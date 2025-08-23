Настоятелю монастиря УПЦ МП у Старокостянтинові, який побив до смерті військового, оголосили про підозру

Настоятелю монастиря УПЦ МП у Старокостянтинові на Хмельниччині оголосили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Чоловіка підозрюють у побитті до смерті військового ЗСУ.

Про це повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі.

За процесуального керівництва Хмельницької окружної прокуратури 46-річному чоловікові повідомлено про підозру у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Подія сталася в серпні цього року на території монастиря в місті Старокостянтинів.

Священник у стані алкогольного сп’яніння розпочав словесний конфлікт із 51-річним чоловіком. Під час суперечки він побив його, завдаючи численних ударів руками та ногами.

Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Підозрюваному обрано запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Що передувало

3 серпня 2025 року на Хмельниччині на території монастиря УПЦ МП помер військовослужбовець. Місцевий депутат Сергій Жмурко стверджує, що інцидент стався після розпивання алкоголю між самим померлим і настоятелем. Священник Іосаф Горкавчук начебто побив військового.