НАТО планирует увеличить военную помощь Украине в 2025 году, - глава военного комитета Альянса Драгоне

В 2024 году Украина получила от союзников по НАТО военной помощи на 50 млрд долларов. В этом году объемы будут еще больше.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Corriere della Sera, об этом заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

"В 2024 году объемы переданной помощи достигли 50 млрд долларов. По состоянию на 1 января 2025 года мы уже достигли 33 млрд долларов, но до конца года мы будем соответствовать предыдущему показателю; прогнозы очень оптимистичны", - отметил он.

И подчеркнул, что страны НАТО намерены продолжать предоставлять военную помощь и даже увеличивать ее.

"Украинская армия - это образец для Европы. При каждом удобном случае НАТО повторяет, что наша полная поддержка Украины никогда не менялась и не изменится, пока не будет справедливого и длительного мира", - добавил Драгоне.

