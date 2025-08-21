Трамп опубликовал пост, в котором сравнил себя с Никсоном, а Путина – с Хрущевым. ФОТО
Президент США Дональд Трамп, комментируя свою встречу с Владимиром Путиным на Аляске на прошлой неделе, сравнил себя с 37-м президентом Штатов Ричардом Никсоном, а российского диктатора - с советским лидером Никитой Хрущевым.
Как передает Цензор.НЕТ, этот фотоколлаж он опубликовал в своей соцсети Truth Social.
Сообщение Трампа не имеет текста, однако он распространил его сразу после критики Джо Байдена за запрет Украине отвечать на атаки России.
На первом снимке Трамп тычет пальцем в Путина во время их встречи на Аляске в прошлую пятницу и известный исторический кадр "кухонных дебатов" 1959 года между Никсоном, который в то время был вице-президентом США, и Хрущевым.
Фото Никсона и Хрущева было сделано на открытии Американской национальной выставки в Парке Горького в Москве в 1959 году. Никсон и Хрущев обсуждали свои взгляды на коммунизм и капитализм. Особенно жаркие дебаты происходили возле модели типичной американской кухни, которая должна была продемонстрировать комфорт американского образа жизни, поэтому дискуссия получила название "кухонные дебаты".
Эта фотография, где Никсон тычет пальцем в грудь Хрущева, стала для американцев символом того, что США противостоят советской власти, а для аудитории в Москве это была визуализация угрозы.
Напомним, 15 августа Трамп и Путин провели первую с 2018 года встречу в американском штате Аляска - на авиабазе Элмендорф возле города Анкоридж.
Оцінка президентів США є складною і суб'єктивною, тому не існує єдиної думки щодо "найбільш невдалого". Проте, історики та експерти найчастіше згадують двох президентів, яких вважають найгіршими:
Джеймс Б'юкенен (15-й президент, 1857-1861): Тривалий час його називали найгіршим, оскільки його нерішучість та бездіяльність у період зростання напруги між Північчю та Півднем вважається однією з головних причин, що призвели до Громадянської війни в США.
Дональд Трамп (45-й президент, 2017-2021): За результатами останніх експертних опитувань, проведених серед американських науковців та істориків, Дональд Трамп посів останнє місце в рейтингу "президентської величі". Це пов'язано з низкою факторів, зокрема його ставленням до демократичних інститутів, політичною поляризацією в країні та суперечливими рішеннями, які він приймав на посаді.
Таким чином, у різних рейтингах і дослідженнях "пальму першості" як найгірший президент можуть ділити Б'юкенен і Трамп, залежно від методології та критеріїв оцінки.
І справа не лише у Вотергейті, він і у В'єтнамі начудив, а ще саме Ніксон встановив дипломатичні відносини з КНР і навіть добився входження їх до Радбезу ООН. До цього в Радбезі був Тайвань, оскільки саме там законна влада Китаю, яка втекла від комуняк!
Ні, Дональд Трамп не служив в армії. Під час війни у В'єтнамі він отримав п'ять відстрочок від призову.
Чотири відстрочки він отримав через навчання, а п'яту - за медичними показаннями, а саме через діагноз "кісткові шпори" на п'ятах. Згідно з розслідуванням The New York Times, цей діагноз міг бути сфабрикований, щоб уникнути служби. Сам Трамп стверджував, що не пам'ятає ім'я лікаря, який поставив йому цей діагноз.