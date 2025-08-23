РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9336 посетителей онлайн
Новости Удар по Закарпатью
942 10

Удар РФ по Мукачево: пожар на предприятии ликвидирован

Ракетный удар РФ по Мукачево

В Мукачево ликвидировали пожар на предприятии площадью 7000 кв. м, возникший после вражеского обстрела.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 08:00 огонь ликвидирован", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в данное время аварийно-спасательные подразделения проводят завершающие работы, разбирают завалы и проливают конструкции для предотвращения повторных возгораний.

Для ликвидации пожара привлечено 13 человек личного состава и 4 единицы техники.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Мукачево продолжается ликвидация пожара после ракетного удара РФ. ВИДЕО

Напомним, ночью 21 августа враг ударил крылатыми ракетами по одному из предприятий в Мукачево. В результате удара разрушены складские помещения, загорелся пожар.

Автор: 

Мукачево (357) обстрел (29135) Закарпатская область (2666) Мукачевский район (18)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
показать весь комментарий
23.08.2025 08:43 Ответить
+2
Він відвідував підприємство на Київщині...
показать весь комментарий
23.08.2025 08:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
23.08.2025 08:43 Ответить
***** на той завод. Піар найголовніше всього! Піар наше усьо!
показать весь комментарий
23.08.2025 08:45 Ответить
Він відвідував підприємство на Київщині...
показать весь комментарий
23.08.2025 08:47 Ответить
показать весь комментарий
23.08.2025 09:02 Ответить
Вже "тепло" для орків
Жгітє ще !

Побільше букофф во славу вєлічайшого !

.
показать весь комментарий
23.08.2025 09:40 Ответить
Путін показує зеленому дебілу та всій його шоблі ермаків-шмигалів, як можна ракетами повністю виносити заводи, а не дроном побити скло на адмінбудівлі якогось підприємства. Бубочка вже щось таке жопой відчуває, що його тупий саботаж "чреват послєдствіямі" тому показує по всіх каналах свого рожевого фламінго (котрий опять же принципово не балістика).
показать весь комментарий
23.08.2025 09:24 Ответить
Була інформація, що теракт здійснили десяток мопедів-шахедів

.
показать весь комментарий
23.08.2025 09:42 Ответить
калібри
показать весь комментарий
23.08.2025 11:20 Ответить
буйло показує всім чого варті т.зв. гарантії американської копальні по видобутку рідкозьомів - спалить на очах всієї Америки і ще й рудому клоуну зателефонує.

.
показать весь комментарий
23.08.2025 09:45 Ответить
Кофемашины оказались на удивление горючими
показать весь комментарий
23.08.2025 09:29 Ответить
 
 