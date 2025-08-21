РУС
Встреча Трампа и Путина на Аляске
3 070 40

Трамп опубликовал пост, в котором сравнил себя с Никсоном, а Путина – с Хрущевым. ФОТО

Президент США Дональд Трамп, комментируя свою встречу с Владимиром Путиным на Аляске на прошлой неделе, сравнил себя с 37-м президентом Штатов Ричардом Никсоном, а российского диктатора - с советским лидером Никитой Хрущевым.

Как передает Цензор.НЕТ, этот фотоколлаж он опубликовал в своей соцсети Truth Social.

Сообщение Трампа не имеет текста, однако он распространил его сразу после критики Джо Байдена за запрет Украине отвечать на атаки России.

На первом снимке Трамп тычет пальцем в Путина во время их встречи на Аляске в прошлую пятницу и известный исторический кадр "кухонных дебатов" 1959 года между Никсоном, который в то время был вице-президентом США, и Хрущевым.

Трамп Путин

Фото Никсона и Хрущева было сделано на открытии Американской национальной выставки в Парке Горького в Москве в 1959 году. Никсон и Хрущев обсуждали свои взгляды на коммунизм и капитализм. Особенно жаркие дебаты происходили возле модели типичной американской кухни, которая должна была продемонстрировать комфорт американского образа жизни, поэтому дискуссия получила название "кухонные дебаты".

Эта фотография, где Никсон тычет пальцем в грудь Хрущева, стала для американцев символом того, что США противостоят советской власти, а для аудитории в Москве это была визуализация угрозы.

Напомним, 15 августа Трамп и Путин провели первую с 2018 года встречу в американском штате Аляска - на авиабазе Элмендорф возле города Анкоридж.

+33
21.08.2025 18:53 Ответить
+13
пальцем тыкать каждый может, а вот найти свои яйца - не каждый
21.08.2025 18:54 Ответить
+12
Та чого там, порівнюй себе вже з Христом.
21.08.2025 18:52 Ответить
Тільки ***** на відміну від Хрущова занадто задоволений на фото
чого б це?
21.08.2025 18:51 Ответить
Та чого там, порівнюй себе вже з Христом.
21.08.2025 18:52 Ответить
Психушка, крик із палати:
- Я посланник Бога!
І крик із другої:
- Я нікого не посилав!
21.08.2025 19:06 Ответить
ви обидва борі моісєєві
21.08.2025 18:52 Ответить
21.08.2025 18:53 Ответить


краще б Трамп дав фото з Горбачовим
21.08.2025 18:55 Ответить
21.08.2025 19:05 Ответить
"А шо потом, а шо потом? - ты спрашивала шёпотом.
21.08.2025 19:09 Ответить
з жабою та гадюкою було б краще...
21.08.2025 18:53 Ответить
пальцем тыкать каждый может, а вот найти свои яйца - не каждый
21.08.2025 18:54 Ответить
Хороший настрій у Трампона,США розвалили СССР а тепер ми розвалимо РФ
21.08.2025 18:55 Ответить
Тільки от Ніксон до розвалу ссср не має відношення взагалі... Навпаки, він почав встановлювати відносини з москалями і китайцями.
21.08.2025 19:05 Ответить
Ганнібал Лектор і Чикатіло
21.08.2025 18:55 Ответить
трапель не з тими персонажами себе з окурком порівнює,більш схожі на головних героїв фільму ,,Тупий і ще тупіший,, ,хитрість часом хороша штука,але є мудрість що показує як можно одного разу перехітрити себе...
21.08.2025 18:55 Ответить
По числу импичментов это чмо сильно обошло Никсона.
21.08.2025 18:57 Ответить
21.08.2025 19:02 Ответить
Гггг.. трошкі навпаки, бо Хрущов був імпульсивним хлопом (особливо після горілки), а Ніксон цікавився хлопчиками. В принципі ті якості коштували обом діячам кар'єри 😸
21.08.2025 19:04 Ответить
21.08.2025 19:04 Ответить
Это из серии "сам себя не похвалишь-никто не похвалит". Тыкать пальцем(на фото) в ***** так круто, шо писец.
21.08.2025 19:04 Ответить
Тільки з виразу морди ***** вбачається, що рудий не просто тикає, а по дружньому показує пальцем на ***** зі словами "vova - you are the best" (*****, ти найкращий)
21.08.2025 19:10 Ответить
Тобто він відкрито визнав, що пупа послав його на...
21.08.2025 19:04 Ответить
хто вважається самим невдадим президетом сша

Оцінка президентів США є складною і суб'єктивною, тому не існує єдиної думки щодо "найбільш невдалого". Проте, історики та експерти найчастіше згадують двох президентів, яких вважають найгіршими:

Джеймс Б'юкенен (15-й президент, 1857-1861): Тривалий час його називали найгіршим, оскільки його нерішучість та бездіяльність у період зростання напруги між Північчю та Півднем вважається однією з головних причин, що призвели до Громадянської війни в США.

