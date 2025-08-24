РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 076 070 человек (+910 за сутки), 11 129 танков, 31 898 артсистем, 23 167 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

горит вражеская техника на юге

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 076 070 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.08.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 076 070 (+910) человек
  • танков - 11129 (+0) ед
  • боевых бронированных машин - 23167 (+3) ед
  • артиллерийских систем - 31898 (+40) ед
  • РСЗО - 1472 (+0) ед
  • средства ПВО - 1211 (+1) ед
  • самолетов - 422 (+0) ед
  • вертолетов - 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 53 056 (+121)
  • крылатые ракеты - 3598 (+0)
  • корабли/катера - 28 (+0)
  • подводные лодки - 1 (+0)
  • автомобильная техника и автоцистерны - 59 593 (+81)
  • специальная техника - 3944 (+0)

Общие боевые потери РФ

Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
показать весь комментарий
24.08.2025 07:51 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
24.08.2025 07:52 Ответить
ж/д логистика по доставке мяса из зауралья раздолбана "Лютыми" Мадяра на волгограде и растове
показать весь комментарий
24.08.2025 09:59 Ответить
 
 