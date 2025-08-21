РУС
Путин требует от Украины отдать весь Донбасс, отказаться от вступления в НАТО и сохранить нейтралитет, - Reuters

Reuters узнали подробности требований Путина к Украине относительно мира

Российский диктатор Владимир Путин требует, чтобы Украина отказалась от всего восточного региона Донбасса, отреклась от амбиций по вступлению в НАТО, осталась нейтральной и не допускала западных войск на свою территорию.

Об этом сообщили Reuters три источника, знакомые с позицией высшего руководства Кремля, передает Цензор.НЕТ.

Путин встретился с президентом США Дональдом Трампом на Аляске в пятницу, 15 августа, на первом за более чем четыре года саммите России и США и почти всю трехчасовую закрытую встречу провел, обсуждая, как может выглядеть компромисс по Украине.

В частности, новые требования Путина несколько смягчены от позиции, которую он изложил в июне 2024 года, когда требовал вывода украинских войск из четырех аннексированных РФ областей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп опубликовал сообщение, в котором сравнил себя с Никсоном, а Путина - с Хрущевым. ФОТО

Новое предложение Кремля предусматривает:

  • вывод ВСУ из не захваченной россиянами части Донбасса;
  • взамен Россия "заморозила" бы текущие линии фронта в Запорожской и Херсонской областях;

  • Москва также готова вернуть небольшие участки Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей, которые она контролирует, в рамках возможного соглашения

    ;

  • Зато Украина должна отказаться от амбиций по НАТО с юридическим обязательством

    ;

  • США должны гарантировать не расширять НАТО дальше на восток

    ;
  • ограничение численности украинской армии, никаких иностранных миротворческих сил на территории Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мелони предлагает план предоставления гарантий безопасности Украине в формате коллективной помощи, который не предусматривает членства в НАТО, - Bloomberg

При этом в Кремле видят два варианта мирного соглашения с Киевом:

  • трехстороннее соглашение Россия - Украина - США, признанное Советом Безопасности ООН;
  • возвращение к Стамбульским договоренностям 2022 года, по которым Украина провозглашает постоянный нейтралитет Украины в обмен на гарантии безопасности от пяти постоянных членов Совета безопасности ООН: Великобритании, Китая, Франции, России, Франции и США.

Три источника, близкие к Кремлю, отметили, что саммит в Анкоридже создал лучший шанс на мир с начала войны, поскольку состоялись конкретные обсуждения условий России, а Путин продемонстрировал готовность пойти на уступки.

"Путин готов к миру - к компромиссу. Это сообщение, которое было передано Трампу", - сказал один из собеседников.

Источники Reuters предупредили, что для Москвы непонятно, готова ли Украина уступить остальной Донбасс, и если нет, то война будет продолжаться. Также неясно, предоставят ли США какое-либо признание российским оккупированным украинским территориям, добавили они.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас есть государственный язык - украинский. РФ может заявлять что угодно, - Зеленский

Напомним, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске российский диктатор Владимир Путин настаивал, чтобы русский язык получил статус официального в Украине, а также просил гарантий "безопасности" для РПЦ.

Топ комментарии
+29
ПТН ПНХ!
21.08.2025 19:18
+20
Україна пропонує ху"лу здохнути!
21.08.2025 19:18
+19
21.08.2025 19:22
ПТН ПНХ!
21.08.2025 19:18
все приемлимо, донбас и сам заберет, а в нато никто не берет
21.08.2025 19:36
не заберет
21.08.2025 19:38
21.08.2025 19:52
предлагаю путина называть только ")(уйло" и не иначе.
21.08.2025 20:27
по офінкам щоб забрати донбас він має покласти 1.5-1.8 млн
21.08.2025 20:12
ну так бабы еще нарожают
21.08.2025 20:46
Це ти 2 дні назад зареєструвалось щоб цю ***** тут ригонути?
21.08.2025 21:01
а что не есть правдой?
21.08.2025 21:18
вот поэтому и территории и людей потеряли, все уррряяяяя в крыму каву пить будем неадекваты, напились? крови своей
21.08.2025 21:22
Україна пропонує ху"лу здохнути!
21.08.2025 19:18
нехай )(уйло спочатку одружиться не Медведеве
21.08.2025 19:19
Засунь собі в ***** свої хотєлкі!
21.08.2025 19:20
з 🤡 зеленським це дуже можливо ,і з ним України зовсім не буде...
21.08.2025 19:20
Ну твоя Німеччина після Другої світової втратила майже половину земель і незважаючи на це все одно стала економікою номер 1 в Європі і ще й платить пособія зрадникам, що покинули Україну
21.08.2025 19:27
Тільки про план Маршалла не забувай. Нам щось подібне світить?
21.08.2025 19:33
Ну без зупинки активних бойових дій точно ні
21.08.2025 19:35
ти працюєш у штабі 🤡 ,по підготовці суспільної думки для сприйнятя зради ?
21.08.2025 19:38
Це ти працюєш у штабі кацапів, метою яких є довга і довга війна на виснаження, доки вся молодь не покине країну, а чоловіків не передають чи покалічать на фронті.
21.08.2025 20:09
ти 100% один з тих хто у 19р...послав нах Армію Мову Віру ? не пододобалося жити при Порошенко? тоді живи при зеленському і його шоблі ...
21.08.2025 20:15
Війна почалася не в 2019, а в 2014. Просто путлер старіє і хоче перед смертю добити Україну, а хто там був би президентом після 2019 його мало росходило - головне для нього знищити українську армію, мову і віру.
21.08.2025 20:48
,,,,а хіба "зепоцріот" з того ж роду, що і німецькі політики???
21.08.2025 20:06
Він з роду Давида
21.08.2025 20:10
Але думав як Іуда.
21.08.2025 20:40
путлер идёт вслед за расейским кораблём
21.08.2025 19:20
🤣дід-пердід
21.08.2025 19:20
якби були б чіткі гарантії від світових лідерів, то на таке можна без розмов погоджуватись, альтернативна війна далі в рази гірша по наслідкам
21.08.2025 19:21
тобі мало Будапештського меморандуму ?

