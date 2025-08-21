Путін вимагає від України віддати весь Донбас, відмовитися від вступу в НАТО та зберегти нейтралітет, - Reuters

Російський диктатор Володимир Путін вимагає, щоб Україна відмовилася від усього східного регіону Донбасу, зреклася амбіцій щодо вступу до НАТО, залишилася нейтральною і не допускала західних військ на свою територію.

Про це повідомили Reuters три джерела, обізнані з позицією вищого керівництва Кремля, передає Цензор.НЕТ.

Путін зустрівся з президентом США Дональдом Трампом на Алясці в п'ятницю, 15 серпня, на першому за більш ніж чотири роки саміті Росії й США і майже всю тригодинну закриту зустріч провів, обговорюючи, як може виглядати компроміс щодо України.

Так, нові вимоги Путіна дещо пом’якшені від позиції, яку він виклав у червні 2024 року, коли вимагав виводу українських військ з чотирьох анексованих РФ областей.

Нова пропозиція Кремля передбачає:

вивід ЗСУ з не захопленої росіянами частини Донбасу;

натомість Росія "заморозила" б поточні лінії фронту в Запорізькій і Херсонській областях;

Москва також готова повернути невеликі ділянки Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей, які вона контролює, в рамках можливої угоди ;

; Натомість Україна має відмовитися від амбіцій щодо НАТО з юридичним зобов’язанням ;

; США мають гарантувати не розширювати НАТО далі на схід ;

; обмеження чисельності української армії, жодних іноземних миротворчих сил на території України.

При цьому в Кремлі бачать два варіанти мирної угоди з Києвом:

тристороння угода Росія – Україна – США, яка визнана Радою Безпеки ООН;

повернення до Стамбульських домовленостей 2022 року, за якими Україна проголошує постійний нейтралітет України в обмін на гарантії безпеки від п'яти постійних членів Ради безпеки ООН: Великої Британії, Китаю, Франції, Росії та США.

Три джерела, близькі до Кремля, зазначили, що саміт в Анкориджі створив найкращий шанс на мир з початку війни, оскільки відбулися конкретні обговорення умов Росії, а Путін продемонстрував готовність піти на поступки.

"Путін готовий до миру — до компромісу. Це повідомлення, яке було передано Трампу", - сказав один із співрозмовників.

Джерела Reuters попередили, що для Москви незрозуміло, чи готова Україна поступитися рештою Донбасу, і якщо ні, то війна триватиме. Також неясно, чи нададуть США будь-яке визнання російським окупованим українським територіям, додали вони.

Нагадаємо, під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці російський диктатор Володимир Путін наполягав, щоб російська мова отримала статус офіційної в Україні, а також просив гарантій "безпеки" для РПЦ.