Новости Гарантии безопасности для Украины
1 525 15

Не понимаю, какие гарантии безопасности нужны агрессору - России, - Зеленский

Рютте, Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский не знает, что имеет в виду Россия, когда поднимает вопрос о гарантиях безопасности.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Президент прокомментировал заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что гарантии безопасности должны включать и Россию. Зеленский отметил, что гарантии безопасности Украине нужны для того, чтобы исключить нападение России в будущем.

"Чтобы мы с вами, наши дети и внуки четко знали, что Россия на нас не нападет. Это гарантии безопасности против агрессора ради украинской безопасности, нашего суверенитета, нашей территориальной целостности. Потому что агрессор - Россия.

Когда Россия поднимает вопрос о гарантиях безопасности, я, честно говоря, пока не знаю, кто им угрожает. Она на нас напала... И я не совсем понимаю, какие гарантии нужны агрессору. Гарантии чего?", - сказал Зеленский.

Путин готов к встрече с Зеленским, но стоит проработать все вопросы, - Лавров

Он выразил мнение, что партнеры в Европе хотят, чтобы война не повторялась, а "единственный триггер этому - это Россия".

Автор: 

Зеленский Владимир (21680) россия (96939) гарантии безопасности (192)
Топ комментарии
+5
А ти, курва, заглянь ***** в очі і там поруч біля миру, який ти бачив в його очах, побачиш перелік гарантій безпеки
22.08.2025 17:16 Ответить
22.08.2025 17:16 Ответить
+4
Не розумію, які гарантії безпеки потрібні агресору Росії, - Зеленський

Не грай вар'ята:
Розбійник бажає, щоб награбоване лишилося у нього і не треба було відповідати за вбитих.
22.08.2025 17:04 Ответить
22.08.2025 17:04 Ответить
+3
пуйлу потрібні лише гарантії повної окупації України.
22.08.2025 17:11 Ответить
22.08.2025 17:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Коли України не стане - то це й будуть гарантії для рашки
22.08.2025 17:02 Ответить
22.08.2025 17:02 Ответить
Та хрін там! Знайдуть іншого.
22.08.2025 17:14 Ответить
22.08.2025 17:14 Ответить
Прості - щоб у нас були далекобійні ракети насправді, а не на словах!
22.08.2025 17:03 Ответить
22.08.2025 17:03 Ответить
Щоб майбутні жертви не пручалися - от і всі гарантії.
22.08.2025 17:04 Ответить
22.08.2025 17:04 Ответить
Не розумію, які гарантії безпеки потрібні агресору Росії, - Зеленський

Не грай вар'ята:
Розбійник бажає, щоб награбоване лишилося у нього і не треба було відповідати за вбитих.
22.08.2025 17:04 Ответить
22.08.2025 17:04 Ответить
це питання задавав карась-ідеаліст перед ротом щуки, коли вона його заковтнула.
22.08.2025 17:05 Ответить
22.08.2025 17:05 Ответить
тебе и не надо думать. Как говорил нам учитель математики - пусть лошади думают - у них головы большие)
22.08.2025 17:06 Ответить
22.08.2025 17:06 Ответить
пуйлу потрібні лише гарантії повної окупації України.
22.08.2025 17:11 Ответить
22.08.2025 17:11 Ответить
Так ти і сам не знаєшь.
22.08.2025 17:14 Ответить
22.08.2025 17:14 Ответить
Цілком слушне зауваження.
22.08.2025 17:14 Ответить
22.08.2025 17:14 Ответить
На туалетному папері,й бажано щоб якомога більше підписів(
22.08.2025 17:14 Ответить
22.08.2025 17:14 Ответить
А ти, курва, заглянь ***** в очі і там поруч біля миру, який ти бачив в його очах, побачиш перелік гарантій безпеки
22.08.2025 17:16 Ответить
22.08.2025 17:16 Ответить
!
22.08.2025 17:23 Ответить
22.08.2025 17:23 Ответить
ЙБНУТЫМ НЕТ ПОКОЯ !)
22.08.2025 17:31 Ответить
22.08.2025 17:31 Ответить
потужний миморандум
22.08.2025 17:51 Ответить
22.08.2025 17:51 Ответить
 
 