завтра інший трамп скаже що ми нічого не знаем, це не наша війна
21.08.2025 19:22
а ти читав меморандум ? я після 2014 року почитав - це повна куйня. там не має жодного слова про гарантії безпеки, жодного. я хз як кучма таке підписував
21.08.2025 19:25
слово це є. у повній назві документа.
21.08.2025 19:36
А ти далі назви не читав?
21.08.2025 19:44
Читав. І не один десяток років. Є гарний розбір профі, в т.ч. і на Ліга нет. Рекомендую.
21.08.2025 20:48
*****, а може ще і Українського Криму нам відмовитися?! чмо ти ботоксне
давай за курсом хрейсера мацква, скоренько, тільки не перечипися
21.08.2025 19:21
ви б з боневтіком померли в 2014, але крим би не просрали. вірно?
21.08.2025 20:34
путлєр-заката сваі губи взад...
21.08.2025 19:21
а хто кого путин медведева чи наоборот, шо так много у него претензий?
21.08.2025 19:22
21.08.2025 19:22
Наша відповідь ***** це допомога ЗСУ на Дрони. На будь якій підрозділ.
21.08.2025 19:23
Скільки вже тих "фламінго" на складі ? Досить базікати.
21.08.2025 19:24
Потужна кількість.
21.08.2025 19:45
Фінляндизація
21.08.2025 19:24
А якщо рашка порушить домовленності ? То шо ?
21.08.2025 19:25
кацапстан обов´язково порушить усі зобов´язання, без варіантів
рашка використає окуповані території як плацдарм для майбутньої агресіі проти України
***** ніколи не виконував, не виконує та не буде виконувати жодних зобовʼязань та домовленостей
21.08.2025 19:30
21.08.2025 19:27
Як брат і сестра
21.08.2025 19:29
21.08.2025 19:29
А что,Украину брали в НАТО?? 32 страны-коллективное решение.Принимая во внимание ****** в лице Венгрии и Словакии,это даже теоретически было не возможно,не говоря уже о позиции США которые всегда были против...Этой херней,они просто сдвинули крышу своему плебсу....начали СВО,чтобы границы НАТО не было с Белгородской областью и покуй,что получили 1332км новой границы НАТЫ с Финляндией...но,это другое..Украина должна была отодвинуть границы НАТО от расейских кордонов судя по всему.... и гарантирповать кацапам что НАТО не нападет...Просто вдумайтесь в эту фразу!Сказочные,феерические долпоепы....душевнобольные утырки
21.08.2025 19:30
Ой да перестань. Чи приймати Україну в НАТО, вирішувати будуть не 32 країни, не 31 і не 17, а 1. Одна! США. Можливо, хоча і не факт, будуть враховувати думку: Франції та Великобританії. Ось і все. Хоча в цілому ти правий. Україну в НАТО не приймуть ніколи. Доречі в Европейський Союз також.
21.08.2025 19:50
Настоящей гарантией могло бы стать принятие Украины в НАТО, шо не светит, к сожалению. Все остальные варианты- "филькина грамота" по сути.
21.08.2025 19:30
Ізраіль не в НАТО, але ракети їм допомагають збивати і ЄС і американці. Отак би теж не погано бути не в НАТО.
показать весь комментарий
21.08.2025 20:06
накрилась песцом нобелівка для Доні...
21.08.2025 19:31
та й стосовно раю рудому слід губу закатати
піде на виставу до кабздона зі своїм другом ******
21.08.2025 19:34
Ройтерс пише так, ніби зараз якесь максимум 19 століття. І те, що відбувається, цілком нормально. Жодних згадок про воєнні злочини *****, агресивну війну, порушення міжнародного права, у зв'язку з чим *****..ку політику США.
21.08.2025 19:37
НАТО вже нічого не гарантує. США завтра передумає - то шизік Трамп придумав, а я не Трамп.
21.08.2025 19:37
Я вимагаю від Пуйла повішатись.
