6 554 87

Путін вимагає від України віддати весь Донбас, відмовитися від вступу в НАТО та зберегти нейтралітет, - Reuters

Reuters дізналися подробиці вимог Путіна для України щодо миру

Російський диктатор Володимир Путін вимагає, щоб Україна відмовилася від усього східного регіону Донбасу, зреклася амбіцій щодо вступу до НАТО, залишилася нейтральною і не допускала західних військ на свою територію.

Про це повідомили Reuters три джерела, обізнані з позицією вищого керівництва Кремля, передає Цензор.НЕТ.

Путін зустрівся з президентом США Дональдом Трампом на Алясці в п'ятницю, 15 серпня, на першому за більш ніж чотири роки саміті Росії й США і майже всю тригодинну закриту зустріч провів, обговорюючи, як може виглядати компроміс щодо України.

Так, нові вимоги Путіна дещо пом’якшені від позиції, яку він виклав у червні 2024 року, коли вимагав виводу українських військ з чотирьох анексованих РФ областей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп опублікував допис, у якому порівняв себе з Ніксоном, а Путіна – з Хрущовим. ФОТО

Нова пропозиція Кремля передбачає:

  • вивід ЗСУ з не захопленої росіянами частини Донбасу;
  • натомість Росія "заморозила" б поточні лінії фронту в Запорізькій і Херсонській областях;

  • Москва також готова повернути невеликі ділянки Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей, які вона контролює, в рамках можливої угоди

    ;

  • Натомість Україна має відмовитися від амбіцій щодо НАТО з юридичним зобов’язанням

    ;

  • США мають гарантувати не розширювати НАТО далі на схід

    ;
  • обмеження чисельності української армії, жодних іноземних миротворчих сил на території України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мелоні пропонує план надання гарантій безпеки Україні у форматі колективної допомоги, який не передбачає членства в НАТО, - Bloomberg

При цьому в Кремлі бачать два варіанти мирної угоди з Києвом:

  • тристороння угода Росія – Україна – США, яка визнана Радою Безпеки ООН;
  • повернення до Стамбульських домовленостей 2022 року, за якими Україна проголошує постійний нейтралітет України в обмін на гарантії безпеки від п'яти постійних членів Ради безпеки ООН: Великої Британії, Китаю, Франції, Росії та США.

Три джерела, близькі до Кремля, зазначили, що саміт в Анкориджі створив найкращий шанс на мир з початку війни, оскільки відбулися конкретні обговорення умов Росії, а Путін продемонстрував готовність піти на поступки.

"Путін готовий до миру — до компромісу. Це повідомлення, яке було передано Трампу", - сказав один із співрозмовників.

Джерела Reuters попередили, що для Москви незрозуміло, чи готова Україна поступитися рештою Донбасу, і якщо ні, то війна триватиме. Також неясно, чи нададуть США будь-яке визнання російським окупованим українським територіям, додали вони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас є державна мова - українська. РФ може заявляти що завгодно, - Зеленський

Нагадаємо, під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці російський диктатор Володимир Путін наполягав, щоб російська мова отримала статус офіційної в Україні, а також просив гарантій "безпеки" для РПЦ.

