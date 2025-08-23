РУС
Новости Избиение военного на реабилитации
2 302 19

Настоятелю монастыря УПЦ МП в Староконстантинове, который избил до смерти военного, объявили о подозрении

побиття

Настоятелю монастыря УПЦ МП в Староконстантинове Хмельницкой области объявили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Мужчину подозревают в избиении до смерти военного ВСУ.

Об этом сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре.

Под процессуальным руководством Хмельницкой окружной прокуратуры 46-летнему мужчине сообщено о подозрении в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УК Украины).

Происшествие произошло в августе этого года на территории монастыря в городе Староконстантинов.

Также читайте: Мужчину, который стрелял в ветерана войны с протезом в Харькове, взяли под стражу без права залога

Священник в состоянии алкогольного опьянения начал словесный конфликт с 51-летним мужчиной. Во время спора он избил его, нанося многочисленные удары руками и ногами.

От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Также читайте: Избил военнослужащего ВСУ до смерти: в Черкассах будут судить мужчину

Что предшествовало

3 августа 2025 года в Хмельницкой области на территории монастыря УПЦ МП умер военнослужащий. Местный депутат Сергей Жмурко утверждает, что инцидент произошел после распития алкоголя между самим умершим и настоятелем. Священник Иосаф Горкавчук якобы избил военного.

Автор: 

избиение (9855) священник (231) Староконстантинов (10) Хмельницкая область (990) Хмельницкий район (23)
+6
23.08.2025 20:24 Ответить
+3
23.08.2025 20:27 Ответить
+3
23.08.2025 20:37 Ответить
Комментировать
Урка, за сумісництвом - високопоставлений піп москальської секти антихриста.
23.08.2025 20:24 Ответить
Даа, в цій новині, "прекрасно"- все...
23.08.2025 20:26 Ответить
Підозрюваному потрібно обрано запобіжний захід - утримання під вартою без права внесення застави на території Старокостянтиновського аєродрому.
23.08.2025 20:27 Ответить
Із маячком для шахедів у дупі?))
23.08.2025 20:32 Ответить
Так, так, відповів кулемет.
23.08.2025 20:34 Ответить
Поліцейського звільнили за викриття правди про побиття ветерана працівниками ТЦК.
https://tsn.ua/********/politseyskoho-zvilnyly-za-vykryttia-pravdy-pro-pobyttia-veterana-pratsivnykamy-ttsk-2896823.html
23.08.2025 20:27 Ответить
Нещасний абіжєний московський попик, яким жити не дають злобніє укропи.
23.08.2025 20:32 Ответить
половина настоятелів УПЦ МП - колишні співробітникі управління "В" ЦСН ФСБ.
23.08.2025 20:37 Ответить
Чому це раптом колишні? Діючі. РПЦ з 1943 року є підрозділом у складі НКВД-КГБ-ФСБ
23.08.2025 20:42 Ответить
ну так, цей горкавчук просто зараз у службовому відрядженні.
23.08.2025 20:46 Ответить
Тим попам ще плоскоголові прихожани гроші носять, не буде грошей, та секта сама вимре
23.08.2025 20:39 Ответить
Що робив український військовий у попа-резидента феесбешної секти кірюші гундяєва? Ну от що вони святкували разом? Схоже піп не захотів платити зраднику...
23.08.2025 20:42 Ответить
Довбаний треш...у військовому містечку діє осередок ФСБ РФ під час війни...
23.08.2025 20:43 Ответить
це резидентура для слідкування за летовищем. Але це таємниця, і про це ніхто не знає. Майже.
23.08.2025 20:50 Ответить
надовічно підара
23.08.2025 20:43 Ответить
замість чєловєколюбца - чєловєк-с-лубьянкі
23.08.2025 20:53 Ответить
Чому лише 10 років загрожує, лише тому що ця 46-річна бидлота приховує своє справжнє нутро під платтячком?
Москальський піп виконав буквально заклик свого пахана Гундяєва і вбив українського військового, сподіваючись списати причину вбивства на побутовий конфлікт, а він напевне ж зовсім непобутовий, у слідчих є всі можливості відпрацювати версію про сплановане вбивство.
23.08.2025 21:01 Ответить
За вбивство загрожує 10 років? Який у нас гуманний ККУ! Засудять на 8 років, відсидить 4 за взірцеву поведінку... Так не може бути.
23.08.2025 21:01 Ответить
 
 