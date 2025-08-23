Удар РФ по Мукачевому: пожежу на підприємстві ліквідовано

У Мукачевому ліквідували пожежу на підприємстві площею 7000 кв. м, що виникла після ворожого обстрілу.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 08:00 вогонь ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що наразі аварійно-рятувальні підрозділи проводять завершальні роботи, розбирають завали та проливають конструкції для запобігання повторним займанням.



Для ліквідації пожежі залучено 13 осіб особового складу та 4 одиниці техніки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Мукачевому триває ліквідація пожежі після ракетного удару РФ. ВIДЕО

Нагадаємо, вночі 21 серпня ворог вдарив крилатими ракетами по одному з підприємств у Мукачевому. Внаслідок удару зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа.