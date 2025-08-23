З початку доби на фронті 134 боєзіткнення, на Покровському напрямку відбулося 40 атак ворога, - Генштаб

З початку доби відбулося 134 бойові зіткнення, противник завдав 45 авіаційних ударів, скинув 81 КАБ. Крім того, застосував 1439 дронів-камікадзе, здійснив 3169 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

Бойові дії на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили дві штурмові дій окупантів. Також ворог завдав п’ять авіаційних ударів, застосувавши 17 керованих авіабомб, та здійснив 165 обстрілів.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник намагався штурмувати позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанськ, Амбарне та у бік Зеленого, українськими підрозділами відбито п’ять атак, один бій наразі триває.

Дві атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку у районі Загризового та в напрямку Куп’янська.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили вісім атак загарбників у районах населених пунктів Греківка, Рідкодуб, Колодязі, Мирне та у бік Шандриголового, Дронівки, Серебрянки. П’ять бойових зіткнень тривають.

На Сіверському напрямку противник здійснив вісім наступальних дій у районах Григорівки, Переїзного, Федорівки та у напрямку Сіверська.



На Краматорському напрямку наші захисники зупинили 11 спроб загарбників просунутися у районі Часового Яру та в напряму Маркового, Ступочок, Предтечиного, Білої Гори. Два боєзіткнення тривають.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні дев’ять разів штурмували позиції наших оборонців в районі Щербинівки та у напрямку Плещіївки, Катеринівки, Полтавки та Попового Яру. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили всі штурмові дії противника.

На Покровському напрямку ворог здійснив 40 атак. Окупанти намагались йти вперед поблизу населених пунктів Маяк, Никанорівка, Нове Шахове, Красний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухий Яр, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове Новоукраїнка та у бік населених пунктів Родинське, Покровськ, Балаган, Молодецьке, Філія. П’ять бойових зіткнень досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 67 окупантів та ще 40 - поранили. Знищено міномет, 16 БпЛА, три пункти управління БпЛА, два автомобілі, один мотоцикл, засіб РЕБ та пошкоджено гармату, одиницю спеціальної техніки, три пункти управління БпЛА та шість укриттів для особового складу противника.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 19 атак окупантів у районах населених пунктів Вільне Поле, Маліївка, Воскресенка, Темирівка, Ольгівка та у бік Іванівки, Запорізького, на разі триває вісім бойових зіткнень.

Ситуація на півдні

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку дві спроби противника просунутись вперед на позиції українських підрозділів зазнали невдачі.

"Сьогодні слід відзначити воїнів 153 окремої механізованої бригади, які ефективно дають відсіч противнику", - наголосили в Генштабі.

