Россияне почти сразу пошли на уступки на первой встрече на Аляске, - Уиткофф

Виткофф об уступках россиян

Во время встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске представители России почти сразу пошли на уступки.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Fox News, об этом заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

"Почти сразу на первой встрече на Аляске россияне пошли на уступки. Частью получения этих уступок было выяснение того, сможем ли мы увидеть, что россияне готовы быть более уступчивыми", - сказал он.

Уиткофф также заявил, что во время встречи фактически был достигнут "прогресс в отношении того, как мы можем прийти к мирному соглашению".

Также читайте: Приглашение Путина на Аляску стало "демонстрацией силы" Трампа, - Бессент

По его словам, соглашение о прекращении огня "очень легко сорвать, потому что оно не имеет всех необходимых составляющих".

"Мирное соглашение - это совсем другое дело. Оно более прочное. Президент начал чувствовать на этой встрече на Аляске, что мы имеем много согласованных предпосылок для заключения мирного соглашения, то почему бы не стремиться к заключению полноценного мирного соглашения? И, конечно, в этом сумасшедшем мире его за это критиковали. Я сидел, смотрел на это и, честно говоря, удивлялся", - заявил Уиткофф.

Также читайте: Прогресс, достигнутый на Аляске, заставил Трампа отказаться от настаиваний на немедленном прекращении огня в пользу попытки заключить мирное соглашение, - Уиткофф

Напомним, ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия пошла на уступки по пяти регионам Украины по итогам переговоров с американской стороной на Аляске. Уступка Москвы, по словам Уиткоффа, заключается в том, что "она не поглотит всю Украину".

путин владимир (32028) Трамп Дональд (6443) Стив Уиткофф (133)
Топ комментарии
+15
- Він тебе досі гвалтує кожного дня?
- Так, гвалтує..
- Я говорив з ним. Була чудова розмова! Він одразу пішов на поступки і погодився не гвалтувати тебе в четвер, Меланія.
- ....
20.08.2025 13:04 Ответить
+13
той випадок коли тільки сам себе похвалиш
20.08.2025 13:00 Ответить
+10
Поступка Москви, за словами Віткоффа, полягає у тому, що "вона не поглине всю Україну"

Віткофф!
Ти чесно вважаєш це поступкою? Чесн-чесно?
Віткофф, ти думкопф!
20.08.2025 13:01 Ответить
той випадок коли тільки сам себе похвалиш
20.08.2025 13:00 Ответить
досі дрокувати цього корумпованого,пропутінського поца,його в штатах російською подстілкой називають і він в захваті від кацапського фюрера
20.08.2025 13:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=U8X3ONVmYFI

The Telegraph про те як Європа вже не вірить Трампу з його вихлянням від Ху до ЄС - коментує Роман Безсмертний
20.08.2025 14:10 Ответить
Не кажи гоп, де ті поступки?
20.08.2025 13:01 Ответить
вгамуйся, придурошне
20.08.2025 13:27 Ответить
Поступка Москви, за словами Віткоффа, полягає у тому, що "вона не поглине всю Україну"

Віткофф!
Ти чесно вважаєш це поступкою? Чесн-чесно?
Віткофф, ти думкопф!
20.08.2025 13:01 Ответить
це спосіб показати що начебто вони можуть тиснути на московитів -

