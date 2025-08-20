УКР
Зустріч Трампа і Путіна на Алясці
753 11

Росіяни майже одразу пішли на поступки на першій зустрічі на Алясці, - Віткофф

Віткофф про поступки росіян

Під час зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна на Алясці представники Росії майже відразу пішли на поступки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Fox News, про це заявив спецпредставник президента США Стів Віткофф.

"Майже одразу на першій зустрічі на Алясці росіяни пішли на поступки. Частиною отримання цих поступок було з'ясування того, чи зможемо ми побачити, що росіяни готові бути більш поступливими", - сказав він.

Віткофф також заявив, що під час зустрічі фактично було досягнуто "прогресу стосовно того, як ми можемо дійти до мирної угоди".

Також читайте: Запрошення Путіна на Аляску стало "демонстрацією сили" Трампа, - Бессент

За його словами, угоду про припинення вогню "дуже легко зірвати, тому що вона не має усіх необхідних складових".

"Мирна угода - це зовсім інша річ. Вона міцніша. Президент почав відчувати на цій зустрічі на Алясці, що ми маємо багато узгоджених передумов для укладення мирної угоди, то чому б не прагнути до укладення повноцінної мирної угоди? І, звісно, у цьому божевільному світі його за це критикували. Я сидів, дивився на це і, чесно кажучи, дивувався", - заявив Віткофф.

Також читайте: Прогрес, досягнутий на Алясці, змусив Трампа відмовитися від наполягань на негайному припиненні вогню на користь спроби укласти мирну угоду, - Віткофф

Нагадаємо, раніше спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що Росія пішла на поступки щодо п'яти регіонів України за підсумками перемовин з американською стороною на Алясці. Поступка Москви, за словами Віткоффа, полягає у тому, що "вона не поглине всю Україну".

Автор: 

путін володимир (24633) Трамп Дональд (6963) Віткофф Стів (135)
той випадок коли тільки сам себе похвалиш
показати весь коментар
20.08.2025 13:00 Відповісти
Россия сразу пошла на уступки и согласилась заключить мир на своих условиях!
показати весь коментар
20.08.2025 13:06 Відповісти
Не кажи гоп, де ті поступки?
показати весь коментар
20.08.2025 13:01 Відповісти
Поступка Москви, за словами Віткоффа, полягає у тому, що "вона не поглине всю Україну"

Віткофф!
Ти чесно вважаєш це поступкою? Чесн-чесно?
Віткофф, ти думкопф!
показати весь коментар
20.08.2025 13:01 Відповісти
це спосіб показати що начебто вони можуть тиснути на московитів -

сказати що кацапи хотілі більшого, але їм вдалося домовитись про поступки
показати весь коментар
20.08.2025 13:03 Відповісти
- Він тебе досі гвалтує кожного дня?
- Так, гвалтує..
- Я говорив з ним. Була чудова розмова! Він одразу пішов на поступки і погодився не гвалтувати тебе в четвер, Меланія.
- ....
показати весь коментар
20.08.2025 13:04 Відповісти
Да що ж ти ***.. таке несеш???
показати весь коментар
20.08.2025 13:05 Відповісти
**** сива, припинення вогню треба!
показати весь коментар
20.08.2025 13:07 Відповісти
Йди проспись,вітьков. Казкар.
показати весь коментар
20.08.2025 13:08 Відповісти
реально хвора людина
показати весь коментар
20.08.2025 13:08 Відповісти
⚠️ Росія атакувала Польщу Шахедом, стверджують польські ЗМІ: люди бачили яскравий спалах у небі та чули потужний вибух, а в сусідніх будинках вибило вікна.
показати весь коментар
20.08.2025 13:09 Відповісти
 
 