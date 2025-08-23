Росія прагне затягнути війну, щоб розширити окуповані території, - Стубб

Кремль не демонструє готовності до переговорів і планує продовжувати бойові дії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РАР, про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб.

"Вони хочуть продовжувати війну принаймні до осені, щоб максимізувати свої територіальні здобутки", – підкреслив він.

За його словами, російський диктатор не досяг жодної зі своїх цілей, натомість об'єднав Європу та розширив НАТО.

"Путін зазнав невдачі абсолютно у всіх стратегічних цілях. Він об'єднав Європу, він розширив НАТО за рахунок Фінляндії та Швеції, він практично збільшив витрати НАТО на оборону з 2% до 5%. Якщо подивитися на територіальні завоювання, він намагається контролювати Донецьку область вже 12 років, з яких 50% він отримав ще до того, як війна практично почалася... Тож практично всі цілі, які Путін поставив перед собою в цій спецоперації, жодної з них не було досягнуто. Це, мабуть, найбільший стратегічний геополітичний провал в новітній історії, - заявив Стубб.

