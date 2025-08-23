НАТО планує наростити військову допомогу Україні у 2025 році, - голова військового комітету Альянсу Драгоне

У 2024 році Україна отримала від союзників по НАТО військової допомоги на 50 млрд доларів. Цього року обсяги будуть ще більшими.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Corriere della Sera, про це заявив голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне.

"У 2024 році об'єми переданої допомоги досягли 50 млрд доларів. Станом на 1 січня 2025 року ми вже досягли 33 млрд доларів, але до кінця року ми відповідатимемо попередньому показнику; прогнози дуже оптимістичні", - зазначив він.

Та наголосив, що країни НАТО мають намір продовжувати військову допомогу і навіть збільшувати її.

"Українська армія - це взірець для Європи. За кожної нагоди НАТО повторює, що наша повна підтримка України ніколи не змінювалася і не зміниться, доки не буде справедливого та тривалого миру", - додав Драгоне.

