Удар РФ по Мукачево: пожар на предприятии ликвидирован

В Мукачево ликвидировали пожар на предприятии площадью 7000 кв. м, возникший после вражеского обстрела.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 08:00 огонь ликвидирован", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в данное время аварийно-спасательные подразделения проводят завершающие работы, разбирают завалы и проливают конструкции для предотвращения повторных возгораний.



Для ликвидации пожара привлечено 13 человек личного состава и 4 единицы техники.

Напомним, ночью 21 августа враг ударил крылатыми ракетами по одному из предприятий в Мукачево. В результате удара разрушены складские помещения, загорелся пожар.