Удар РФ по Мукачевому: пожежу на підприємстві ліквідовано
У Мукачевому ліквідували пожежу на підприємстві площею 7000 кв. м, що виникла після ворожого обстрілу.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 08:00 вогонь ліквідовано", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що наразі аварійно-рятувальні підрозділи проводять завершальні роботи, розбирають завали та проливають конструкції для запобігання повторним займанням.
Для ліквідації пожежі залучено 13 осіб особового складу та 4 одиниці техніки.
Нагадаємо, вночі 21 серпня ворог вдарив крилатими ракетами по одному з підприємств у Мукачевому. Внаслідок удару зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Жгітє ще !
Побільше букофф во славу вєлічайшого !
.
.
.