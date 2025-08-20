Росіяни майже одразу пішли на поступки на першій зустрічі на Алясці, - Віткофф

Під час зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна на Алясці представники Росії майже відразу пішли на поступки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Fox News, про це заявив спецпредставник президента США Стів Віткофф.

"Майже одразу на першій зустрічі на Алясці росіяни пішли на поступки. Частиною отримання цих поступок було з'ясування того, чи зможемо ми побачити, що росіяни готові бути більш поступливими", - сказав він.

Віткофф також заявив, що під час зустрічі фактично було досягнуто "прогресу стосовно того, як ми можемо дійти до мирної угоди".

За його словами, угоду про припинення вогню "дуже легко зірвати, тому що вона не має усіх необхідних складових".

"Мирна угода - це зовсім інша річ. Вона міцніша. Президент почав відчувати на цій зустрічі на Алясці, що ми маємо багато узгоджених передумов для укладення мирної угоди, то чому б не прагнути до укладення повноцінної мирної угоди? І, звісно, у цьому божевільному світі його за це критикували. Я сидів, дивився на це і, чесно кажучи, дивувався", - заявив Віткофф.

Нагадаємо, раніше спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що Росія пішла на поступки щодо п'яти регіонів України за підсумками перемовин з американською стороною на Алясці. Поступка Москви, за словами Віткоффа, полягає у тому, що "вона не поглине всю Україну".