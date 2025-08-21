Путин требует от Украины отдать весь Донбасс, отказаться от вступления в НАТО и сохранить нейтралитет, - Reuters
Российский диктатор Владимир Путин требует, чтобы Украина отказалась от всего восточного региона Донбасса, отреклась от амбиций по вступлению в НАТО, осталась нейтральной и не допускала западных войск на свою территорию.
Об этом сообщили Reuters три источника, знакомые с позицией высшего руководства Кремля, передает Цензор.НЕТ.
Путин встретился с президентом США Дональдом Трампом на Аляске в пятницу, 15 августа, на первом за более чем четыре года саммите России и США и почти всю трехчасовую закрытую встречу провел, обсуждая, как может выглядеть компромисс по Украине.
В частности, новые требования Путина несколько смягчены от позиции, которую он изложил в июне 2024 года, когда требовал вывода украинских войск из четырех аннексированных РФ областей.
Новое предложение Кремля предусматривает:
- вывод ВСУ из не захваченной россиянами части Донбасса;
- взамен Россия "заморозила" бы текущие линии фронта в Запорожской и Херсонской областях;
-
Москва также готова вернуть небольшие участки Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей, которые она контролирует, в рамках возможного соглашения;
-
Зато Украина должна отказаться от амбиций по НАТО с юридическим обязательством;
-
США должны гарантировать не расширять НАТО дальше на восток;
- ограничение численности украинской армии, никаких иностранных миротворческих сил на территории Украины.
При этом в Кремле видят два варианта мирного соглашения с Киевом:
- трехстороннее соглашение Россия - Украина - США, признанное Советом Безопасности ООН;
- возвращение к Стамбульским договоренностям 2022 года, по которым Украина провозглашает постоянный нейтралитет Украины в обмен на гарантии безопасности от пяти постоянных членов Совета безопасности ООН: Великобритании, Китая, Франции, России, Франции и США.
Три источника, близкие к Кремлю, отметили, что саммит в Анкоридже создал лучший шанс на мир с начала войны, поскольку состоялись конкретные обсуждения условий России, а Путин продемонстрировал готовность пойти на уступки.
"Путин готов к миру - к компромиссу. Это сообщение, которое было передано Трампу", - сказал один из собеседников.
Источники Reuters предупредили, что для Москвы непонятно, готова ли Украина уступить остальной Донбасс, и если нет, то война будет продолжаться. Также неясно, предоставят ли США какое-либо признание российским оккупированным украинским территориям, добавили они.
Напомним, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске российский диктатор Владимир Путин настаивал, чтобы русский язык получил статус официального в Украине, а также просил гарантий "безопасности" для РПЦ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
завтра інший трамп скаже що ми нічого не знаем, це не наша війна
давай за курсом хрейсера мацква, скоренько, тільки не перечипися
рашка використає окуповані території як плацдарм для майбутньої агресіі проти України
***** ніколи не виконував, не виконує та не буде виконувати жодних зобовʼязань та домовленостей
піде на виставу до кабздона зі своїм другом ******
Україна не транспортувала кацапську нафту лише одну добу ! Зі вчорашнього дня транзит відновився !
І погрози ЕС, матюки та показування дуль фуйлу нічого не змінять. "А Васька слухає та їсть."