НАТО (6723) путін володимир (24642) Донецька область (9369) війна в Україні (5796)
Топ коментарі
+30
ПТН ПНХ!
21.08.2025 19:18 Відповісти
+20
Україна пропонує ху"лу здохнути!
21.08.2025 19:18 Відповісти
+19
21.08.2025 19:22 Відповісти
ПТН ПНХ!
21.08.2025 19:18 Відповісти
все приемлимо, донбас и сам заберет, а в нато никто не берет
21.08.2025 19:36 Відповісти
не заберет
21.08.2025 19:38 Відповісти
21.08.2025 19:52 Відповісти
предлагаю путина называть только ")(уйло" и не иначе.
21.08.2025 20:27 Відповісти
по офінкам щоб забрати донбас він має покласти 1.5-1.8 млн
21.08.2025 20:12 Відповісти
ну так бабы еще нарожают
21.08.2025 20:46 Відповісти
Це ти 2 дні назад зареєструвалось щоб цю ***** тут ригонути?
21.08.2025 21:01 Відповісти
а что не есть правдой?
21.08.2025 21:18 Відповісти
вот поэтому и территории и людей потеряли, все уррряяяяя в крыму каву пить будем неадекваты, напились? крови своей
21.08.2025 21:22 Відповісти
ти вафел кацапский
сосі *****
21.08.2025 21:44 Відповісти
Україна пропонує ху"лу здохнути!
показати весь коментар
21.08.2025 19:18 Відповісти
нехай )(уйло спочатку одружиться не Медведеве
21.08.2025 19:19 Відповісти
Засунь собі в ***** свої хотєлкі!
21.08.2025 19:20 Відповісти
з 🤡 зеленським це дуже можливо ,і з ним України зовсім не буде...
21.08.2025 19:20 Відповісти
Ну твоя Німеччина після Другої світової втратила майже половину земель і незважаючи на це все одно стала економікою номер 1 в Європі і ще й платить пособія зрадникам, що покинули Україну
21.08.2025 19:27 Відповісти
Тільки про план Маршалла не забувай. Нам щось подібне світить?
21.08.2025 19:33 Відповісти
Ну без зупинки активних бойових дій точно ні
21.08.2025 19:35 Відповісти
ти працюєш у штабі 🤡 ,по підготовці суспільної думки для сприйнятя зради ?
21.08.2025 19:38 Відповісти
Це ти працюєш у штабі кацапів, метою яких є довга і довга війна на виснаження, доки вся молодь не покине країну, а чоловіків не передають чи покалічать на фронті.
показати весь коментар
21.08.2025 20:09 Відповісти
ти 100% один з тих хто у 19р...послав нах Армію Мову Віру ? не пододобалося жити при Порошенко? тоді живи при зеленському і його шоблі ...
21.08.2025 20:15 Відповісти
Війна почалася не в 2019, а в 2014. Просто путлер старіє і хоче перед смертю добити Україну, а хто там був би президентом після 2019 його мало росходило - головне для нього знищити українську армію, мову і віру.
21.08.2025 20:48 Відповісти
,,,,а хіба "зепоцріот" з того ж роду, що і німецькі політики???
21.08.2025 20:06 Відповісти
Він з роду Давида
21.08.2025 20:10 Відповісти
Але думав як Іуда.
21.08.2025 20:40 Відповісти
путлер идёт вслед за расейским кораблём
21.08.2025 19:20 Відповісти
🤣дід-пердід
21.08.2025 19:20 Відповісти
якби були б чіткі гарантії від світових лідерів, то на таке можна без розмов погоджуватись, альтернативна війна далі в рази гірша по наслідкам
21.08.2025 19:21 Відповісти
тобі мало Будапештського меморандуму ?

