Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 076 070 осіб (+910 за добу), 11 129 танків, 31 898 артсистем, 23 167 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

горить ворожа техніка на півдні

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 076 070 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 24.08.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 076 070 (+910) осіб
  • танків – 11129 (+0) од
  • бойових броньованих машин – 23167 (+3) од
  • артилерійських систем – 31898 (+40) од
  • РСЗВ – 1472 (+0) од
  • засоби ППО – 1211 (+1) од
  • літаків – 422 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53 056 (+121)
  • крилаті ракети – 3598 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 59 593 (+81)
  • спеціальна техніка – 3944 (+0)

Загальні бойові втрати РФ

Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
24.08.2025 07:51 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
24.08.2025 07:52 Відповісти
ж/д логистика по доставке мяса из зауралья раздолбана "Лютыми" Мадяра на волгограде и растове
24.08.2025 09:59 Відповісти
 
 