21.08.2025 19:38
Ого! Як багато в темі топіку "руськоговорячих".
21.08.2025 19:41
пУтін -- *****!! --- ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла,,,!!!(
21.08.2025 19:42
все просто - путлер живий, допоки війна.
21.08.2025 19:43
Клоуни. В нас й так був нейтралітет. А до 22-го НАТО й не думало розширюватись на схід, а зараз вже й нікуди.
21.08.2025 19:44
Та пішов ти нах...,чмо ботоксне!Здохни!
21.08.2025 19:45
Попам кацапським тривожно
21.08.2025 19:46
рашистський пес вимагає Україні не вступати в НАТО...так ти ж,сучий потрох, сам вступив в Північно-Корейське НАТО???
21.08.2025 19:50
Така новина!!! Хто би міг тільки знати??? Гарно,що є секретні джерела.....
21.08.2025 19:55
ху#ло з 22 року цю маячню меле, навіщо по 100 разів на день це транслювати?
21.08.2025 19:57
Предсмертна воля *****?
21.08.2025 20:03
Скільки його вже хоронять,а ніяк не можуть закопати, тут без осинового кілка не обійтися
21.08.2025 20:10
... та асвальта.
21.08.2025 20:46
Як можуть прийняти , в НАТО , країну з невирішиними територіальними суперечками ?!
21.08.2025 20:07
Ні в НАТО ні в ЄС таку країну не приймуть. Тому метою кацапів є постійна війна на виснаження України - доти, коли вже не буде кого брати ні в ЄС ні в НАТО
21.08.2025 20:13
Можуть,але не хочуть. Та і які там суперечки можуть бути згідно міжнародного права? Немає суперечок,а є окупація. А інакше виходить,як тільки кацапи зайдуть в якусь країну член НАТО,то її зразу виключати з НАТО бо появилися територіальні суперечки?
21.08.2025 20:13
Ні - "як тільки кацапи зайдуть в якусь країну член НАТО" - то одразу вмикається 5-а стаття ! Для того НАТО і створювалась !
21.08.2025 20:16
Дуже сумніваюсь. Погроза ядерною зброєю діятимуть на НАТО як удав на кролика.
21.08.2025 20:21
Та ні,як би НАТО боялося, то б і Фіндляндію не приняли і ще б кацапам і прибалтику віддали, тут не страх,тут щось інше.
21.08.2025 20:24
Так можуть і Україну прийняти з усіма міжнародно визнаними територіями, вмикнути 5 статтю і все, кацапам шансу там не буде. І що не так було б з законністю? Але просто не хочуть,або є якась домовленність у них секретна з пуйлом.
21.08.2025 20:22
Те що ***** не бажає бачити миротворців в Україні говорить про те що ***** не збирається зупинятися. Крапка.
21.08.2025 20:15
Ти ж воювати не йдеш, то він і не боїться
21.08.2025 20:18
А навіщо йому зуринятися ?!
Україна не транспортувала кацапську нафту лише одну добу ! Зі вчорашнього дня транзит відновився !
21.08.2025 20:18
Якщо квартал95 не передивиться свої позиції (а він не передивиться) по ЗСУ, справедливій мобілізації, не перестане красти - то орки так чи інакше заберуть все що вони хочуть.
І погрози ЕС, матюки та показування дуль фуйлу нічого не змінять. "А Васька слухає та їсть."
21.08.2025 20:17
Які такі домовленості в Стамбулі?
21.08.2025 20:23
***** просит, чтобы Украина отказалась от Крыма, сухопутного коридора, водопровода и энергопровод, разрушенный Донбас оно готово вернуть!! Он мне сам это сказал лично!!🤪🥳🤣😆😂
21.08.2025 20:46
Когда эта сволочь ответи перед своим народом за разграбление национального богатства будущих поколений и убийство миллионов русских?
21.08.2025 20:59
Диктатор ***** вже відсосав в України і відсосе ще більше коли ЗСУ знищать мільйони кацапів і звільнять усі окуповані території!
21.08.2025 21:27
 
 