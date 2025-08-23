УКР
Зустріч Зеленського та Путіна
704 14

Росія прагне затягнути війну, щоб розширити окуповані території, - Стубб

Стуб про готовність Москви продовжувати війну

Кремль не демонструє готовності до переговорів і планує продовжувати бойові дії.

 Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РАР, про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб.

"Вони хочуть продовжувати війну принаймні до осені, щоб максимізувати свої територіальні здобутки", – підкреслив він.

За його словами, російський диктатор не досяг жодної зі своїх цілей, натомість об'єднав Європу та розширив НАТО.

"Путін зазнав невдачі абсолютно у всіх стратегічних цілях. Він об'єднав Європу, він розширив НАТО за рахунок Фінляндії та Швеції, він практично збільшив витрати НАТО на оборону з 2% до 5%. Якщо подивитися на територіальні завоювання, він намагається контролювати Донецьку область вже 12 років, з яких 50% він отримав ще до того, як війна практично почалася... Тож практично всі цілі, які Путін поставив перед собою в цій спецоперації, жодної з них не було досягнуто. Це, мабуть, найбільший стратегічний геополітичний провал в новітній історії, - заявив Стубб.

Автор: 

путін володимир (24668) Стубб Александр (108) війна в Україні (5829)
Топ коментарі
+3
Путіну начхать на НАТО. Він так прямо і казав, конкретно про Фінляндію та Швецію, хто забув. Що там Стубб несе, то його справа. Їм пофіг. Путіну потрібна Україна, її земля, люди та історія. Тисячолітньому рейху потрібна тисячолітня історія, без нас вони не імперія, а улус Джучі. І тягне час не тількі Путін, тяне час власне Трамп, маразматичний американський рюрік, попутно валяя ваньку та зображуючі веселу клоунаду.
показати весь коментар
23.08.2025 14:41 Відповісти
+2
А що прагне зе,щоб продовжити своє і так протерміноване правління?
показати весь коментар
23.08.2025 14:41 Відповісти
+1
до осени какого года ?
показати весь коментар
23.08.2025 14:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Отже з 24 лютого 2022 року путлєр захопив 20% Донецької області, якщо до цього лугандону належало 50%?
показати весь коментар
23.08.2025 14:37 Відповісти
100%
показати весь коментар
23.08.2025 14:37 Відповісти
А що прагне зе,щоб продовжити своє і так протерміноване правління?
показати весь коментар
23.08.2025 14:41 Відповісти
Путіну начхать на НАТО. Він так прямо і казав, конкретно про Фінляндію та Швецію, хто забув. Що там Стубб несе, то його справа. Їм пофіг. Путіну потрібна Україна, її земля, люди та історія. Тисячолітньому рейху потрібна тисячолітня історія, без нас вони не імперія, а улус Джучі. І тягне час не тількі Путін, тяне час власне Трамп, маразматичний американський рюрік, попутно валяя ваньку та зображуючі веселу клоунаду.
показати весь коментар
23.08.2025 14:41 Відповісти
ему Украина и Белорусь нужна только для противостояние с НАТО, еще он прямо говорил что никогда не нападёт на Украину
показати весь коментар
23.08.2025 14:46 Відповісти
уточню Білорусія
показати весь коментар
23.08.2025 15:02 Відповісти
Погоджуюся. Пуйло потрібна вся Україна з Києвом і наша тисячолітня історія Русі. Без цього вони дикарі і людоїди, які поступово стали ордою. Ворогу потрібні войовничі козаки, яких вони думають пропагандою перетворити на солдатів недоімперії та захиститися від Китаю та напасти на ситу Європу.
показати весь коментар
23.08.2025 15:09 Відповісти
так а хто винен? Ви ставите умови Україні, що окуповане то окуповане. Самі ж це зробили.
показати весь коментар
23.08.2025 14:43 Відповісти
до осени какого года ?
показати весь коментар
23.08.2025 14:43 Відповісти
34
показати весь коментар
23.08.2025 15:05 Відповісти
Так і ви починайти думати не про те як з московією договорняк зробити , а як допомогти україні зменьшити окуповані території бажано до 0 ...
показати весь коментар
23.08.2025 14:54 Відповісти
Завтра День Незалежності України
)(уйло неодмінно скористається щоб "поздоровити" українців,запуском шахєдів та ракєт по Україні
показати весь коментар
23.08.2025 15:04 Відповісти
На зеленому полі заміна. Полузащитника Портнова заміняє форвард-нападник Льовочкин. На трибунах виття і істерика. Тим більше, що суперники зелених, з радістю забивають м'яч у свої ворота. У повітрі відчувається легенький аромат перемоги! Крч, панове, вчить "мову толстоєвського".
показати весь коментар
23.08.2025 15:07 Відповісти
Кеп!
показати весь коментар
23.08.2025 15:19 Відповісти
 
 