Настоятелю монастыря УПЦ МП в Староконстантинове, который избил до смерти военного, объявили о подозрении

Настоятелю монастыря УПЦ МП в Староконстантинове Хмельницкой области объявили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Мужчину подозревают в избиении до смерти военного ВСУ.

Об этом сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре.

Под процессуальным руководством Хмельницкой окружной прокуратуры 46-летнему мужчине сообщено о подозрении в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УК Украины).

Происшествие произошло в августе этого года на территории монастыря в городе Староконстантинов.

Священник в состоянии алкогольного опьянения начал словесный конфликт с 51-летним мужчиной. Во время спора он избил его, нанося многочисленные удары руками и ногами.

От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Что предшествовало

3 августа 2025 года в Хмельницкой области на территории монастыря УПЦ МП умер военнослужащий. Местный депутат Сергей Жмурко утверждает, что инцидент произошел после распития алкоголя между самим умершим и настоятелем. Священник Иосаф Горкавчук якобы избил военного.