Не понимаю, какие гарантии безопасности нужны агрессору - России, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский не знает, что имеет в виду Россия, когда поднимает вопрос о гарантиях безопасности.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Президент прокомментировал заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что гарантии безопасности должны включать и Россию. Зеленский отметил, что гарантии безопасности Украине нужны для того, чтобы исключить нападение России в будущем.

"Чтобы мы с вами, наши дети и внуки четко знали, что Россия на нас не нападет. Это гарантии безопасности против агрессора ради украинской безопасности, нашего суверенитета, нашей территориальной целостности. Потому что агрессор - Россия.

Когда Россия поднимает вопрос о гарантиях безопасности, я, честно говоря, пока не знаю, кто им угрожает. Она на нас напала... И я не совсем понимаю, какие гарантии нужны агрессору. Гарантии чего?", - сказал Зеленский.

Он выразил мнение, что партнеры в Европе хотят, чтобы война не повторялась, а "единственный триггер этому - это Россия".