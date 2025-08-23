УКР
Новини
НАТО планує наростити військову допомогу Україні у 2025 році, - голова військового комітету Альянсу Драгоне

Голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне про подальшу допомогу Україні

У 2024 році Україна отримала від союзників по НАТО військової допомоги на 50 млрд доларів. Цього року обсяги будуть ще більшими.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Corriere della Sera, про це заявив голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне.

"У 2024 році об'єми переданої допомоги досягли 50 млрд доларів. Станом на 1 січня 2025 року ми вже досягли 33 млрд доларів, але до кінця року ми відповідатимемо попередньому показнику; прогнози дуже оптимістичні", - зазначив він.

Та наголосив, що країни НАТО мають намір продовжувати військову допомогу і навіть збільшувати її.

"Українська армія - це взірець для Європи. За кожної нагоди НАТО повторює, що наша повна підтримка України ніколи не змінювалася і не зміниться, доки не буде справедливого та тривалого миру", - додав Драгоне.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Передчасно говорити про розгортання іноземних військ в Україні, - голова військового комітету НАТО Драгоне

НАТО (6724) допомога (8668)
Дякуємо. Чим більше, тим краще. От якби ще з сотню винищувачів...
23.08.2025 13:22 Відповісти
Військова допомога - саме то - путлєр звіріє
23.08.2025 13:23 Відповісти
Нам потрібна наступальна зброя. Досить оборонятись! Потрібно забирати своє. Навіть "дурний Трамп це зауважив, а "розумні європейці досі граються в "політкоректність". Включіть кацапське телебачення і подивіться як готують населення ********** до підкорення і розграбування європейських країн.. .
23.08.2025 13:36 Відповісти
Ви зважаєте на балачки Трампа ? Так він за один день ,по сто разів,перевзувається.
Він як мала дитина,хто дасть красивішу іграшку ,того він і хвалить.
23.08.2025 13:55 Відповісти
Америкою тепер править диктатор, а у диктатора деменція. Будь кого лякає коли мала дитина грається з гранатою. Трамп не "вижив з розуму". Він завжди був дурним. Тепер недоумок грається в "імператора планети".
23.08.2025 14:03 Відповісти
Якщо б у Трампа спитали..
---коли почалась Друга світова війна ?
відповідь б була---Шта ?
23.08.2025 14:10 Відповісти
Америкой правит х-ловская тряпичная кукла, которая вынуждена петлять и ерзать, и выкручиваться как уж, шобы как можно сильнее засрать всем мозги и затянуть время. Мне только интересно сколько это может продолжаться и люди будут приписывать эти трампоновские зигзаги его дури, склерозу.
23.08.2025 15:03 Відповісти
лучше солдат пришлите
23.08.2025 14:23 Відповісти
 
 