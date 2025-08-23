РУС
Новости Помощь Украине от НАТО
НАТО планирует увеличить военную помощь Украине в 2025 году, - глава военного комитета Альянса Драгоне

Председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне о дальнейшей помощи Украине

В 2024 году Украина получила от союзников по НАТО военной помощи на 50 млрд долларов. В этом году объемы будут еще больше.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Corriere della Sera, об этом заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

"В 2024 году объемы переданной помощи достигли 50 млрд долларов. По состоянию на 1 января 2025 года мы уже достигли 33 млрд долларов, но до конца года мы будем соответствовать предыдущему показателю; прогнозы очень оптимистичны", - отметил он.

И подчеркнул, что страны НАТО намерены продолжать предоставлять военную помощь и даже увеличивать ее.

"Украинская армия - это образец для Европы. При каждом удобном случае НАТО повторяет, что наша полная поддержка Украины никогда не менялась и не изменится, пока не будет справедливого и длительного мира", - добавил Драгоне.

Дякуємо. Чим більше, тим краще. От якби ще з сотню винищувачів...
23.08.2025 13:22 Ответить
Військова допомога - саме то - путлєр звіріє
23.08.2025 13:23 Ответить
Нам потрібна наступальна зброя. Досить оборонятись! Потрібно забирати своє. Навіть "дурний Трамп це зауважив, а "розумні європейці досі граються в "політкоректність". Включіть кацапське телебачення і подивіться як готують населення ********** до підкорення і розграбування європейських країн.. .
23.08.2025 13:36 Ответить
Ви зважаєте на балачки Трампа ? Так він за один день ,по сто разів,перевзувається.
Він як мала дитина,хто дасть красивішу іграшку ,того він і хвалить.
23.08.2025 13:55 Ответить
Америкою тепер править диктатор, а у диктатора деменція. Будь кого лякає коли мала дитина грається з гранатою. Трамп не "вижив з розуму". Він завжди був дурним. Тепер недоумок грається в "імператора планети".
23.08.2025 14:03 Ответить
Якщо б у Трампа спитали..
---коли почалась Друга світова війна ?
відповідь б була---Шта ?
23.08.2025 14:10 Ответить
Америкой правит х-ловская тряпичная кукла, которая вынуждена петлять и ерзать, и выкручиваться как уж, шобы как можно сильнее засрать всем мозги и затянуть время. Мне только интересно сколько это может продолжаться и люди будут приписывать эти трампоновские зигзаги его дури, склерозу.
23.08.2025 15:03 Ответить
лучше солдат пришлите
23.08.2025 14:23 Ответить
 
 