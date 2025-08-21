УКР
Новини Фото Зустріч Трампа і Путіна на Алясці
Трамп опублікував допис, у якому порівняв себе з Ніксоном, а Путіна – з Хрущовим. ФОТО

Президент США Дональд Трамп, коментуючи свою зустріч із Володимиром Путіним на Алясці минулого тижня, порівняв себе з 37-м президентом Штатів Річардом Ніксоном, а російського диктатора –– з радянським лідером Микитою Хрущовим.

Як передає Цензор.НЕТ, цей фотоколаж він опублікував у своїй соцмережі Truth Social.  

Допис Трампа не має тексту, однак він поширив його одразу після критики Джо Байдена за заборону Україні відповідати на атаки Росії.

На першому знімку Трамп тицяє пальцем у Путіна під час їхньої зустрічі на Алясці минулої п’ятниці та відомий історичний кадр "кухонних дебатів" 1959 року Ніксоном, який на той час був віцепрезидентом США, і Хрущовим.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни майже одразу пішли на поступки на першій зустрічі на Алясці, - Віткофф

Трамп путін

Фото Ніксона і Хрущова було зроблено на відкритті Американської національної виставки в Парку Горького в Москві в 1959 році. Ніксон та Хрущов обговорювали свої погляди на комунізм і капіталізм. Особливо палкі дебати відбувалися біля моделі типової американської кухні, яка мала продемонструвати комфорт американського способу життя, тому дискусія отримала назву "кухонні дебати".

Ця світлина, де Ніксон тицяє пальцем у груди Хрущова, стала для американців символом того, що США протистоять радянській владі, а для аудиторії в Москві це була візуалізація загрози.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запрошення Путіна на Аляску стало "демонстрацією сили" Трампа, - Бессент

Нагадаємо, 15 серпня Трамп і Путін провели першу з 2018 року зустріч в американському штаті Аляска — на авіабазі Елмендорф біля міста Анкоридж.

21.08.2025 18:53
+8
пальцем тыкать каждый может, а вот найти свои яйца - не каждый
21.08.2025 18:54
+7
Тільки ***** на відміну від Хрущова занадто задоволений на фото
чого б це?
21.08.2025 18:51
Тільки ***** на відміну від Хрущова занадто задоволений на фото
чого б це?
21.08.2025 18:51
Та чого там, порівнюй себе вже з Христом.
21.08.2025 18:52
Психушка, крик із палати:
- Я посланник Бога!
І крик із другої:
- Я нікого не посилав!
21.08.2025 19:06
ви обидва борі моісєєві
21.08.2025 18:52
21.08.2025 18:53


краще б Трамп дав фото з Горбачовим
21.08.2025 18:55
21.08.2025 19:05
"А шо потом, а шо потом? - ты спрашивала шёпотом.
21.08.2025 19:09
з жабою та гадюкою було б краще...
21.08.2025 18:53
пальцем тыкать каждый может, а вот найти свои яйца - не каждый
21.08.2025 18:54
Хороший настрій у Трампона,США розвалили СССР а тепер ми розвалимо РФ
21.08.2025 18:55
Тільки от Ніксон до розвалу ссср не має відношення взагалі... Навпаки, він почав встановлювати відносини з москалями і китайцями.
21.08.2025 19:05
Ганнібал Лектор і Чикатіло
21.08.2025 18:55
трапель не з тими персонажами себе з окурком порівнює,більш схожі на головних героїв фільму ,,Тупий і ще тупіший,, ,хитрість часом хороша штука,але є мудрість що показує як можно одного разу перехітрити себе...
21.08.2025 18:55
По числу импичментов это чмо сильно обошло Никсона.
21.08.2025 18:57
21.08.2025 19:02
Гггг.. трошкі навпаки, бо Хрущов був імпульсивним хлопом (особливо після горілки), а Ніксон цікавився хлопчиками. В принципі ті якості коштували обом діячам кар'єри 😸
21.08.2025 19:04
21.08.2025 19:04
Это из серии "сам себя не похвалишь-никто не похвалит". Тыкать пальцем(на фото) в ***** так круто, шо писец.
21.08.2025 19:04
Тільки з виразу морди ***** вбачається, що рудий не просто тикає, а по дружньому показує пальцем на ***** зі словами "vova - you are the best" (*****, ти найкращий)
21.08.2025 19:10
Тобто він відкрито визнав, що пупа послав його на...
21.08.2025 19:04
хто вважається самим невдадим президетом сша

