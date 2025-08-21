Трамп опублікував допис, у якому порівняв себе з Ніксоном, а Путіна – з Хрущовим. ФОТО
Президент США Дональд Трамп, коментуючи свою зустріч із Володимиром Путіним на Алясці минулого тижня, порівняв себе з 37-м президентом Штатів Річардом Ніксоном, а російського диктатора –– з радянським лідером Микитою Хрущовим.
Як передає Цензор.НЕТ, цей фотоколаж він опублікував у своїй соцмережі Truth Social.
Допис Трампа не має тексту, однак він поширив його одразу після критики Джо Байдена за заборону Україні відповідати на атаки Росії.
На першому знімку Трамп тицяє пальцем у Путіна під час їхньої зустрічі на Алясці минулої п’ятниці та відомий історичний кадр "кухонних дебатів" 1959 року Ніксоном, який на той час був віцепрезидентом США, і Хрущовим.
Фото Ніксона і Хрущова було зроблено на відкритті Американської національної виставки в Парку Горького в Москві в 1959 році. Ніксон та Хрущов обговорювали свої погляди на комунізм і капіталізм. Особливо палкі дебати відбувалися біля моделі типової американської кухні, яка мала продемонструвати комфорт американського способу життя, тому дискусія отримала назву "кухонні дебати".
Ця світлина, де Ніксон тицяє пальцем у груди Хрущова, стала для американців символом того, що США протистоять радянській владі, а для аудиторії в Москві це була візуалізація загрози.
Нагадаємо, 15 серпня Трамп і Путін провели першу з 2018 року зустріч в американському штаті Аляска — на авіабазі Елмендорф біля міста Анкоридж.
краще б Трамп дав фото з Горбачовим
Оцінка президентів США є складною і суб'єктивною, тому не існує єдиної думки щодо "найбільш невдалого". Проте, історики та експерти найчастіше згадують двох президентів, яких вважають найгіршими:
Джеймс Б'юкенен (15-й президент, 1857-1861): Тривалий час його називали найгіршим, оскільки його нерішучість та бездіяльність у період зростання напруги між Північчю та Півднем вважається однією з головних причин, що призвели до Громадянської війни в США.
Дональд Трамп (45-й президент, 2017-2021): За результатами останніх експертних опитувань, проведених серед американських науковців та істориків, Дональд Трамп посів останнє місце в рейтингу "президентської величі". Це пов'язано з низкою факторів, зокрема його ставленням до демократичних інститутів, політичною поляризацією в країні та суперечливими рішеннями, які він приймав на посаді.
Таким чином, у різних рейтингах і дослідженнях "пальму першості" як найгірший президент можуть ділити Б'юкенен і Трамп, залежно від методології та критеріїв оцінки.
І справа не лише у Вотергейті, він і у В'єтнамі начудив, а ще саме Ніксон встановив дипломатичні відносини з КНР і навіть добився входження їх до Радбезу ООН. До цього в Радбезі був Тайвань, оскільки саме там законна влада Китаю, яка втекла від комуняк!
Ні, Дональд Трамп не служив в армії. Під час війни у В'єтнамі він отримав п'ять відстрочок від призову.
Чотири відстрочки він отримав через навчання, а п'яту - за медичними показаннями, а саме через діагноз "кісткові шпори" на п'ятах. Згідно з розслідуванням The New York Times, цей діагноз міг бути сфабрикований, щоб уникнути служби. Сам Трамп стверджував, що не пам'ятає ім'я лікаря, який поставив йому цей діагноз.