завтра інший трамп скаже що ми нічого не знаем, це не наша війна
21.08.2025 19:22 Відповісти
а ти читав меморандум ? я після 2014 року почитав - це повна куйня. там не має жодного слова про гарантії безпеки, жодного. я хз як кучма таке підписував
21.08.2025 19:25 Відповісти
слово це є. у повній назві документа.
21.08.2025 19:36 Відповісти
А ти далі назви не читав?
21.08.2025 19:44 Відповісти
Читав. І не один десяток років. Є гарний розбір профі, в т.ч. і на Ліга нет. Рекомендую.
21.08.2025 20:48 Відповісти
*****, а може ще і Українського Криму нам відмовитися?! чмо ти ботоксне
давай за курсом хрейсера мацква, скоренько, тільки не перечипися
21.08.2025 19:21 Відповісти
ви б з боневтіком померли в 2014, але крим би не просрали. вірно?
21.08.2025 20:34 Відповісти
Крим це Україна
у вас є сумніви? Вірите *****, який за окупований Крим навіть не згадує?
21.08.2025 21:43 Відповісти
путлєр-заката сваі губи взад...
21.08.2025 19:21 Відповісти
а хто кого путин медведева чи наоборот, шо так много у него претензий?
21.08.2025 19:22 Відповісти
показати весь коментар
21.08.2025 19:22 Відповісти
уйобок рашмсткий *** тобІ в скаку, А не УКРАЇНА.
21.08.2025 21:34 Відповісти
Наша відповідь ***** це допомога ЗСУ на Дрони. На будь якій підрозділ.
21.08.2025 19:23 Відповісти
Скільки вже тих "фламінго" на складі ? Досить базікати.
21.08.2025 19:24 Відповісти
Потужна кількість.
21.08.2025 19:45 Відповісти
Фінляндизація
21.08.2025 19:24 Відповісти
А якщо рашка порушить домовленності ? То шо ?
21.08.2025 19:25 Відповісти
кацапстан обов´язково порушить усі зобов´язання, без варіантів
рашка використає окуповані території як плацдарм для майбутньої агресіі проти України
***** ніколи не виконував, не виконує та не буде виконувати жодних зобовʼязань та домовленостей
21.08.2025 19:30 Відповісти
21.08.2025 19:27 Відповісти
Як брат і сестра
21.08.2025 19:29 Відповісти
21.08.2025 19:29 Відповісти
А что,Украину брали в НАТО?? 32 страны-коллективное решение.Принимая во внимание ****** в лице Венгрии и Словакии,это даже теоретически было не возможно,не говоря уже о позиции США которые всегда были против...Этой херней,они просто сдвинули крышу своему плебсу....начали СВО,чтобы границы НАТО не было с Белгородской областью и покуй,что получили 1332км новой границы НАТЫ с Финляндией...но,это другое..Украина должна была отодвинуть границы НАТО от расейских кордонов судя по всему.... и гарантирповать кацапам что НАТО не нападет...Просто вдумайтесь в эту фразу!Сказочные,феерические долпоепы....душевнобольные утырки
21.08.2025 19:30 Відповісти
Ой да перестань. Чи приймати Україну в НАТО, вирішувати будуть не 32 країни, не 31 і не 17, а 1. Одна! США. Можливо, хоча і не факт, будуть враховувати думку: Франції та Великобританії. Ось і все. Хоча в цілому ти правий. Україну в НАТО не приймуть ніколи. Доречі в Европейський Союз також.
21.08.2025 19:50 Відповісти
Настоящей гарантией могло бы стать принятие Украины в НАТО, шо не светит, к сожалению. Все остальные варианты- "филькина грамота" по сути.
21.08.2025 19:30 Відповісти
Ізраіль не в НАТО, але ракети їм допомагають збивати і ЄС і американці. Отак би теж не погано бути не в НАТО.
21.08.2025 20:06 Відповісти
накрилась песцом нобелівка для Доні...
21.08.2025 19:31 Відповісти
та й стосовно раю рудому слід губу закатати
піде на виставу до кабздона зі своїм другом ******
21.08.2025 19:34 Відповісти
Ройтерс пише так, ніби зараз якесь максимум 19 століття. І те, що відбувається, цілком нормально. Жодних згадок про воєнні злочини *****, агресивну війну, порушення міжнародного права, у зв'язку з чим *****..ку політику США.
21.08.2025 19:37 Відповісти
НАТО вже нічого не гарантує. США завтра передумає - то шизік Трамп придумав, а я не Трамп.
21.08.2025 19:37 Відповісти
