Россия стремится затянуть войну, чтобы расширить оккупированные территории, - Стубб

Кремль не демонстрирует готовности к переговорам и планирует продолжать боевые действия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РАР, об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.

"Они хотят продолжать войну, по крайней мере, до осени, чтобы максимизировать свои территориальные достижения", - подчеркнул он.

По его словам, российский диктатор не достиг ни одной из своих целей, зато объединил Европу и расширил НАТО.

"Путин потерпел неудачу абсолютно во всех стратегических целях. Он объединил Европу, он расширил НАТО за счет Финляндии и Швеции, он практически увеличил расходы НАТО на оборону с 2% до 5%. Если посмотреть на территориальные завоевания, он пытается контролировать Донецкую область уже 12 лет, из которых 50% он получил еще до того, как война практически началась. Так что, практически, из всех целей, которые Путин поставил перед собой в этой спецоперации, ни одна не была достигнута. Это, пожалуй, самый большой стратегический геополитический провал в новейшей истории, - заявил Стубб.

