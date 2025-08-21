Путин требует от Украины отдать весь Донбасс, отказаться от вступления в НАТО и сохранить нейтралитет, - Reuters

Российский диктатор Владимир Путин требует, чтобы Украина отказалась от всего восточного региона Донбасса, отреклась от амбиций по вступлению в НАТО, осталась нейтральной и не допускала западных войск на свою территорию.

Об этом сообщили Reuters три источника, знакомые с позицией высшего руководства Кремля, передает Цензор.НЕТ.

Путин встретился с президентом США Дональдом Трампом на Аляске в пятницу, 15 августа, на первом за более чем четыре года саммите России и США и почти всю трехчасовую закрытую встречу провел, обсуждая, как может выглядеть компромисс по Украине.

В частности, новые требования Путина несколько смягчены от позиции, которую он изложил в июне 2024 года, когда требовал вывода украинских войск из четырех аннексированных РФ областей.

Новое предложение Кремля предусматривает:

вывод ВСУ из не захваченной россиянами части Донбасса;

взамен Россия "заморозила" бы текущие линии фронта в Запорожской и Херсонской областях;

Москва также готова вернуть небольшие участки Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей, которые она контролирует, в рамках возможного соглашения ;

; Зато Украина должна отказаться от амбиций по НАТО с юридическим обязательством ;

; США должны гарантировать не расширять НАТО дальше на восток ;

; ограничение численности украинской армии, никаких иностранных миротворческих сил на территории Украины.

При этом в Кремле видят два варианта мирного соглашения с Киевом:

трехстороннее соглашение Россия - Украина - США, признанное Советом Безопасности ООН;

возвращение к Стамбульским договоренностям 2022 года, по которым Украина провозглашает постоянный нейтралитет Украины в обмен на гарантии безопасности от пяти постоянных членов Совета безопасности ООН: Великобритании, Китая, Франции, России, Франции и США.

Три источника, близкие к Кремлю, отметили, что саммит в Анкоридже создал лучший шанс на мир с начала войны, поскольку состоялись конкретные обсуждения условий России, а Путин продемонстрировал готовность пойти на уступки.

"Путин готов к миру - к компромиссу. Это сообщение, которое было передано Трампу", - сказал один из собеседников.

Источники Reuters предупредили, что для Москвы непонятно, готова ли Украина уступить остальной Донбасс, и если нет, то война будет продолжаться. Также неясно, предоставят ли США какое-либо признание российским оккупированным украинским территориям, добавили они.

Напомним, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске российский диктатор Владимир Путин настаивал, чтобы русский язык получил статус официального в Украине, а также просил гарантий "безопасности" для РПЦ.