УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9857 відвідувачів онлайн
Новини Удар по Закарпаттю
857 9

Удар РФ по Мукачевому: пожежу на підприємстві ліквідовано

Ракетний удар РФ по Мукачевому

У Мукачевому ліквідували пожежу на підприємстві площею 7000 кв. м, що виникла після ворожого обстрілу.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 08:00 вогонь ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що наразі аварійно-рятувальні підрозділи проводять завершальні роботи, розбирають завали та проливають конструкції для запобігання повторним займанням.

Для ліквідації пожежі залучено 13 осіб особового складу та 4 одиниці техніки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Мукачевому триває ліквідація пожежі після ракетного удару РФ. ВIДЕО

Нагадаємо, вночі 21 серпня ворог вдарив крилатими ракетами по одному з підприємств у Мукачевому. Внаслідок удару зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа.

Автор: 

Мукачево (188) обстріл (30460) Закарпатська область (2145) Мукачівський район (18)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
23.08.2025 08:43 Відповісти
***** на той завод. Піар найголовніше всього! Піар наше усьо!
показати весь коментар
23.08.2025 08:45 Відповісти
Він відвідував підприємство на Київщині...
показати весь коментар
23.08.2025 08:47 Відповісти
показати весь коментар
23.08.2025 09:02 Відповісти
Вже "тепло" для орків
Жгітє ще !

Побільше букофф во славу вєлічайшого !

.
показати весь коментар
23.08.2025 09:40 Відповісти
Путін показує зеленому дебілу та всій його шоблі ермаків-шмигалів, як можна ракетами повністю виносити заводи, а не дроном побити скло на адмінбудівлі якогось підприємства. Бубочка вже щось таке жопой відчуває, що його тупий саботаж "чреват послєдствіямі" тому показує по всіх каналах свого рожевого фламінго (котрий опять же принципово не балістика).
показати весь коментар
23.08.2025 09:24 Відповісти
Була інформація, що теракт здійснили десяток мопедів-шахедів

.
показати весь коментар
23.08.2025 09:42 Відповісти
буйло показує всім чого варті т.зв. гарантії американської копальні по видобутку рідкозьомів - спалить на очах всієї Америки і ще й рудому клоуну зателефонує.

.
показати весь коментар
23.08.2025 09:45 Відповісти
Кофемашины оказались на удивление горючими
показати весь коментар
23.08.2025 09:29 Відповісти
 
 