РУС
Новости Встреча Зеленского и Путина
1 282 19

Россия стремится затянуть войну, чтобы расширить оккупированные территории, - Стубб

Стуб о готовности Москвы продолжать войну

Кремль не демонстрирует готовности к переговорам и планирует продолжать боевые действия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РАР, об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.

"Они хотят продолжать войну, по крайней мере, до осени, чтобы максимизировать свои территориальные достижения", - подчеркнул он.

По его словам, российский диктатор не достиг ни одной из своих целей, зато объединил Европу и расширил НАТО.

"Путин потерпел неудачу абсолютно во всех стратегических целях. Он объединил Европу, он расширил НАТО за счет Финляндии и Швеции, он практически увеличил расходы НАТО на оборону с 2% до 5%. Если посмотреть на территориальные завоевания, он пытается контролировать Донецкую область уже 12 лет, из которых 50% он получил еще до того, как война практически началась. Так что, практически, из всех целей, которые Путин поставил перед собой в этой спецоперации, ни одна не была достигнута. Это, пожалуй, самый большой стратегический геополитический провал в новейшей истории, - заявил Стубб.

Автор: 

путин владимир (32061) Стубб Александр (106) война в Украине (5790)
Топ комментарии
+4
А що прагне зе,щоб продовжити своє і так протерміноване правління?
показать весь комментарий
23.08.2025 14:41 Ответить
+4
Путіну начхать на НАТО. Він так прямо і казав, конкретно про Фінляндію та Швецію, хто забув. Що там Стубб несе, то його справа. Їм пофіг. Путіну потрібна Україна, її земля, люди та історія. Тисячолітньому рейху потрібна тисячолітня історія, без нас вони не імперія, а улус Джучі. І тягне час не тількі Путін, тяне час власне Трамп, маразматичний американський рюрік, попутно валяя ваньку та зображуючі веселу клоунаду.
показать весь комментарий
23.08.2025 14:41 Ответить
+1
до осени какого года ?
показать весь комментарий
23.08.2025 14:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Отже з 24 лютого 2022 року путлєр захопив 20% Донецької області, якщо до цього лугандону належало 50%?
показать весь комментарий
23.08.2025 14:37 Ответить
100%
показать весь комментарий
23.08.2025 14:37 Ответить
ему Украина и Белорусь нужна только для противостояние с НАТО, еще он прямо говорил что никогда не нападёт на Украину
показать весь комментарий
23.08.2025 14:46 Ответить
уточню Білорусія
показать весь комментарий
23.08.2025 15:02 Ответить
Погоджуюся. Пуйло потрібна вся Україна з Києвом і наша тисячолітня історія Русі. Без цього вони дикарі і людоїди, які поступово стали ордою. Ворогу потрібні войовничі козаки, яких вони думають пропагандою перетворити на солдатів недоімперії та захиститися від Китаю та напасти на ситу Європу.
показать весь комментарий
23.08.2025 15:09 Ответить
Лавров : "Ни Крым, ни Донбасс, ни Новороссия как территории никогда не были нашей целью. Нашей целью было защитить людей, русских людей"
Бреше, курва.
показать весь комментарий
23.08.2025 16:38 Ответить
так а хто винен? Ви ставите умови Україні, що окуповане то окуповане. Самі ж це зробили.
показать весь комментарий
23.08.2025 14:43 Ответить
34
показать весь комментарий
23.08.2025 15:05 Ответить
Так і ви починайти думати не про те як з московією договорняк зробити , а як допомогти україні зменьшити окуповані території бажано до 0 ...
показать весь комментарий
23.08.2025 14:54 Ответить
Завтра День Незалежності України
)(уйло неодмінно скористається щоб "поздоровити" українців,запуском шахєдів та ракєт по Україні
показать весь комментарий
23.08.2025 15:04 Ответить
На зеленому полі заміна. Полузащитника Портнова заміняє форвард-нападник Льовочкин. На трибунах виття і істерика. Тим більше, що суперники зелених, з радістю забивають м'яч у свої ворота. У повітрі відчувається легенький аромат перемоги! Крч, панове, вчить "мову толстоєвського".
показать весь комментарий
23.08.2025 15:07 Ответить
Кеп!
показать весь комментарий
23.08.2025 15:19 Ответить
"Вони хочуть продовжувати війну принаймні до осені, щоб максимізувати свої територіальні здобутки", В ЧОМУ КУЙЛУ ІЗ ВСІХ СИЛ ДОПОМАГАЄ"ТРАМБОН І США.НАТО І ЄС"
показать весь комментарий
23.08.2025 15:31 Ответить
Пане Олександр, ви блєть прям Америку відкрили,,),,
показать весь комментарий
23.08.2025 15:49 Ответить
Те що людоїд ***** хоче те ми давно знаємо. У мене питання, навіщо ви йому допомагаєте це досягнути?
показать весь комментарий
23.08.2025 16:01 Ответить
Вони не допомагають. У них просто нічим завадити.
показать весь комментарий
23.08.2025 16:50 Ответить
 
 