Оцінка президентів США є складною і суб'єктивною, тому не існує єдиної думки щодо "найбільш невдалого". Проте, історики та експерти найчастіше згадують двох президентів, яких вважають найгіршими:

Джеймс Б'юкенен (15-й президент, 1857-1861): Тривалий час його називали найгіршим, оскільки його нерішучість та бездіяльність у період зростання напруги між Північчю та Півднем вважається однією з головних причин, що призвели до Громадянської війни в США.

Дональд Трамп (45-й президент, 2017-2021): За результатами останніх експертних опитувань, проведених серед американських науковців та істориків, Дональд Трамп посів останнє місце в рейтингу "президентської величі". Це пов'язано з низкою факторів, зокрема його ставленням до демократичних інститутів, політичною поляризацією в країні та суперечливими рішеннями, які він приймав на посаді.

Таким чином, у різних рейтингах і дослідженнях "пальму першості" як найгірший президент можуть ділити Б'юкенен і Трамп, залежно від методології та критеріїв оцінки.
21.08.2025 19:06
Таке собі порівняння, бо Ніксон - мабуть найгірший президент США, принаймні, з часів Рузвельта!

І справа не лише у Вотергейті, він і у В'єтнамі начудив, а ще саме Ніксон встановив дипломатичні відносини з КНР і навіть добився входження їх до Радбезу ООН. До цього в Радбезі був Тайвань, оскільки саме там законна влада Китаю, яка втекла від комуняк!
21.08.2025 19:08
Хрущов правда схожий на ***** але ти схожий як хер на бритву.
21.08.2025 19:09
21.08.2025 19:10
Вибачте,кацапською,бо це цитата: " Глядь - дома Никсон и Жорж Помпиду! Вот хорошо,я бутылочку взял: Жорж - посошок, Ричард правда не стал ... Ну а действительность, ещё кошмарней: здесь у нас два телевизора,крути-верти, в одном "А ну-ка девушки,а там " А ну-ка парни " - от них не боязно с ума сойти!
21.08.2025 19:15
Йух з пальцем.
21.08.2025 19:22
Трамп звонил к министру финансов Норвегии и просил его вручить ему Нобелевскую премию по миру. В ответ министр вычеркнул Трампа из списка. Трамп сейчас в гневе. Он реально бушует!
21.08.2025 19:30
Трамп більше нагадує Горбачьова напередодні розвалу СССР. Такий же безтолковий ********. І, може, отримати нобелівку.
21.08.2025 19:30
уогда ты нихуя не можешь, начинаешь себя сравнивать с никсоном, а если сравнить с рузвельтом, то гилеру красные дорожки никто не стелил, и ботинки не лизал
21.08.2025 19:34
трамп ...а виявляється шо консерватори всі трамп ...важкі часи для США ...треба вчити китайську ...
21.08.2025 19:39
Телепень
21.08.2025 19:41
чи служив Трамп у армії

Ні, Дональд Трамп не служив в армії. Під час війни у В'єтнамі він отримав п'ять відстрочок від призову.

Чотири відстрочки він отримав через навчання, а п'яту - за медичними показаннями, а саме через діагноз "кісткові шпори" на п'ятах. Згідно з розслідуванням The New York Times, цей діагноз міг бути сфабрикований, щоб уникнути служби. Сам Трамп стверджував, що не пам'ятає ім'я лікаря, який поставив йому цей діагноз.
21.08.2025 19:46
Ну..., почати з того, що нікому з приведених не було на той час ,,під сраку" років!! Не доживали, на щастя, до повного маразму!!
21.08.2025 19:50
та дайте йому врешті пограть новою клюшкою!!!!
21.08.2025 19:54
Трамп опублікував допис, у якому порівняв себе з Довбойобом, а Путіна - з Хвуйлом.
21.08.2025 19:59
 
 