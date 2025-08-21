Трамп опубликовал пост, в котором сравнил себя с Никсоном, а Путина – с Хрущевым. ФОТО

Президент США Дональд Трамп, комментируя свою встречу с Владимиром Путиным на Аляске на прошлой неделе, сравнил себя с 37-м президентом Штатов Ричардом Никсоном, а российского диктатора - с советским лидером Никитой Хрущевым.

Как передает Цензор.НЕТ, этот фотоколлаж он опубликовал в своей соцсети Truth Social.

Сообщение Трампа не имеет текста, однако он распространил его сразу после критики Джо Байдена за запрет Украине отвечать на атаки России.

На первом снимке Трамп тычет пальцем в Путина во время их встречи на Аляске в прошлую пятницу и известный исторический кадр "кухонных дебатов" 1959 года между Никсоном, который в то время был вице-президентом США, и Хрущевым.

Фото Никсона и Хрущева было сделано на открытии Американской национальной выставки в Парке Горького в Москве в 1959 году. Никсон и Хрущев обсуждали свои взгляды на коммунизм и капитализм. Особенно жаркие дебаты происходили возле модели типичной американской кухни, которая должна была продемонстрировать комфорт американского образа жизни, поэтому дискуссия получила название "кухонные дебаты".

Эта фотография, где Никсон тычет пальцем в грудь Хрущева, стала для американцев символом того, что США противостоят советской власти, а для аудитории в Москве это была визуализация угрозы.

Напомним, 15 августа Трамп и Путин провели первую с 2018 года встречу в американском штате Аляска - на авиабазе Элмендорф возле города Анкоридж.