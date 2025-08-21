Путін вимагає від України віддати весь Донбас, відмовитися від вступу в НАТО та зберегти нейтралітет, - Reuters
Російський диктатор Володимир Путін вимагає, щоб Україна відмовилася від усього східного регіону Донбасу, зреклася амбіцій щодо вступу до НАТО, залишилася нейтральною і не допускала західних військ на свою територію.
Про це повідомили Reuters три джерела, обізнані з позицією вищого керівництва Кремля, передає Цензор.НЕТ.
Путін зустрівся з президентом США Дональдом Трампом на Алясці в п'ятницю, 15 серпня, на першому за більш ніж чотири роки саміті Росії й США і майже всю тригодинну закриту зустріч провів, обговорюючи, як може виглядати компроміс щодо України.
Так, нові вимоги Путіна дещо пом’якшені від позиції, яку він виклав у червні 2024 року, коли вимагав виводу українських військ з чотирьох анексованих РФ областей.
Нова пропозиція Кремля передбачає:
- вивід ЗСУ з не захопленої росіянами частини Донбасу;
- натомість Росія "заморозила" б поточні лінії фронту в Запорізькій і Херсонській областях;
-
Москва також готова повернути невеликі ділянки Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей, які вона контролює, в рамках можливої угоди;
-
Натомість Україна має відмовитися від амбіцій щодо НАТО з юридичним зобов’язанням;
-
США мають гарантувати не розширювати НАТО далі на схід;
- обмеження чисельності української армії, жодних іноземних миротворчих сил на території України.
При цьому в Кремлі бачать два варіанти мирної угоди з Києвом:
- тристороння угода Росія – Україна – США, яка визнана Радою Безпеки ООН;
- повернення до Стамбульських домовленостей 2022 року, за якими Україна проголошує постійний нейтралітет України в обмін на гарантії безпеки від п'яти постійних членів Ради безпеки ООН: Великої Британії, Китаю, Франції, Росії та США.
Три джерела, близькі до Кремля, зазначили, що саміт в Анкориджі створив найкращий шанс на мир з початку війни, оскільки відбулися конкретні обговорення умов Росії, а Путін продемонстрував готовність піти на поступки.
"Путін готовий до миру — до компромісу. Це повідомлення, яке було передано Трампу", - сказав один із співрозмовників.
Джерела Reuters попередили, що для Москви незрозуміло, чи готова Україна поступитися рештою Донбасу, і якщо ні, то війна триватиме. Також неясно, чи нададуть США будь-яке визнання російським окупованим українським територіям, додали вони.
Нагадаємо, під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці російський диктатор Володимир Путін наполягав, щоб російська мова отримала статус офіційної в Україні, а також просив гарантій "безпеки" для РПЦ.
сосі *****
завтра інший трамп скаже що ми нічого не знаем, це не наша війна
давай за курсом хрейсера мацква, скоренько, тільки не перечипися
у вас є сумніви? Вірите *****, який за окупований Крим навіть не згадує?
рашка використає окуповані території як плацдарм для майбутньої агресіі проти України
***** ніколи не виконував, не виконує та не буде виконувати жодних зобовʼязань та домовленостей
піде на виставу до кабздона зі своїм другом ******
Україна не транспортувала кацапську нафту лише одну добу ! Зі вчорашнього дня транзит відновився !
І погрози ЕС, матюки та показування дуль фуйлу нічого не змінять. "А Васька слухає та їсть."