С начала суток на фронте 134 боестолкновения, на Покровском направлении произошло 40 атак врага, - Генштаб

С начала суток произошло 134 боевых столкновения, противник нанес 45 авиационных ударов, сбросил 81 КАБ. Кроме того, применил 1439 дронов-камикадзе, совершил 3169 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили две штурмовые действий оккупантов. Также враг нанес пять авиационных ударов, применив 17 управляемых авиабомб, и совершил 165 обстрелов.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник пытался штурмовать позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Амбарное и в сторону Зеленого, украинскими подразделениями отражено пять атак, один бой пока продолжается.

Две атаки отбили украинские защитники на Купянском направлении в районе Загрызово и в направлении Купянска.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении украинские воины остановили восемь атак захватчиков в районах населенных пунктов Грековка, Редкодуб, Колодязи, Мирное и в сторону Шандриголово, Дроновки, Серебрянки. Пять боевых столкновений продолжаются.

На Северском направлении противник совершил восемь наступательных действий в районах Григорьевки, Переездного, Федоровки и в направлении Северска.



На Краматорском направлении наши защитники остановили 11 попыток захватчиков продвинуться в районе Часового Яра и в направлении Маркового, Ступочек, Предтечино, Белой Горы. Два боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении оккупанты сегодня девять раз штурмовали позиции наших защитников в районе Щербиновки и в направлении Плещеевки, Катериновки, Полтавки и Попового Яра. Силы обороны стойко сдерживают натиск и отбили все штурмовые действия противника.

На Покровском направлении враг совершил 40 атак. Оккупанты пытались идти вперед вблизи населенных пунктов Маяк, Никаноровка, Новое Шахово, Красный Лиман, Новоэкономичное, Миролюбовка, Сухой Яр, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Ореховое Новоукраинка и в сторону населенных пунктов Родинское, Покровск, Балаган, Молодецкое, Филиал. Пять боевых столкновений до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 67 оккупантов и еще 40 - ранили. Уничтожены миномет, 16 БпЛА, три пункта управления БпЛА, два автомобиля, один мотоцикл, средство РЭБ и повреждены пушка, единица специальной техники, три пункта управления БпЛА и шесть укрытий для личного состава противника.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 19 атак оккупантов в районах населенных пунктов Свободное Поле, Малиевка, Воскресенка, Темировка, Ольговка и в сторону Ивановки, Запорожского, на данный момент продолжается восемь боевых столкновений.

Ситуация на юге

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении две попытки противника продвинуться вперед на позиции украинских подразделений потерпели неудачу.

"Сегодня следует отметить воинов 153 отдельной механизированной бригады, которые эффективно дают отпор противнику", - отметили в Генштабе.

