Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 076 070 осіб (+910 за добу), 11 129 танків, 31 898 артсистем, 23 167 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 076 070 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 24.08.25 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 076 070 (+910) осіб
- танків – 11129 (+0) од
- бойових броньованих машин – 23167 (+3) од
- артилерійських систем – 31898 (+40) од
- РСЗВ – 1472 (+0) од
- засоби ППО – 1211 (+1) од
- літаків – 422 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53 056 (+121)
- крилаті ракети – 3598 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 59 593 (+81)
- спеціальна техніка – 3944 (+0)
