Трамп опублікував допис, у якому порівняв себе з Ніксоном, а Путіна – з Хрущовим. ФОТО

Президент США Дональд Трамп, коментуючи свою зустріч із Володимиром Путіним на Алясці минулого тижня, порівняв себе з 37-м президентом Штатів Річардом Ніксоном, а російського диктатора –– з радянським лідером Микитою Хрущовим.

Як передає Цензор.НЕТ, цей фотоколаж він опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

Допис Трампа не має тексту, однак він поширив його одразу після критики Джо Байдена за заборону Україні відповідати на атаки Росії.

На першому знімку Трамп тицяє пальцем у Путіна під час їхньої зустрічі на Алясці минулої п’ятниці та відомий історичний кадр "кухонних дебатів" 1959 року Ніксоном, який на той час був віцепрезидентом США, і Хрущовим.

Фото Ніксона і Хрущова було зроблено на відкритті Американської національної виставки в Парку Горького в Москві в 1959 році. Ніксон та Хрущов обговорювали свої погляди на комунізм і капіталізм. Особливо палкі дебати відбувалися біля моделі типової американської кухні, яка мала продемонструвати комфорт американського способу життя, тому дискусія отримала назву "кухонні дебати".

Ця світлина, де Ніксон тицяє пальцем у груди Хрущова, стала для американців символом того, що США протистоять радянській владі, а для аудиторії в Москві це була візуалізація загрози.

Нагадаємо, 15 серпня Трамп і Путін провели першу з 2018 року зустріч в американському штаті Аляска — на авіабазі Елмендорф біля міста Анкоридж.