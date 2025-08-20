Россияне почти сразу пошли на уступки на первой встрече на Аляске, - Уиткофф

Во время встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске представители России почти сразу пошли на уступки.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Fox News, об этом заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

"Почти сразу на первой встрече на Аляске россияне пошли на уступки. Частью получения этих уступок было выяснение того, сможем ли мы увидеть, что россияне готовы быть более уступчивыми", - сказал он.

Уиткофф также заявил, что во время встречи фактически был достигнут "прогресс в отношении того, как мы можем прийти к мирному соглашению".

По его словам, соглашение о прекращении огня "очень легко сорвать, потому что оно не имеет всех необходимых составляющих".

"Мирное соглашение - это совсем другое дело. Оно более прочное. Президент начал чувствовать на этой встрече на Аляске, что мы имеем много согласованных предпосылок для заключения мирного соглашения, то почему бы не стремиться к заключению полноценного мирного соглашения? И, конечно, в этом сумасшедшем мире его за это критиковали. Я сидел, смотрел на это и, честно говоря, удивлялся", - заявил Уиткофф.

Напомним, ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия пошла на уступки по пяти регионам Украины по итогам переговоров с американской стороной на Аляске. Уступка Москвы, по словам Уиткоффа, заключается в том, что "она не поглотит всю Украину".