Я вимагаю від Пуйла повішатись.
21.08.2025 19:38 Відповісти
Ого! Як багато в темі топіку "руськоговорячих".
21.08.2025 19:41 Відповісти
пУтін -- *****!! --- ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла,,,!!!(
21.08.2025 19:42 Відповісти
все просто - путлер живий, допоки війна.
21.08.2025 19:43 Відповісти
Клоуни. В нас й так був нейтралітет. А до 22-го НАТО й не думало розширюватись на схід, а зараз вже й нікуди.
21.08.2025 19:44 Відповісти
Та пішов ти нах...,чмо ботоксне!Здохни!
21.08.2025 19:45 Відповісти
Попам кацапським тривожно
21.08.2025 19:46 Відповісти
рашистський пес вимагає Україні не вступати в НАТО...так ти ж,сучий потрох, сам вступив в Північно-Корейське НАТО???
21.08.2025 19:50 Відповісти
Така новина!!! Хто би міг тільки знати??? Гарно,що є секретні джерела.....
21.08.2025 19:55 Відповісти
ху#ло з 22 року цю маячню меле, навіщо по 100 разів на день це транслювати?
21.08.2025 19:57 Відповісти
Предсмертна воля *****?
21.08.2025 20:03 Відповісти
Скільки його вже хоронять,а ніяк не можуть закопати, тут без осинового кілка не обійтися
21.08.2025 20:10 Відповісти
... та асвальта.
21.08.2025 20:46 Відповісти
Як можуть прийняти , в НАТО , країну з невирішиними територіальними суперечками ?!
21.08.2025 20:07 Відповісти
Ні в НАТО ні в ЄС таку країну не приймуть. Тому метою кацапів є постійна війна на виснаження України - доти, коли вже не буде кого брати ні в ЄС ні в НАТО
21.08.2025 20:13 Відповісти
Можуть,але не хочуть. Та і які там суперечки можуть бути згідно міжнародного права? Немає суперечок,а є окупація. А інакше виходить,як тільки кацапи зайдуть в якусь країну член НАТО,то її зразу виключати з НАТО бо появилися територіальні суперечки?
21.08.2025 20:13 Відповісти
Ні - "як тільки кацапи зайдуть в якусь країну член НАТО" - то одразу вмикається 5-а стаття ! Для того НАТО і створювалась !
21.08.2025 20:16 Відповісти
Дуже сумніваюсь. Погроза ядерною зброєю діятимуть на НАТО як удав на кролика.
21.08.2025 20:21 Відповісти
Та ні,як би НАТО боялося, то б і Фіндляндію не приняли і ще б кацапам і прибалтику віддали, тут не страх,тут щось інше.
21.08.2025 20:24 Відповісти
Так можуть і Україну прийняти з усіма міжнародно визнаними територіями, вмикнути 5 статтю і все, кацапам шансу там не буде. І що не так було б з законністю? Але просто не хочуть,або є якась домовленність у них секретна з пуйлом.
21.08.2025 20:22 Відповісти
Те що ***** не бажає бачити миротворців в Україні говорить про те що ***** не збирається зупинятися. Крапка.
21.08.2025 20:15 Відповісти
Ти ж воювати не йдеш, то він і не боїться
21.08.2025 20:18 Відповісти
А навіщо йому зуринятися ?!
Україна не транспортувала кацапську нафту лише одну добу ! Зі вчорашнього дня транзит відновився !
21.08.2025 20:18 Відповісти
Якщо квартал95 не передивиться свої позиції (а він не передивиться) по ЗСУ, справедливій мобілізації, не перестане красти - то орки так чи інакше заберуть все що вони хочуть.
І погрози ЕС, матюки та показування дуль фуйлу нічого не змінять. "А Васька слухає та їсть."
21.08.2025 20:17 Відповісти
Які такі домовленості в Стамбулі?
21.08.2025 20:23 Відповісти
***** просит, чтобы Украина отказалась от Крыма, сухопутного коридора, водопровода и энергопровод, разрушенный Донбас оно готово вернуть!! Он мне сам это сказал лично!!🤪🥳🤣😆😂
21.08.2025 20:46 Відповісти
Когда эта сволочь ответи перед своим народом за разграбление национального богатства будущих поколений и убийство миллионов русских?
21.08.2025 20:59 Відповісти
Диктатор ***** вже відсосав в України і відсосе ще більше коли ЗСУ знищать мільйони кацапів і звільнять усі окуповані території!
21.08.2025 21:27 Відповісти
дякую обійдемось, краще почекати поки економіка рф-ії зхлопнеться як ссср і можнабуде йти брати їх голими руками
21.08.2025 21:29 Відповісти
 
 