сказати що кацапи хотілі більшого, але їм вдалося домовитись про поступки
20.08.2025 13:03 Ответить
- Він тебе досі гвалтує кожного дня?
- Так, гвалтує..
- Я говорив з ним. Була чудова розмова! Він одразу пішов на поступки і погодився не гвалтувати тебе в четвер, Меланія.
- ....
20.08.2025 13:04 Ответить
Да що ж ти ***.. таке несеш???
20.08.2025 13:05 Ответить
**** сива, припинення вогню треба!
20.08.2025 13:07 Ответить
Йди проспись,вітьков. Казкар.
20.08.2025 13:08 Ответить
реально хвора людина
20.08.2025 13:08 Ответить
⚠️ Росія атакувала Польщу Шахедом, стверджують польські ЗМІ: люди бачили яскравий спалах у небі та чули потужний вибух, а в сусідніх будинках вибило вікна.
20.08.2025 13:09 Ответить
Хвали мене моя губонько
20.08.2025 13:09 Ответить
Аж заплакав - горемика
20.08.2025 13:20 Ответить
Може Вітькофф наркоман і піймав галюцинацію?
20.08.2025 13:10 Ответить
А Договір про добросусідство та визнання кордонів від 2003 року, підписаний президентами та ратифікований парламентами міцний, чи ні, Вітькоф?
Ти не в курсі, що договір з рашкою не коштує й папірця...
20.08.2025 13:10 Ответить
Вітькоф, ти ж весь час "неправильно розумієш" те що тобі кажуть.
То з якого переляку тобі вірити?
20.08.2025 13:11 Ответить
Вітька, ти і є частина цього божевілля...
20.08.2025 13:12 Ответить
Слава Зеленскому!!! Только он может остановить эту кровавую войну!!! Зелелебобики, ауууу...
20.08.2025 13:14 Ответить
Вітьок, як тобі печенігі ще бошку не знесли ?
20.08.2025 13:15 Ответить
Які поступки, обіцянка: що "вона не поглине всю Україну"?
- росіяни вважають вас за ідіотів, а не йдуть на якісь поступки..
- росіяни вважають вас за ідіотів, а не йдуть на якісь поступки..
20.08.2025 13:16 Ответить
На какие уступки, согласились Львовский порт не бомбить?
20.08.2025 13:18 Ответить
нефтепровод дружба)
20.08.2025 13:20 Ответить
можно конкретики???, бо от слов "угода", "чудова", "яскрава", "мы великие"..-тошнит уже....
20.08.2025 13:19 Ответить
виткофф - падонок
20.08.2025 13:22 Ответить
а шо міг сказати старий кегебіст вітьков?
20.08.2025 13:28 Ответить
Віткофф виступає адвокатом росії на всіх переговорах. Чому Україна не опротестовує його участь???
20.08.2025 13:30 Ответить
А що, воно може ще казати, якщо вова путін вклав в нього і трампа, сотні мільйонів долярів...
20.08.2025 13:33 Ответить
Да щоб ти здох виродок таке нести.
20.08.2025 13:34 Ответить
А тепер представте які вони гарантії нам можуть запропонувати ці шизоїди. ***** далі піде в наступ а ці шизоїди будуть кричати що все нормально все іде по плану і Україна не має права стріляти і порушувати перемир'я. Це ж вже було тільки в менших маштабах
20.08.2025 14:00 Ответить
Висувати умови це поступки?
показать весь комментарий
Да, обычно так вели себя наперстрочнтки в переходах в середине 90х)
20.08.2025 13:54 Ответить
Оце віткоф зализав тампону!!! Перемога!!!
20.08.2025 13:56 Ответить
Це якість словесні збоченці зібралися біля трямпа.
20.08.2025 14:02 Ответить
пане вітьков, ця Аляска про яку ви говорите, вона зараз з нами в одній кімнаті ?
20.08.2025 14:05 Ответить
Твердо пообіцяли: "Хвіст і гриву не їстимемо."
20.08.2025 14:20 Ответить
Це йому так переклали знов? Нехай візьме на неповний робочий день якогось перекладача з брайто біч. Може так у дідугана у голові просвітлішає?
20.08.2025 14:22 Ответить
Також на зустрічі на Алясці Путін заявив, що Росія не поглине США. Це була головна поступка. І Трамп був дуже вдячний.
20.08.2025 14:22 Ответить
нехай засунуть ті поступки тобі.....може так дієвіше буде..
20.08.2025 14:25 Ответить
Не може дід Віткофф злізти з російської пляшки і допомогти нікому, бо всі хто поруч теж на пляшках вмостились.
20.08.2025 14:40 Ответить
 
 