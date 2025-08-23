Настоятелю монастиря УПЦ МП у Старокостянтинові, який побив до смерті військового, оголосили про підозру
Настоятелю монастиря УПЦ МП у Старокостянтинові на Хмельниччині оголосили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Чоловіка підозрюють у побитті до смерті військового ЗСУ.
Про це повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі.
За процесуального керівництва Хмельницької окружної прокуратури 46-річному чоловікові повідомлено про підозру у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).
Подія сталася в серпні цього року на території монастиря в місті Старокостянтинів.
Священник у стані алкогольного сп’яніння розпочав словесний конфлікт із 51-річним чоловіком. Під час суперечки він побив його, завдаючи численних ударів руками та ногами.
Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.
Підозрюваному обрано запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.
Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Що передувало
3 серпня 2025 року на Хмельниччині на території монастиря УПЦ МП помер військовослужбовець. Місцевий депутат Сергій Жмурко стверджує, що інцидент стався після розпивання алкоголю між самим померлим і настоятелем. Священник Іосаф Горкавчук начебто побив військового.
Москальський піп виконав буквально заклик свого пахана Гундяєва і вбив українського військового, сподіваючись списати причину вбивства на побутовий конфлікт, а він напевне ж зовсім непобутовий, у слідчих є всі можливості відпрацювати версію про сплановане вбивство.