агресор - Росія.

Коли Росія порушує питання щодо гарантій безпеки, я, чесно кажучи, поки що не знаю, хто їм загрожує. Вона на нас напали… І я не зовсім розумію, які гарантії потрібні агресору. Гарантії чого?", - сказав Зеленський.

Читайте: Путін готовий до зустрічі із Зеленським, але варто опрацювати всі питання, - Лавров

Він висловив думку, що партнери в Європі хочуть, щоб війна не повторювалася, а "єдиний тригер цьому - це Росія".