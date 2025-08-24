Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 076 070 человек (+910 за сутки), 11 129 танков, 31 898 артсистем, 23 167 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 076 070 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 076 070 (+910) человек

танков - 11129 (+0) ед

боевых бронированных машин - 23167 (+3) ед

артиллерийских систем - 31898 (+40) ед

РСЗО - 1472 (+0) ед

средства ПВО - 1211 (+1) ед

самолетов - 422 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 53 056 (+121)

крылатые ракеты - 3598 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 59 593 (+81)

специальная техника - 3944 (+0)

