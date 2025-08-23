УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9108 відвідувачів онлайн
Новини Побиття військового
2 573 20

Настоятелю монастиря УПЦ МП у Старокостянтинові, який побив до смерті військового, оголосили про підозру

побиття

Настоятелю монастиря УПЦ МП у Старокостянтинові на Хмельниччині оголосили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Чоловіка підозрюють у побитті до смерті військового ЗСУ.

Про це повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі.

За процесуального керівництва Хмельницької окружної прокуратури 46-річному чоловікові повідомлено про підозру у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Подія сталася в серпні цього року на території монастиря в місті Старокостянтинів.

Також читайте: Чоловіка, який стріляв у ветерана війни з протезом у Харкові, взяли під варту без права застави

Священник у стані алкогольного сп’яніння розпочав словесний конфлікт із 51-річним чоловіком. Під час суперечки він побив його, завдаючи численних ударів руками та ногами.

Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Підозрюваному обрано запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Також читайте: Побив військовослужбовця ЗСУ до смерті: у Черкасах судитимуть чоловіка

Що передувало

3 серпня 2025 року на Хмельниччині на території монастиря УПЦ МП помер військовослужбовець. Місцевий депутат Сергій Жмурко стверджує, що інцидент стався після розпивання алкоголю між самим померлим і настоятелем. Священник Іосаф Горкавчук начебто побив військового. 

Автор: 

побиття (992) священник (163) Старокостянтинів (12) Хмельницька область (1010) Хмельницький район (24)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Урка, за сумісництвом - високопоставлений піп москальської секти антихриста.
показати весь коментар
23.08.2025 20:24 Відповісти
+3
Підозрюваному потрібно обрано запобіжний захід - утримання під вартою без права внесення застави на території Старокостянтиновського аєродрому.
показати весь коментар
23.08.2025 20:27 Відповісти
+3
половина настоятелів УПЦ МП - колишні співробітникі управління "В" ЦСН ФСБ.
показати весь коментар
23.08.2025 20:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Урка, за сумісництвом - високопоставлений піп москальської секти антихриста.
показати весь коментар
23.08.2025 20:24 Відповісти
Даа, в цій новині, "прекрасно"- все...
показати весь коментар
23.08.2025 20:26 Відповісти
Підозрюваному потрібно обрано запобіжний захід - утримання під вартою без права внесення застави на території Старокостянтиновського аєродрому.
показати весь коментар
23.08.2025 20:27 Відповісти
Із маячком для шахедів у дупі?))
показати весь коментар
23.08.2025 20:32 Відповісти
Так, так, відповів кулемет.
показати весь коментар
23.08.2025 20:34 Відповісти
Поліцейського звільнили за викриття правди про побиття ветерана працівниками ТЦК.
https://tsn.ua/********/politseyskoho-zvilnyly-za-vykryttia-pravdy-pro-pobyttia-veterana-pratsivnykamy-ttsk-2896823.html
показати весь коментар
23.08.2025 20:27 Відповісти
Нещасний абіжєний московський попик, яким жити не дають злобніє укропи.
показати весь коментар
23.08.2025 20:32 Відповісти
половина настоятелів УПЦ МП - колишні співробітникі управління "В" ЦСН ФСБ.
показати весь коментар
23.08.2025 20:37 Відповісти
Чому це раптом колишні? Діючі. РПЦ з 1943 року є підрозділом у складі НКВД-КГБ-ФСБ
показати весь коментар
23.08.2025 20:42 Відповісти
ну так, цей горкавчук просто зараз у службовому відрядженні.
показати весь коментар
23.08.2025 20:46 Відповісти
Тим попам ще плоскоголові прихожани гроші носять, не буде грошей, та секта сама вимре
показати весь коментар
23.08.2025 20:39 Відповісти
Що робив український військовий у попа-резидента феесбешної секти кірюші гундяєва? Ну от що вони святкували разом? Схоже піп не захотів платити зраднику...
показати весь коментар
23.08.2025 20:42 Відповісти
Довбаний треш...у військовому містечку діє осередок ФСБ РФ під час війни...
показати весь коментар
23.08.2025 20:43 Відповісти
це резидентура для слідкування за летовищем. Але це таємниця, і про це ніхто не знає. Майже.
показати весь коментар
23.08.2025 20:50 Відповісти
надовічно підара
показати весь коментар
23.08.2025 20:43 Відповісти
замість чєловєколюбца - чєловєк-с-лубьянкі
показати весь коментар
23.08.2025 20:53 Відповісти
Чому лише 10 років загрожує, лише тому що ця 46-річна бидлота приховує своє справжнє нутро під платтячком?
Москальський піп виконав буквально заклик свого пахана Гундяєва і вбив українського військового, сподіваючись списати причину вбивства на побутовий конфлікт, а він напевне ж зовсім непобутовий, у слідчих є всі можливості відпрацювати версію про сплановане вбивство.
показати весь коментар
23.08.2025 21:01 Відповісти
За вбивство загрожує 10 років? Який у нас гуманний ККУ! Засудять на 8 років, відсидить 4 за взірцеву поведінку... Так не може бути.
показати весь коментар
23.08.2025 21:01 Відповісти
Коли вже цей кацапський гнидник буде заборонений?!
показати весь коментар
23.08.2025 21:14 Відповісти
 
 