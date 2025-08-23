Настоятелю монастыря УПЦ МП в Староконстантинове, который избил до смерти военного, объявили о подозрении
Настоятелю монастыря УПЦ МП в Староконстантинове Хмельницкой области объявили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Мужчину подозревают в избиении до смерти военного ВСУ.
Об этом сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре.
Под процессуальным руководством Хмельницкой окружной прокуратуры 46-летнему мужчине сообщено о подозрении в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УК Украины).
Происшествие произошло в августе этого года на территории монастыря в городе Староконстантинов.
Священник в состоянии алкогольного опьянения начал словесный конфликт с 51-летним мужчиной. Во время спора он избил его, нанося многочисленные удары руками и ногами.
От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.
Подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.
Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Что предшествовало
3 августа 2025 года в Хмельницкой области на территории монастыря УПЦ МП умер военнослужащий. Местный депутат Сергей Жмурко утверждает, что инцидент произошел после распития алкоголя между самим умершим и настоятелем. Священник Иосаф Горкавчук якобы избил военного.
Москальський піп виконав буквально заклик свого пахана Гундяєва і вбив українського військового, сподіваючись списати причину вбивства на побутовий конфлікт, а він напевне ж зовсім непобутовий, у слідчих є всі можливості відпрацювати версію про сплановане вбивство.