Не розумію, які гарантії безпеки потрібні агресору Росії, - Зеленський

рютте,зеленський

Президент України Володимир Зеленський не знає, що має на увазі Росія, коли порушує питання щодо гарантій безпеки.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Президент прокоментував заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що гарантії безпеки мають включати і Росію. Зеленський зауважив, що гарантії безпеки Україні потрібні для того, аби унеможливити напад Росії у майбутньому.

"Щоб ми з вами, наші діти і онуки чітко знали, що Росія на нас не нападе. Це гарантії безпеки проти агресора заради української безпеки, нашого суверенітету, нашої територіальної цілісності. Бо агресор - Росія.

Коли Росія порушує питання щодо гарантій безпеки, я, чесно кажучи, поки що не знаю, хто їм загрожує. Вона на нас напали… І я не зовсім розумію, які гарантії потрібні агресору. Гарантії чого?", - сказав Зеленський.

Він висловив думку, що партнери в Європі хочуть, щоб війна не повторювалася, а "єдиний тригер цьому - це Росія".

Зеленський Володимир росія гарантії безпеки
Не розумію, які гарантії безпеки потрібні агресору Росії, - Зеленський

Не грай вар'ята:
Розбійник бажає, щоб награбоване лишилося у нього і не треба було відповідати за вбитих.
22.08.2025 17:04 Відповісти
А ти, курва, заглянь ***** в очі і там поруч біля миру, який ти бачив в його очах, побачиш перелік гарантій безпеки
22.08.2025 17:16 Відповісти
пуйлу потрібні лише гарантії повної окупації України.
22.08.2025 17:11 Відповісти
Коли України не стане - то це й будуть гарантії для рашки
22.08.2025 17:02 Відповісти
Та хрін там! Знайдуть іншого.
22.08.2025 17:14 Відповісти
Прості - щоб у нас були далекобійні ракети насправді, а не на словах!
22.08.2025 17:03 Відповісти
Щоб майбутні жертви не пручалися - от і всі гарантії.
22.08.2025 17:04 Відповісти
це питання задавав карась-ідеаліст перед ротом щуки, коли вона його заковтнула.
22.08.2025 17:05 Відповісти
тебе и не надо думать. Как говорил нам учитель математики - пусть лошади думают - у них головы большие)
22.08.2025 17:06 Відповісти
пуйлу потрібні лише гарантії повної окупації України.
22.08.2025 17:11 Відповісти
Так ти і сам не знаєшь.
22.08.2025 17:14 Відповісти
Цілком слушне зауваження.
22.08.2025 17:14 Відповісти
На туалетному папері,й бажано щоб якомога більше підписів(
22.08.2025 17:14 Відповісти
А ти, курва, заглянь ***** в очі і там поруч біля миру, який ти бачив в його очах, побачиш перелік гарантій безпеки
22.08.2025 17:16 Відповісти
!
22.08.2025 17:23 Відповісти
ЙБНУТЫМ НЕТ ПОКОЯ !)
22.08.2025 17:31 Відповісти
потужний миморандум
22.08.2025 17:51 Відповісти
 
 