Дональд Трамп (45-й президент, 2017-2021): За результатами останніх експертних опитувань, проведених серед американських науковців та істориків, Дональд Трамп посів останнє місце в рейтингу "президентської величі". Це пов'язано з низкою факторів, зокрема його ставленням до демократичних інститутів, політичною поляризацією в країні та суперечливими рішеннями, які він приймав на посаді.

Таким чином, у різних рейтингах і дослідженнях "пальму першості" як найгірший президент можуть ділити Б'юкенен і Трамп, залежно від методології та критеріїв оцінки.
21.08.2025 19:06 Ответить
Таке собі порівняння, бо Ніксон - мабуть найгірший президент США, принаймні, з часів Рузвельта!

І справа не лише у Вотергейті, він і у В'єтнамі начудив, а ще саме Ніксон встановив дипломатичні відносини з КНР і навіть добився входження їх до Радбезу ООН. До цього в Радбезі був Тайвань, оскільки саме там законна влада Китаю, яка втекла від комуняк!
21.08.2025 19:08 Ответить
Хрущов правда схожий на ***** але ти схожий як хер на бритву.
21.08.2025 19:09 Ответить
21.08.2025 19:10 Ответить
Вибачте,кацапською,бо це цитата: " Глядь - дома Никсон и Жорж Помпиду! Вот хорошо,я бутылочку взял: Жорж - посошок, Ричард правда не стал ... Ну а действительность, ещё кошмарней: здесь у нас два телевизора,крути-верти, в одном "А ну-ка девушки,а там " А ну-ка парни " - от них не боязно с ума сойти!
21.08.2025 19:15 Ответить
Йух з пальцем.
21.08.2025 19:22 Ответить
Трамп звонил к министру финансов Норвегии и просил его вручить ему Нобелевскую премию по миру. В ответ министр вычеркнул Трампа из списка. Трамп сейчас в гневе. Он реально бушует!
21.08.2025 19:30 Ответить
Трамп більше нагадує Горбачьова напередодні розвалу СССР. Такий же безтолковий ********. І, може, отримати нобелівку.
21.08.2025 19:30 Ответить
уогда ты нихуя не можешь, начинаешь себя сравнивать с никсоном, а если сравнить с рузвельтом, то гилеру красные дорожки никто не стелил, и ботинки не лизал
21.08.2025 19:34 Ответить
трамп ...а виявляється шо консерватори всі трамп ...важкі часи для США ...треба вчити китайську ...
21.08.2025 19:39 Ответить
Телепень
21.08.2025 19:41 Ответить
чи служив Трамп у армії

Ні, Дональд Трамп не служив в армії. Під час війни у В'єтнамі він отримав п'ять відстрочок від призову.

Чотири відстрочки він отримав через навчання, а п'яту - за медичними показаннями, а саме через діагноз "кісткові шпори" на п'ятах. Згідно з розслідуванням The New York Times, цей діагноз міг бути сфабрикований, щоб уникнути служби. Сам Трамп стверджував, що не пам'ятає ім'я лікаря, який поставив йому цей діагноз.
21.08.2025 19:46 Ответить
Ну..., почати з того, що нікому з приведених не було на той час ,,під сраку" років!! Не доживали, на щастя, до повного маразму!!
21.08.2025 19:50 Ответить
та дайте йому врешті пограть новою клюшкою!!!!
21.08.2025 19:54 Ответить
Я б не радив, в то щоб не вийшло як з самокатом🤣
21.08.2025 20:22 Ответить
Трамп опублікував допис, у якому порівняв себе з Довбойобом, а Путіна - з Хвуйлом.
21.08.2025 19:59 Ответить
Мимоволі згадав фільм "Тупий і ще тупіший"...
21.08.2025 20:21 Ответить
21.08.2025 20:34 Ответить
 
 